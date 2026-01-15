„Szakmailag logikus lépés” – Baráth Péter az átigazolásáról

– A Rakówwal 2030-ig érvényes szerződése volt. Gondolta volna, hogy ilyen gyorsan klubot vált?

– Egyáltalán nem. Nyáron azért írtam alá hosszú távú szerződést a Raków Czestochowa csapatával, mert a keretben történt változások alapján egyértelművé vált, hogy komolyabb szerepem lehet az idényben. Meg is kaptam a kívánt játékperceket, így úgy éreztem, jó döntés volt Lengyelországba szerződni. Nem terveztem, hogy ez az időszak ilyen rövidre sikerül, teljesen más elképzeléseim voltak.

– Mikor hallott először komolyan a lehetséges átigazolásról, és mik voltak az első gondolatai?

– Január legelején hallottam először arról, hogy van irántam érdeklődés. Az első reakcióm az volt, hogy ez mindig jó visszajelzés egy játékos számára, ugyanakkor a Rakówot ismerve nem voltam biztos benne, hogy végül létrejön a megállapodás. Végül azonban olyan feltételeket kínáltak a klubnak, amelyeket elfogadtak, és számomra is olyan jövőképet vázoltak, amivel sikerült meggyőzniük, hogy az a helyes döntés, ha őket választom.

– Milyen csapatba érkezik, mit tudott róluk korábban?

– Őszintén szólva nem tudtam róluk túl sokat. Abból az egy mérkőzésből indultam ki, amelyet a Rakówwal játszottunk ellenük a Konferencia-ligában. Akkor egy nagyon fegyelmezett csapat benyomását keltették. Természetesen azóta már jóval többet megtudtam a klubról és a közegről is.

– Hogyan látja a cseh bajnokságot, és mennyire illeszkedik az Ön játékstílusához?

– A cseh bajnokságról köztudott, hogy fizikailag rendkívül erős, sok futással és nagy intenzitással játsszák a mérkőzéseket. Ez abszolút illik hozzám, a fizikai terhelhetőség mindig is fontos része volt a játékomnak. Egy top tízes európai bajnokságról beszélünk, ezért is gondolom, hogy szakmailag logikus lépésről van szó.

– Hogyan élte meg a Rakównál töltött időszakot, különösen az edzőváltás fényében?

– Nagyon jó kapcsolatom volt a csapattársakkal, az öltözői közeg végig rendben volt. Néhány meccstől eltekintve nagyon jó őszi szezont zártunk, azonban az edzőnk a varsói Legiához került az utolsó decemberi meccsünk után. Bízom benne, hogy az új edzővel is hasonlóan sikeres lesz a csapat.