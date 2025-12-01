Heti program: női kézi-vb, NB I és Formula–1-es évzáró Abu-Dzabiban

DECEMBER 1., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPERLIG

13. FORDULÓ

17.45: Fenerbahce–Galatasaray (Tv: Sport1)

ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)

21.00: Birmingham City–Watford (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

18.30: Haladás VSE–Prohuman-PTE-PEAC

18.45: Magyar Futsal Akadémia–Újpest FC

20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–A Stúdió Futsal Nyíregyháza

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG

Kedd, 0.00: Magyarország–Honduras, Cancun – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

DARTS

WDF-világbajnokság, Frimley Green

19.00: férfiak, 2. forduló; nők, 2. forduló

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Szenegál–Irán

20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A-CSOPORT (Rotterdam)

18.00: Horvátország–Japán (Tv: M4 Sport)

20.30: Dánia–Románia

G-CSOPORT (Stuttgart)

18.00: Csehország–Kuba

20.30: Svédország–Brazília

H-CSOPORT (Trier)

18.00: Dél-Korea–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Angola

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT (Mons)

20.30: Belgium–Magyarország (Tv: Duna World)

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 0.00: Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

Kedd, 4.00: Los Angeles Lakers–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1169 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

20.00: TFSE-MÁV Előre Foxconn

SZNÚKER

13.45 és 19.45: UK Championship, York (Tv: Eurosport1)

DECEMBER 2., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

20.30: AFC Bournemouth–Everton

20.30: Fulham–Manchester City (Tv: Match4)

21.15: Newcastle United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.)

18.00: Mönchengladbach–St. Pauli

21.00: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen

21.00: RB Leipzig–Magdeburg

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Juventus–Udinese

SPANYOL LA LIGA

A 19. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

21.00: Barcelona–Atlético Madrid – élőben az NSO-n!

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

19.00: Ebro (IV.)–Osasuna

19.00: Numancia (IV.)–Mallorca

19.00: Portugalete (V.)–Alavés

21.00: Navalcarnero (IV.)–Getafe

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG

0.00: Magyarország–Honduras, Cancun – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT (ROTTERDAM)

18.00: Argentína–Egyiptom

20.30: Hollandia–Ausztria

F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

18.30: Tunézia–Kína

21.00: Franciaország–Lengyelország

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Spanyolország–Szerbia

18.00: Izland–Montenegró

20.30: Németország–Feröer

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

E-CSOPORT

20.45: HF Karlskrona (svéd)–FTC-Green Collect

RÖPLABDA

Női Challenge Kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó

19.00: ZOK Igman Ilidza (bosnyák)–Fatum Nyíregyháza

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – női 400 m gyors (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Zsebők Laura), férfi 400 m gyors (Betlehem Dávid, Márton Richárd, Sárkány Zalán), női 50 m pillangó (Komoróczy Lora), férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), női 100 m mell (Fángli Henrietta), férfi 100 m mell, női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 200 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 4x50 m gyorsváltó (Magyarország), férfi 4x50 m gyorsváltó

19.00: középdöntők, döntők – női 400 m gyors DÖNTŐ, férfi 400 m gyors DÖNTŐ, női 50 m pillangó középdöntő, férfi 50 m pillangó középdöntő, női 100 m mell középdöntő, férfi 100 m mell középdöntő, női 200 m hát középdöntő, férfi 200 m hát középdöntő, 4x50 női gyorsváltó DÖNTŐ, 4x50 férfi gyorsváltó DÖNTŐ

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, C-csoport

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Brescia (olasz)

DECEMBER 3., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

20.30: Arsenal–Brentford (Tv: Match4)

20.30: Brighton & Hove Albion–Aston Villa

20.30: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest

21.15: Leeds United–Chelsea

21.15: Liverpool–Sunderland (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Real Madrid (Tv: Spíler2)

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Freiburg–Darmstadt (II.)

18.00: Bochum (II.)–VfB Stuttgart

20.45: Hamburg–Holstein Kiel (II.)

