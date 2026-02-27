Már most edzőt vált a Budai Farkasok, nyárig Korsós Ádám irányítja az együttest – hivatalos

Február közepén megírtuk, hogy a Budai Farkasok bejelentette, hogy az idény végén Kiss Szilárd vezetőedző távozik posztjáról. A korábban a Veszprémnél, a PLER-nél és a NEKA-n dolgozó Kiss Szilárd az utánpótlás-válogatottaknál elért sikerei után 2023-ban vette át a Budai Farkasok irányítását, és az elmúlt időszakban meghatározó alakja volt a klubnak, amely tavaly az ő irányításával jutott fel története során másodszor az NB I-be. Az élvonalbeli csapatok közül korábban az ETO és az FTC is bejelentette, hogy edzőt vált a nyáron.

Később beszámoltunk arról, hogy júliustól a Ferencvárostól távozó Pásztor István veszi át a vezetőedzői posztot. A héten azonban újabb változás történt: Kiss Szilárd nem folytatja munkáját a felnőttcsapat élén, így az idény hátralévő részében a korábbi másodedző, az U21-es és U20-as csapat edzője, Korsós Ádám irányítja tovább a Farkasokat. „Köszönöm mindenkinek, aki támogatott a munkámban. Büszke vagyok a megszerzett tíz pontra, és sok sikert kívánok mindenkinek a folytatásra!” – mondta Kiss Szilárd.

Korsós Ádám számára váratlanul jött a felkérés, de a szezon végéig minden energiáját a felnőttcsapatra fordítja. „Váratlanul érintett a csapat átvétele. A legfontosabb, hogy teljesítsük a minimális célkitűzésünket – most csak ez lebeghet mindenki szeme előtt. Nem tervezek jelentős változtatásokat, egyrészt az idő rövidsége miatt, másrészt azért, mert sok olyan elem van a játékunkban, amely jól működik. Ezeket szeretnénk tovább pontosítani, és néhány új megoldással kiegészíteni. Ha a keret együtt van, képesek vagyunk bárkivel felvenni a harcot – ezt ősszel már bizonyította a csapat. Az utánpótlás most némileg háttérbe szorul a részemről, egyértelműen a felnőttcsapatra fókuszálok. Ugyanakkor az edzéseken továbbra is számítok az ifjúsági játékosokra, és lehetőség szerint ott leszek egy-egy mérkőzésükön, edzésükön is” – fogalmazott Korsós Ádám.