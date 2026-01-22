Deloitte: továbbra is Real Madrid a leggazdagabb futballklub

Elkészítette a világ leggazdagabb futballklubjainak rangsorát (Football Money League) a földkerekség egyik legjelentősebb pénzügyi elemzője, a Deloitte. A cég a tanulmányában 2025-ös bevételeik alapján állította sorrendbe az egyesületeket – a lista élén továbbra is a Real Madrid áll 1.161 milliárd euróval, a képzeletbeli dobogó második és harmadik fokán azonban jelentős volt az „átrendeződés”.

A friss ranglista második helyén, négy pozíciót javítva az FC Barcelona (974.8 millió) áll, a harmadikon pedig a Bayern München (860.6 millió) található – az egy évvel ezelőttihez képest növelte ugyan a bevételeit a Paris Saint-Germain (837 millió), de a tavalyi harmadik helyhez így is így is eggyel lejjebb került. A 2025-ös második Manchester City négy helyet rontva a hatodik, s ugyanennyivel került hátrébb a városi rivális Manchester United is, amely a nyolcadik pozícióba csúszott vissza.

A negyedik helytől lefelé az első tízben csak angol csapatokat találunk, a legjobb harmincba pedig mindössze egyetlen Európán kívüli klub, a 2025-ös brazil országos bajnok és Libertadores-kupa-győztes Flamengo került be.

A világ harminc leggazdagabb futballklubja – a 2025-ös bevételek millió euróban

1. Real Madrid (spanyol) – 1161

2. Barcelona (spanyol) – 974.8

3. Bayern München (német) – 860.6

4. Paris Saint-Germain (francia) – 837

5. Liverpool (angol) – 836.1

6. Manchester City (angol) – 829.3

7. Arsenal (angol) – 821.7

8. Manchester United (angol) – 793.1

9. Tottenham (angol)– 672.6

10. Chelsea (angol) – 584.1

11. Internazionale (olasz) – 537.5

12. Borussia Dortmund (német) – 531.3

13. Atlético Madrid (spanyol) – 454.5

14. Aston Villa (angol) – 450.2

15. Milan (olasz) – 410.4

16. Juventus (olasz) – 401.7

17. Newcastle United (angol) – 398.4

18. VfB Stuttgart (német) – 296.3

19. Benfica (portugál)– 283.4

20. West Ham United (angol) –276

21. Eintracht Frankfurt (német) – 269.9

22. Brighton (angol) – 238.7

23. Everton (angol) – 234

24. Crystal Palace (angol) – 232.5

25. Bournemouth (angol) – 218.5

26. AS Roma (olasz) – 216.3

27. Wolverhampton (angol) – 206.3

28. Brentford (angol) – 206

29. Flamengo (brazil) – 202.7

30. Olympique Marseille (francia) – 188.7