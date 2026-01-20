Nemzeti Sportrádió

Szalah egy hónap után játszhat újra a Liverpoolban

Liverpool
2026.01.20. 21:08
Szoboszlai Dominik (balra) és Mohamed Szalah is lendületet venne a BL-ben (Fotó: Reuters)
A Liverpoolnál továbbra is központi téma az Afrika-kupáról visszatérő Mohamed Szalah jövője, miközben Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya már a szerződéshosszabbításról tárgyal. A csapat szerdán Marseille-ben tehet újabb lépést a BL-ben a továbbjutás felé.

TÖBB MINT EGY HÓNAP után készülhet ismét Bajnokok Ligája-mérkőzésre a Liverpool, de csakúgy, mint december elején, a fő téma ezúttal is az a klubnál, hogy mi a helyzet Mohamed Szalahhal. Az egyiptomi csatár a Leeds United elleni bajnoki mérkőzést követően éles kirohanást intézett a klub és Arne Slot menedzser ellen (ez volt az ominózus „busz alá lökéses” nyilatkozata), a holland edző pedig a vezetőség egyetértésével kihagyta a következő találkozón, amelyet Milánóban, az Inter ellen játszott a csapat.

A San Siróban Szobosz­lai Dominik tizenegyesgóljával nyert a Liverpool, Szalah pedig egy mérkőzés erejéig, a Brighton elleni bajnokira visszatérhetett, de egyből utána elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára, ahonnan hétfőn érkezett vissza a Mersey partjára. A kedd délben tartott edzés előtt természetesen minden sajtóorgánum arra volt kíváncsi, vajon az egyiptomi játékos ott lesz-e a társakkal a kirby-i edzőközpont gyepén, és miután a reggeli orvosi ellenőrzésen átesett, részt is vett az első negyedórában médianyilvános tréningen. A társak szemlátomást örömmel és jókedvvel fogadták, többen ölelgették a bemelegítésnél, a páros edzésgyakorlatok zömét állandó partnerével, Szoboszlai Dominikkal végezte el. A mosolygós, nevetős tréninget követően egy darabig még bizonytalan volt, hogy Szalah végül elutazhat-e Marseille-be a kerettel, de kora délutánra ez is rendeződött, és amiként várható volt, a nevezettek közé került.

A sérülteken (Alexander Isak, Conor Bradley, Giovanni Leoni) kívül egyedül Ibrahima Konaté hiányzott az edzésről, mert családi okok miatt hazautazott Franciaországba. A robusztus védő hiányában feltehetően Joe Gomez lesz majd Virgil van Dijk párja a belső védő posztján – bár egyes hírek szerint még van halvány remény arra, hogy Konaté csatlakozzon a többiekhez. A Liverpool magyar légiósai természetesen ott vannak a keretben, igaz, korántsem biztos, hogy mindketten pályára lépnek vagy kezdenek az OM ellen. Szoboszlai Dominik, aki az említett Inter elleni mérkőzésen a Liverpool győztes gólját szerezte, kirobbanthatatlan a kezdőből, és aligha marad ki a Vélodrome-ban, viszont Kerkez Milost az eddigi hat BL-találkozón kétszer is pihentette Arne Slot, két esetben csak percekre állt be, mindössze két meccset játszott végig. Ezért nem lenne meglepő, ha Marseille-ben Andrew Robertson játszana/kezdene a bal oldali védő posztján.

Szoboszlai Dominikhoz kapcsolódó hír, hogy a The Athletic értesülése szerint elkezdődtek a tárgyalások a játékos és a Liverpool között a szerződéshosszabbításról (a jelenlegi megállapodás 2028. június 30-án jár le), amit maga az érintett is megerősített.

 „Boldog vagyok itt, de tudjuk, mik történhetnek a futballban, és ezt mindenkinek figyelembe kell vennie – mondta a sportlapnak a 25 éves középpályás. – Én edzésről edzésre, hétről hétre haladok előre, igyekszem a legjobbamat nyújtani a csapatért és a szurkolóinkért. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Valóban tárgyalóasztalhoz ültünk, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy még nem hoztunk döntést.”

A következő feladat az OM elleni helytállás lesz. A Liverpoolnak egyértelmű célja, hogy az alapszakaszt automatikus nyolcaddöntős szereplést érő helyen zárja (1–8.), ehhez fontos lenne nyernie a Marseille otthonában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Szerda, 21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

 