20.45: Union Berlin–Bayern München

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

15.00: Atalanta–Genoa

18.00: Napoli–Cagliari

21.00: Internazionale–Venezia

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

21.00: Antoniano (IV.)–Villareal

21.00: CD Cieza (V.)–Levante

21.00: Ourense (III.)–Girona

21.00: CD Quintanar del Rey (IV.)–Elche

21.00: Reus FC Reddis (IV.)–Real Sociedad

21.00: Torrent (IV.)–Real Betis

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG

4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Japán–Svájc

18.00: MAGYARORSZÁG–Románia

20.30: Dánia–Szenegál

IV. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Csehország–Angola

18.00: Brazília–Dél-Korea

20.30: Norvégia–Svédország

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.30: ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd

18.00: Sopron Basket–NKA Universitas Pécs

18.00: DVTK HUNTHERM–UNI Győr

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–TFSE

18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Vasas Akadémia

18.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd

RÖPLABDA

Női CEV-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó

18.00: MBH-Békéscsaba–ZOK Ribola Kastela (horvát)

20.00: Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)–Vasas Óbuda, Torino

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE

20.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika

20.00: Szolnoki RK-SC SI–TFSE

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – férfi 100 m vegyes (Zombori Gábor), női 100 m vegyes (Sebestyén Dalma), férfi 200 m gyors (Holló Balázs, Németh Nándor), női 200 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Zsebők Laura), vegyes csapatok 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

19.00: középdöntők, döntők – női 50 m pillangó DÖNTŐ, férfi 50 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m hát DÖNTŐ, férfi 200 m hát DÖNTŐ, női 200 m gyors középdöntő, férfi 200 m gyors középdöntő, női 100 m mell DÖNTŐ, férfi 100 m mell DÖNTŐ, női 100 m vegyes középdöntő, férfi 100 m vegyes középdöntő, 4x50 mixed vegyes váltó DÖNTŐ

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, A-csoport

19.30: Olympiakosz (görög)–VasasPlaket

DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB I

AZ 5. FORDLÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)

OLASZ KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Bologna–Parma

21.00: Lazio–Milan

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)

19.00: CD Atlético Baleares (IV.)–Espanyol

19.00: Real Ávila CF (IV.)–Rayo Vallecano

19.00: FC Cartagena (III.)–Valencia

19.00: CD Extremadura (IV.)–Sevilla

19.00: UE Sant Andreu (IV.)–Celta Vigo

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG

4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Detroit Lions–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Szerbia–Feröer

18.00: Montenegró–Németország

20.30: Izland–Spanyolország

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

F1–E2, E1–F3, E3–F2

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

1. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

11.00: Horvátország–Irán

13.30: Uruguay–Paraguay

II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

E4–F4

18.30: Kuba–Kazahsztán

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

20.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ

18.15: Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

19.30: Monaco (francia)–Paris Basketball (francia)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)

20.45: Partizan Beograd (szerb)–Bayern München (német)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix-döntő, Nagoja

11.00: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn

20.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: (Tv: M4 Sport) előfutamok – női 100 m pillangó (Ugrai Panna), férfi 100 m pillangó (Márton Richárd), női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura), férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor), női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 800 m gyors (Késely Ajna), vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó (Magyarország)

19.00: középdöntők, döntők – női 100 m vegyes DÖNTŐ, férfi 100 m vegyes DÖNTŐ, férfi 1500 m gyors DÖNTŐ, női 200 m mell középdöntő, férfi 200 m mell középdöntő, női 100 m hát középdöntő, férfi 100 m hát középdöntő, női 200 m gyors DÖNTŐ, férfi 200 m gyors DÖNTŐ, női 100 m pillangó középöntő, férfi 100 m pillangó középdöntő, 4x50 mixed gyorsváltó DÖNTŐ

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 5. forduló

B-csoport

20.00: Pallanuoto Trieste (olasz)–Szolnoki Dózsa

C-csoport

18.00: Panathinaikosz (görög)–BVSC-Manna ABC

DECEMBER 5., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG

18.00: a 2026-os világbajnokság csoportsorsolása, Washington (Tv: M4 Sport)

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

19.00: Brest–Monaco

21.00: Lille–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

20.30: Mainz–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

21.00: Oviedo–Mallorca (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

18.55: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Románia–Szenegál

18.00: Japán–MAGYARORSZÁG

20.30: Svájc–Dánia

IV. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Angola–Brazília

18.00: Svédország–Dél-Korea

20.30: Csehország–Norvégia

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–PLER-Budapest

18.30: Budai Farkasok-Rév–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.30: DEAC–Atomerőmű SE

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Barcelona (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Valencia (spanyol)

20.30: Baskonia (spanyol)–Milan (olasz)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix-döntő, Nagoja

11.35: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–DEAC

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok 10.00 – női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, Zsebők Laura), férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán), női 100 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Ugrai Panna), férfi 100 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor)

