A kedd délutáni két eredménnyel teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye az Afrika-kupán

A C-csoport eredményeivel – függetlenül a hátralévő mérkőzésektől – eldőlt, hogy a már befejeződött A- és B-csoport harmadik helyezettje (Comore-szigetek, Angola) nem juthat tovább a vigaszágon, következésképp véglegessé vált a nyolcaddöntő mezőnye. Már csak a végső csoportsorrendek kérdésesek, és természetesen a nyolcaddöntő azok függvényében kialakuló párosítása.

Nigéria már továbbjutóként lépett pályára, több fontos játékosát pihentette, de így is magabiztosan győzte le Ugandát. Paul Onuachu szerezte meg a vezetést – a Trabzonspor csatára négy év után talált a kapuba válogatott szerelésben –, majd a második félidőben Raphael Onyedika duplázott. Uganda akkor már emberhátrányban játszott, Salim Magoola kapus a 16-oson kívüli kezezésért kapott piros lapot az 56. percben.

Tanzánia és Tunézia mérkőzése kevés érdemi eseményt hozott, mindkét csapat sokat hibázott, de végül mindkettő elérte célját. Tunézia számára papírforma volt a továbbjutás, viszont Tanzánia – amely 1980-ban vett részt először az Afrika-kupán, és a mostani a negyedik indulása – először élte túl a csoportkört. A két pont nem túl gazdag termés; a Taifa Stars az első csapat, amelynek ilyen kevéssel sikerült bejutnia a legjobb 16 közé 2019 óta, vagyis amióta 24 válogatott alkotja a kontinenstorna mezőnyét.

A D-csoport esti programjának kezdetekor a három továbbjutó már ismert volt, csak a sorrendjükről kellett dönteni: Szenegál és a Kongói DK egyaránt 3–0-ra nyert, így a szenegáliak maradtak az első, a kongóiak a második, a beniniek pedig a harmadik helyen – Botswana esélyei már korábban elszálltak.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

Tanzánia–Tunézia 1–1 (Salum 48., ill. Garbi 43. – 11-esből)

Uganda–Nigéria 1–3 (Mato 75., ill. Onuachu 28., Onyedika 62., 67.)

Kiállítva: Magoola (56., Uganda)

A csoport végeredménye: 1. Nigéria 9 pont (8–4), 2. Tunézia 4 (6–5), 3. Tanzánia 2 (3–4), 4. Uganda 1 (3–7)

D-CSOPORT

Benin–Szenegál 0–3 (Seck 38., H. Diallo 62., C. Ndiaye 90+7. – 11-esből)

Kiállítva: K. Koulibaly (71., Szenegál)

Botswana–Kongói DK 0–3 (Mbuku 31., Kakuta 41., 60)

A csoport végeredménye: 1. Szenegál 7 pont (7–1), 2. Kongói DK 7 (5–1), 3. Benin 3, 4. Botswana 0

A hat csoportból az első két-két helyezett, valamint a négy legjobb csoportharmadik jut be a kieséses szakaszba.

A legjobb 16 mezőnye: Algéria, Benin, Burkina Faso, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Kamerun, Kongói DK, Mali, Marokkó, Mozambik, Nigéria, Szenegál, Szudán, Tanzánia, Tunézia

A MENETREND

Csoportmérkőzések: december 21–31.

Nyolcaddöntő: január 3–6.

Negyeddöntő: január 9–10.

Elődöntő: január 14.

A 3. helyért: január 17.

Döntő: január 18.