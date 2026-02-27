Joseth Peraza: Odakerülhetünk a tabella élmezőnyébe!

Nemzeti Sportrádió

2026.02.27.
Fotó: Kovács Péter
A kiváló formában lévő Zalaegerszeg Costa Rica-i védője, Joseth Peraza remekül futballozik a védelem közepén, s lapunknak elmondta, arra nevelték, hogy mindig száz százalékot kell nyújtani.


Megszerezte első gólját Magyarországon Joseth Peraza. A ZTE FC Costa Rica-i védője tavaly nyáron szerződött Zalaegerszegre, hamar alapemberré vált, múlt hét végén a Debrecen elleni 1–1 alkalmával ő szerzett vezetést csapatának.

„Nagyon vágytam már a gólra, szerettem volna érdemben hozzátenni a csapat támadójátékához – válaszolta lapunk kérdésére a ZTE FC 21 esztendős védője. – Remélem, nem ez volt az utolsó, és szerzek még néhányat az idényben. A gólom? Skribek Alen beadása után még kicsivel elszállt mellettem a labda, de láttam, hogy Kiss Bence a hosszú oldalon összeszedte, én pedig visszaléptem, majd jól támadtam a kaput, és szerencsére sikerült befejelnem. Sajnálom, hogy nem győztünk, sok nagy helyzetünk volt, de nem tudtuk értékesíteni őket. Önkritikusnak kell lennünk, javítanunk kell a részleteken, mert ezek a hibák pontokba kerülnek.”

Az először légióskodó fiatal futballista 17 NB I-es és két kupamérkőzésen lépett pályára az idényben, kiváló teljesítményt nyújt, sokszor testi épségét sem kímélve küzd a sikerért.

„Kifejezetten elégedett vagyok a csapaton belüli szerepemmel, nagyszerűen megérjük egymást Várkonyi Bencével a védelem közepén. Jól működik a kommunikáció közöttünk, ami nagyon fontos a középhátvédeknél. Mindig van min javítani, de elégedett vagyok, akárcsak a csapaton belüli szerepemmel. Próbálok segíteni a srácoknak – főleg a Latin-Amerikából érkezőknek –, elsősorban a nyelvi nehézségek leküzdésében, no meg a beilleszkedésükben, mind a pályán, mind azon kívül, valamint fontos nekem, hogy folyamatosan fejlődjek. Szeretnénk a lehető legjobban megvalósítani mindazt, amit Nuno Campos vezetőedző kér tőlünk. Arra neveltek, hogy a pályán mindig száz százalékot kell nyújtani, ha pedig nem alakulnak jól a dolgaink, rá kell tenni még egy lapáttal.”

A ZTE FC az utóbbi tizenkét tétmérkőzésén csak egyszer kapott ki, a Magyar Kupában már negyeddöntős (a jövő héten az NB II-es Soroksárral játszik), a bajnokságban hatodik, öt ponttal lemaradva a harmadik helytől

„Magabiztosnak vagyunk, és megmutattuk, a tabella élmezőnyében szereplő csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt. Miért ne lehetnénk mi is ott? Igenis látok rá esélyt, hogy még feljebb kapaszkodjunk a tabellán. Szombaton Diósgyőrbe utazunk, ellenfelünk hazai pályán játszik, márpedig a saját stadionjában minden csapat győzni akar. Nehéz mérkőzés vár ránk, kiváló teljesítményt kell nyújtanunk a három pont megszerzéséhez. Tudjuk, hogy a pálya nincs túlságosan jó állapotban a DVTK Arénában, ez hatással lehet a játékunkra. De mindkét csapatnak ugyanolyanok lesznek a körülmények, szóval nem lehet kifogás – győzni akarunk.” 

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Február 27., péntek
20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Február 28., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 1., vasárnap
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC23137347–24+2346
  2. Ferencvárosi TC23134644–25+1943
  3. Debreceni VSC23116634–28+639
  4. Paksi FC23106745–35+1036
  5. Puskás Akadémia23105830–28+235
  6. Zalaegerszegi TE2397735–29+634
  7. Kisvárda2395928–36–832
  8. Újpest FC23851032–39–729
  9. MTK Budapest23741242–51–925
10. Nyíregyháza Spartacus23671031–39–825
11. Diósgyőri VTK23581031–38–723
12. Kazincbarcika23421720–47–2714

 

 

