Deloitte: továbbra is Real Madrid a leggazdagabb futballklub
Elkészítette a világ leggazdagabb futballklubjainak rangsorát (Football Money League) a földkerekség egyik legjelentősebb pénzügyi elemzője, a Deloitte. A cég a tanulmányában 2025-ös bevételeik alapján állította sorrendbe az egyesületeket – a lista élén továbbra is a Real Madrid áll 1.161 milliárd euróval, a képzeletbeli dobogó második és harmadik fokán azonban jelentős volt az „átrendeződés”.
A friss ranglista második helyén, négy pozíciót javítva az FC Barcelona (974.8 millió) áll, a harmadikon pedig a Bayern München (860.6 millió) található – az egy évvel ezelőttihez képest növelte ugyan a bevételeit a Paris Saint-Germain (837 millió), de a tavalyi harmadik helyhez így is így is eggyel lejjebb került. A 2025-ös második Manchester City négy helyet rontva a hatodik, s ugyanennyivel került hátrébb a városi rivális Manchester United is, amely a nyolcadik pozícióba csúszott vissza.
A negyedik helytől lefelé az első tízben csak angol csapatokat találunk, a legjobb harmincba pedig mindössze egyetlen Európán kívüli klub, a 2025-ös brazil országos bajnok és Libertadores-kupa-győztes Flamengo került be.
A világ harminc leggazdagabb futballklubja – a 2025-ös bevételek millió euróban
1. Real Madrid (spanyol) – 1161
2. Barcelona (spanyol) – 974.8
3. Bayern München (német) – 860.6
4. Paris Saint-Germain (francia) – 837
5. Liverpool (angol) – 836.1
6. Manchester City (angol) – 829.3
7. Arsenal (angol) – 821.7
8. Manchester United (angol) – 793.1
9. Tottenham (angol)– 672.6
10. Chelsea (angol) – 584.1
11. Internazionale (olasz) – 537.5
12. Borussia Dortmund (német) – 531.3
13. Atlético Madrid (spanyol) – 454.5
14. Aston Villa (angol) – 450.2
15. Milan (olasz) – 410.4
16. Juventus (olasz) – 401.7
17. Newcastle United (angol) – 398.4
18. VfB Stuttgart (német) – 296.3
19. Benfica (portugál)– 283.4
20. West Ham United (angol) –276
21. Eintracht Frankfurt (német) – 269.9
22. Brighton (angol) – 238.7
23. Everton (angol) – 234
24. Crystal Palace (angol) – 232.5
25. Bournemouth (angol) – 218.5
26. AS Roma (olasz) – 216.3
27. Wolverhampton (angol) – 206.3
28. Brentford (angol) – 206
29. Flamengo (brazil) – 202.7
30. Olympique Marseille (francia) – 188.7