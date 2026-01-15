„Szakmailag logikus lépés” – Baráth Péter az átigazolásáról
– Mennyire voltak sűrűek az elmúlt napok?
– Valóban nagyon gyorsan felpörögtek az események. A múlt héten tudtam meg, hogy van irántam konkrét ajánlat, de akkor még nem gondoltam, hogy a két klub ilyen hamar egyezségre jut. Az elmúlt napokban minden felgyorsult: mivel Törökországban voltam edzőtáborban, onnan vissza kellett utaznom az orvosi vizsgálatokra, és gyakorlatilag már indulunk is tovább Spanyolországba egy tíznapos edzőtáborra. Elég intenzív időszak volt.
– A Rakówwal 2030-ig érvényes szerződése volt. Gondolta volna, hogy ilyen gyorsan klubot vált?
– Egyáltalán nem. Nyáron azért írtam alá hosszú távú szerződést a Raków Czestochowa csapatával, mert a keretben történt változások alapján egyértelművé vált, hogy komolyabb szerepem lehet az idényben. Meg is kaptam a kívánt játékperceket, így úgy éreztem, jó döntés volt Lengyelországba szerződni. Nem terveztem, hogy ez az időszak ilyen rövidre sikerül, teljesen más elképzeléseim voltak.
– Mikor hallott először komolyan a lehetséges átigazolásról, és mik voltak az első gondolatai?
– Január legelején hallottam először arról, hogy van irántam érdeklődés. Az első reakcióm az volt, hogy ez mindig jó visszajelzés egy játékos számára, ugyanakkor a Rakówot ismerve nem voltam biztos benne, hogy végül létrejön a megállapodás. Végül azonban olyan feltételeket kínáltak a klubnak, amelyeket elfogadtak, és számomra is olyan jövőképet vázoltak, amivel sikerült meggyőzniük, hogy az a helyes döntés, ha őket választom.
– Milyen csapatba érkezik, mit tudott róluk korábban?
– Őszintén szólva nem tudtam róluk túl sokat. Abból az egy mérkőzésből indultam ki, amelyet a Rakówwal játszottunk ellenük a Konferencia-ligában. Akkor egy nagyon fegyelmezett csapat benyomását keltették. Természetesen azóta már jóval többet megtudtam a klubról és a közegről is.
– Hogyan látja a cseh bajnokságot, és mennyire illeszkedik az Ön játékstílusához?
– A cseh bajnokságról köztudott, hogy fizikailag rendkívül erős, sok futással és nagy intenzitással játsszák a mérkőzéseket. Ez abszolút illik hozzám, a fizikai terhelhetőség mindig is fontos része volt a játékomnak. Egy top tízes európai bajnokságról beszélünk, ezért is gondolom, hogy szakmailag logikus lépésről van szó.
– Hogyan élte meg a Rakównál töltött időszakot, különösen az edzőváltás fényében?
– Nagyon jó kapcsolatom volt a csapattársakkal, az öltözői közeg végig rendben volt. Néhány meccstől eltekintve nagyon jó őszi szezont zártunk, azonban az edzőnk a varsói Legiához került az utolsó decemberi meccsünk után. Bízom benne, hogy az új edzővel is hasonlóan sikeres lesz a csapat.
|VÉLEMÉNY
|Papp Gábor, a YUNiK Management ügyvezetője, Baráth Péter menedzsere: – Szakmai értelemben sem előre, sem hátra, hanem oldalra léptünk. Az UEFA rangsorában a cseh bajnokság a tizedik, a lengyel a tizenegyedik (a magyar a huszonharmadik – a szerk.) helyen áll. Két hajtós, kemény párharcokból álló versenysorozatról van szó. A cseh liga a Premier League utáni második legintenzívebb bajnokság, ugyanakkor a lengyel Ekstraklasa talán kiegyensúlyozottabb egy fokkal, és az alján is jók a csapatok. A két klub is hasonlít abból a szempontból, hogy a közelmúltban tulajdonosváltáson ment keresztül, és az addigi célokat nagyon komoly ambíciók váltották fel. Talán a Raków tart előrébb jelenleg (Kl második hely, a Sigma középdöntőt játszik a 16-ért), de nem tudhatjuk, mi lesz a helyzet egy-két éven belül. Marek Papszun távozását követően bizonytalanná váltak Peti játékpercei, ugyanakkor Olomoucban abszolút kulcsjátékosként tekintenek rá. Számunkra pedig az volt a legfontosabb, hogy Peti folyamatosan pályán legyen. A hosszú távú céljaink nem változtak, és úgy gondoljuk, Olomoucon át nagyobb eséllyel érjük el őket.