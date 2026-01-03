A korai szudáni gólra hárommal válaszolva bejutott a legjobb nyolc közé Szenegál
Szenegál hét gólt lőve veretlenül, két győzelemmel és egy döntetlennel csoportelsőként tovább, míg Szudán Egyenlítői-Guineát öngóllal múlta felül, ezt leszámítva nem szerzett gólt. 2025-ben ezzel szemben négy egymás elleni mérkőzésből csak egyet nyert meg Szenegál a rendes játékidőben (egyet büntetővel, két gól nélküli döntetlen). Ami nem ment három mérkőzésen át, az most hat perc után sikerült, egy labdaszerzés után Aamir Abdallah lőtt ballal szép gólt a jobb kapufa mellé. A korai hátrány nem törte meg Szenegált, egymást érték a helyzetek, a 29. percben Sadio Mané jobbról érkező passzából Pape Gueye lőtt egy átvétel után ballal a bal alsó sarokba. A 43. percben Ismaila Sarr gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető, de így is még a szünet előtt fordított Szenegál. A hosszabbításban ezúttal Nicolas Jackson volt az előkészítő, Gueye pedig kapásból a tizenhatosról kilőtte a jobb felsőt.
A második félidő jóval kevesebb helyzetet hozott, Szenegál kontrollálta a mérkőzést. A 77. percben a három perccel korábban beálló Ibrahim Mbayét szöktette Mané, a PSG 17 éves támadója éles szögből lőtt nagy erővel a rövidre, beállítva a 3–1-es végeredményt. Szenegál továbbjutott, és a legjobb nyolc között az esti Mali–Tunézia párharc győztesével találkozik.
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Szenegál–Szudán 3–1 (Pape Gueye 29., 45+3., Mbaye 77., ill. Abdallah 6.)
KÉSŐBB
20.00: Mali–Tunézia
Január 3.
20.00: Mali–Tunézia
Január 4.
17.00: Marokkó–Tanzánia
20.00: Dél-Afrika–Kamerun
Január 5.
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik
Január 6.
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
A MENETREND
Csoportmérkőzések: december 21–31.
Nyolcaddöntő: január 3–6.
Negyeddöntő: január 9–10.
Elődöntő: január 14.
A 3. helyért: január 17.
Döntő: január 18.