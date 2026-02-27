A DEAC a BJA HC-vel csap össze férfi jégkorong ob I döntőjében

Eljött a visszavágás ideje? – vetődik fel az ob I pénteken kezdődő fináléja előtt. A debreceni szurkolók emlékezetében minden bizonnyal élénken él, hogy egy évvel korábban a Budapest Jégkorong Akadémia HC éppen a cívisvárosban tette fel az i-re a pontot, 3–2-re legyőzte a DEAC-ot az egyik fél harmadik győzelméig tartó országos bajnoki döntő negyedik meccsén, és hazavitte a kupát. Megismétlődik tehát a tavalyi finálé, de ez teljesen más párharc lesz, mint az akkori.

„Nem érdemes revansvágyból kiállni, már csak azért sem, mert mindkét csapat összetételében voltak változások, nem ugyanazok ellen fogunk játszani, akik ellen tavaly. Szeretnénk tiszta lappal indítani a finálét és megnyerni, de nem azért, hogy visszavágjunk az előzőért” – mondta a Nemzeti Sportnak a DEAC támadója, Kreisz Brúnó.

A két együttes négy alapszakaszmeccséből kettőt a BJA, kettőt a Debrecen nyert meg, ez is azt vetíti előre, hogy kiélezett döntőre számíthatunk. A DEAC malmára hajthatja a vizet, hogy pályaelőnyben van, ugyanis előrébb végzett riválisánál az alapszakaszban, és az is, hogy pihentebben várja a finálé kezdetét.

„Annak is van előnye, ha egy csapat idegenben kezd, nem gondolom, hogy a körülmények egyértelműen nekünk kedveznek. Ráadásul az ellenfél meccsben van, hiszen később ért véget az elődöntője. Az viszont nem véletlen, hogy előrébb végeztünk az alapszakaszban, bízunk magunkban – mondta Kreisz Brúnó, aki korábban évekig játszott mostani ellenfelénél, illetve annak elődjében, a MAC-ban. – Ott kezdtem a felnőttpályafutásomat, és eleinte még furcsa volt ellene, majd később a BJA HC ellen játszani. Mostanra már nem érzem különlegesnek, olyan párharc, mint bármelyik másik, még akkor is, ha sokakat ismerek a klubból.”

A támadó arra is kitért, mi hozhatja meg ezúttal a DEAC-nak a sikert, az ob I bajnoki címét.

„Az alapszakasz-eredményeink alapján arra számítunk, hogy a döntő is szoros lesz, illetve tudjuk, muszáj a legjobb formánkban lennünk, hogy a végén mi örülhessünk, nem úgy, mint legutóbb. Az elődöntő alapján az lehet a siker kulcsa, hogy fegyelmezettek legyünk, kevés kiállítást szedjünk össze, és amikor emberelőnybe kerülünk, akkor hasonlóan hatékonyan használjuk ki a helyzeteket, mint a DVTK elleni párharcban. A BJA és mi is támadó felfogású csapat vagyunk, ahogy egy évvel ezelőtt, most is szórakoztató, izgalmas párharcra számítok” – mondta Kreisz Brúnó.

JÉGKORONG

OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

2. mérkőzés

Vasárnap

14.15: BJA HC–DEAC (Tv: M4 Sport+)

3. mérkőzés

Március 3., kedd

18.00: DEAC–BJA JC (Tv: Duna World)

4. mérkőzés (ha szükséges)

Március 5., csütörtök

18.00: BJA HC–DEAC (Tv: Duna World)

5. mérkőzés (ha szükséges)

Március 7., szombat

14.45: DEAC–BJA HC (Tv: M4 Sport+)

Sorsdöntő hétvége a magyar csapatoknak az ICEHL-ben

Hét közben a Fradi és a Volán közül csak utóbbi játszott az osztrák bázisú ligában, Ted Dent csapata hazai pályán 6–2-re kapott ki a címvédő Salzburgtól. „Jól kezdtünk, beleálltunk a Salzburg elleni meccs­be, aztán kaptunk egy emberhátrányos gólt, amely megtörte a lendületünket, és már az első harmadban három egyre elhúzott az ellenfél. Utána viszont mi találtunk be, egyenlíthettünk volna. Hiába volt csaknem azonos a kapura lövések száma, az osztrákoknak nagyobb helyzeteik voltak. Ráadásul ember­előnyben nem szereztünk gólt, emberhátrányban pedig kettőt is kaptunk” – mondta a Nemzeti Sportnak a Hydro Fehérvár AV19 hátvédje, Stipsicz Bence.

Két fordulóval az alapszakasz vége előtt a fehérváriak egy ponttal és ugyanennyi helyezéssel állnak az FTC előtt, ami azért is kényes, mert a Volán még rájátszáskvalifikációt érő, a Fradi viszont lemaradna a playoffról. Ráadásul a két magyar csapat az utolsó fordulóban egymással csap össze.

„Nem a Salzburg elleni találkozó dönt arról, játszhatunk-e a playoffban, itt volt az egész alapszakasz, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. Pontokat kell szereznünk a hátralévő két meccsen és kész. Bécsben az lehet a siker kulcsa, ha sokszor és gyorsan szerzünk korongot a védekezőharmadban, nem szabad hagynunk, hogy forgassanak minket a hazaiak, mert úgy nehéz, ha 30-35 másodperc intenzív védekezés után kerül csak hozzánk a pakk, akkor nem marad semmi erő a támadásokra” – mondta Stipsicz.

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)

18.30: Graz 99ers (osztrák)–EC Villach (osztrák)

19.15: Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)