19.00: középdöntők, döntők – női 100 m hát DÖNTŐ, férfi 100 m hát DÖNTŐ, női 200 m mell DÖNTŐ, férfi 200 m mell DÖNTŐ, női 800 m gyors DÖNTŐ, női 100 m pillangó DÖNTŐ, férfi 100 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m vegyes középdöntő, férfi 200 m vegyes középdöntő, női 100 m gyors középdöntő, férfi 100 m gyors középdöntő

DECEMBER 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

16. FORDULÓ

12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Chelsea

16.00: Everton–Nottingham Forest

16.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Burnley

16.00: Tottenham Hotspur–Brentford

18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

17.00: Nantes–Lens

19.00: Toulouse–Strasbourg

21.05: Paris SG–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen

15.30: 1. FC Köln–St. Pauli

15.30: Heidenheim–Freiburg

15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Union Berlin

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

15.00: Sassuolo–Fiorentina

18.00: Internazionale–Como

20.45: Hellas Verona–Atalanta

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

19. FORDULÓ

16.00: Csíkszereda–Arges – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

14.15: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Montenegró–Szerbia

18.00: Spanyolország–Németország

20.30: Feröer–Izland

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

E3–F1, F2–E1, E2–F3

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)

2. FORDULÓ

I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

11.00: Horvátország–Uruguay

13.30: Irán–Paraguay

II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)

E4–Kuba

F4–Kazahsztán

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–NEKA

18.00: Carbonex-Komló–Csurgói KK

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–FTC-Green Collect

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák

19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–NKA Universitas Pécs

17.00: Csata TKK–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

17.30: DVTK HUNTHERM–Sopron Basket

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE

18.00: VBW CEKK Cegléd–Vasas Akadémia

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: TFSE–KHG KNRC

ÚSZÁS

Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: (Tv: M4 Sport) előfutamok – Női 50 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 50 m mell (Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma), férfi 50 m mell, női 50 m gyors (Ábrahám Minna, Senánszky Petra), férfi 50 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor, Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó (Ilyés Laura Vanda, Ugrai Panna), férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)

19.00: középdöntők, döntők – női 50 m gyors középdöntő, férfi 50 m gyors középdöntő, női 200 m vegyes DÖNTŐ, férfi 200 m vegyes DÖNTŐ, férfi 800 m gyors DÖNTŐ, női 200 m pillangó középdöntő, férfi 200 m pillangó középdöntő, női 50 m hát középdöntő, férfi 50 m hát középdöntő, női 50 m mell középdöntő, férfi 50 m mell középdöntő, női 100 m gyors DÖNTŐ, férfi 100 m gyors DÖNTŐ

DECEMBER 7., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

16. FORDULÓ

13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

15. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ

15.00: Nice–Angers

17.15: Auxerre–Metz

17.15: Le Havre–Paris FC

20.45: Lorient–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

14. FORDULÓ

12.30: Cremonese–Lecce

15.00: Cagliari–Roma

18.00: Lazio–Bologna

20.45: Napoli–Juventus

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

16. FORDULÓ

17.30: NK Osijek–Istra 1961

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

17. FORDULÓ

18.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks

19.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers

19.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans

19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Minnesota Vikings–Washington Commanders

19.00: New York Jets–Miami Dolphins

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

22.25: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

10.00: Top 10-bajnokság, Budapest (Ormai László Csarnok)

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI

14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

14.15: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch

ERSTE LIGA

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK

18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Szenegál–Japán

18.00: Svájc–Románia

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

IV. CSOPORT (DORTMUND)

15.30: Dél-Korea–Csehország

18.00: Angola–Svédország

20.30: Norvégia–Brazília

FÉRFI NB I

17.30: One Veszprém HC–ETO University HT

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–CYEB-Budakalász

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE

16.00: Szolnoki RK-SC SI–Prestige Fitness PSE

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC

19.00: MÁV Előre Foxconn–Kecskeméti RC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba

19.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn

ÚSZÁS

Rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin

10.00: előfutamok – női 400 m vegyes (Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor), női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 4x50 m vegyes váltó

19.00: döntők – női 50 m hát, férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 50 m gyors, férfi 50 m gyors, női 200 m pillangó, férfi 200 m, pillangó, női 1500 m gyors, női 400 m vegyes, férfi 400 m vegyes, női 4x50 m vegyes váltó, férfi 4x50 m vegyes váltó

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

UVSE–PannErgy-Miskolci VLC

One Eger-Metalcom Szentes

VasasPlaket-Semmelweis OSC

Szolnoki Dózsa-KSI SE

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE

17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd