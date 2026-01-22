Nemzeti Sportrádió

Deloitte: továbbra is Real Madrid a leggazdagabb futballklub

2026.01.22. 16:58
A pályán nem igazán sikerült jól a 2025-ös év a Real Madridnak, pénzügyileg annál inkább (Fotó: Getty Images)
2025-ben is a Real Madrid termelte a legtöbb bevételt a földkerekség labdarúgóklubjai közül – ez derül ki a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége, a Deloitte éves jelentéséből. A spanyol csapatot az ősi rivális FC Barcelona követi a rangsorban, míg a harmadik helyen a Bayern München áll.

Elkészítette a világ leggazdagabb futballklubjainak rangsorát (Football Money League) a földkerekség egyik legjelentősebb pénzügyi elemzője, a Deloitte. A cég a tanulmányában 2025-ös bevételeik alapján állította sorrendbe az egyesületeket – a lista élén továbbra is a Real Madrid áll 1.161 milliárd euróval, a képzeletbeli dobogó második és harmadik fokán azonban jelentős volt az „átrendeződés”. 

A friss ranglista második helyén, négy pozíciót javítva az FC Barcelona (974.8 millió) áll, a harmadikon pedig a Bayern München (860.6 millió) található – az egy évvel ezelőttihez képest növelte ugyan a bevételeit a Paris Saint-Germain (837 millió), de a tavalyi harmadik helyhez így is így is eggyel lejjebb került. A 2025-ös második Manchester City négy helyet rontva a hatodik, s ugyanennyivel került hátrébb a városi rivális Manchester United is, amely a nyolcadik pozícióba csúszott vissza.

A negyedik helytől lefelé az első tízben csak angol csapatokat találunk, a legjobb harmincba pedig mindössze egyetlen Európán kívüli klub, a 2025-ös brazil országos bajnok és Libertadores-kupa-győztes Flamengo került be.

A világ harminc leggazdagabb futballklubja  – a 2025-ös bevételek millió euróban
1. Real Madrid (spanyol) – 1161 
2. Barcelona (spanyol) – 974.8 
3. Bayern München (német) – 860.6
4. Paris Saint-Germain (francia) – 837 
5. Liverpool (angol) – 836.1 
6. Manchester City (angol) – 829.3
7. Arsenal (angol) – 821.7 
8. Manchester United (angol) – 793.1 
9. Tottenham (angol)– 672.6 
10. Chelsea (angol) – 584.1
11. Internazionale (olasz) – 537.5 
12. Borussia Dortmund (német) – 531.3
13. Atlético Madrid (spanyol) – 454.5 
14. Aston Villa (angol) – 450.2 
15. Milan (olasz) – 410.4
16. Juventus (olasz) – 401.7 
17. Newcastle United (angol) – 398.4 
18. VfB Stuttgart (német) – 296.3 
19. Benfica (portugál)– 283.4 
20. West Ham United (angol) –276
21. Eintracht Frankfurt (német) – 269.9
22. Brighton (angol) – 238.7
23. Everton (angol) – 234 
24. Crystal Palace (angol) – 232.5 
25. Bournemouth (angol) – 218.5
26. AS Roma (olasz) – 216.3 
27. Wolverhampton (angol) – 206.3
28. Brentford (angol) – 206
29. Flamengo (brazil) – 202.7 
30. Olympique Marseille (francia) – 188.7

 

 

 

