Joseth Peraza: Odakerülhetünk a tabella élmezőnyébe!



Megszerezte első gólját Magyarországon Joseth Peraza. A ZTE FC Costa Rica-i védője tavaly nyáron szerződött Zalaegerszegre, hamar alapemberré vált, múlt hét végén a Debrecen elleni 1–1 alkalmával ő szerzett vezetést csapatának.

„Nagyon vágytam már a gólra, szerettem volna érdemben hozzátenni a csapat támadójátékához – válaszolta lapunk kérdésére a ZTE FC 21 esztendős védője. – Remélem, nem ez volt az utolsó, és szerzek még néhányat az idényben. A gólom? Skribek Alen beadása után még kicsivel elszállt mellettem a labda, de láttam, hogy Kiss Bence a hosszú oldalon összeszedte, én pedig visszaléptem, majd jól támadtam a kaput, és szerencsére sikerült befejelnem. Sajnálom, hogy nem győztünk, sok nagy helyzetünk volt, de nem tudtuk értékesíteni őket. Önkritikusnak kell lennünk, javítanunk kell a részleteken, mert ezek a hibák pontokba kerülnek.”

Az először légióskodó fiatal futballista 17 NB I-es és két kupamérkőzésen lépett pályára az idényben, kiváló teljesítményt nyújt, sokszor testi épségét sem kímélve küzd a sikerért.

„Kifejezetten elégedett vagyok a csapaton belüli szerepemmel, nagyszerűen megérjük egymást Várkonyi Bencével a védelem közepén. Jól működik a kommunikáció közöttünk, ami nagyon fontos a középhátvédeknél. Mindig van min javítani, de elégedett vagyok, akárcsak a csapaton belüli szerepemmel. Próbálok segíteni a srácoknak – főleg a Latin-Amerikából érkezőknek –, elsősorban a nyelvi nehézségek leküzdésében, no meg a beilleszkedésükben, mind a pályán, mind azon kívül, valamint fontos nekem, hogy folyamatosan fejlődjek. Szeretnénk a lehető legjobban megvalósítani mindazt, amit Nuno Campos vezetőedző kér tőlünk. Arra neveltek, hogy a pályán mindig száz százalékot kell nyújtani, ha pedig nem alakulnak jól a dolgaink, rá kell tenni még egy lapáttal.”

A ZTE FC az utóbbi tizenkét tétmérkőzésén csak egyszer kapott ki, a Magyar Kupában már negyeddöntős (a jövő héten az NB II-es Soroksárral játszik), a bajnokságban hatodik, öt ponttal lemaradva a harmadik helytől

„Magabiztosnak vagyunk, és megmutattuk, a tabella élmezőnyében szereplő csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt. Miért ne lehetnénk mi is ott? Igenis látok rá esélyt, hogy még feljebb kapaszkodjunk a tabellán. Szombaton Diósgyőrbe utazunk, ellenfelünk hazai pályán játszik, márpedig a saját stadionjában minden csapat győzni akar. Nehéz mérkőzés vár ránk, kiváló teljesítményt kell nyújtanunk a három pont megszerzéséhez. Tudjuk, hogy a pálya nincs túlságosan jó állapotban a DVTK Arénában, ez hatással lehet a játékunkra. De mindkét csapatnak ugyanolyanok lesznek a körülmények, szóval nem lehet kifogás – győzni akarunk.”

