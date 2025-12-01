Heti program: női kézi-vb, NB I és Formula–1-es évzáró Abu-Dzabiban
DECEMBER 1., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
20.45: Bologna–Cremonese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPERLIG
13. FORDULÓ
17.45: Fenerbahce–Galatasaray (Tv: Sport1)
ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)
21.00: Birmingham City–Watford (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
18.30: Haladás VSE–Prohuman-PTE-PEAC
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Újpest FC
20.30: H.O.P.E. Futsal-Alpassport–A Stúdió Futsal Nyíregyháza
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
Kedd, 0.00: Magyarország–Honduras, Cancun – élőben az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
19.00: férfiak, 2. forduló; nők, 2. forduló
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Szenegál–Irán
20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
A-CSOPORT (Rotterdam)
18.00: Horvátország–Japán (Tv: M4 Sport)
20.30: Dánia–Románia
G-CSOPORT (Stuttgart)
18.00: Csehország–Kuba
20.30: Svédország–Brazília
H-CSOPORT (Trier)
18.00: Dél-Korea–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Angola
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT (Mons)
20.30: Belgium–Magyarország (Tv: Duna World)
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
Kedd, 4.00: Los Angeles Lakers–Phoenix Suns (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1169 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
20.00: TFSE-MÁV Előre Foxconn
SZNÚKER
13.45 és 19.45: UK Championship, York (Tv: Eurosport1)
DECEMBER 2., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Everton
20.30: Fulham–Manchester City (Tv: Match4)
21.15: Newcastle United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
NÉMET KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.)
18.00: Mönchengladbach–St. Pauli
21.00: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
21.00: RB Leipzig–Magdeburg
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Juventus–Udinese
SPANYOL LA LIGA
A 19. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
21.00: Barcelona–Atlético Madrid – élőben az NSO-n!
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
19.00: Ebro (IV.)–Osasuna
19.00: Numancia (IV.)–Mallorca
19.00: Portugalete (V.)–Alavés
21.00: Navalcarnero (IV.)–Getafe
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
0.00: Magyarország–Honduras, Cancun – élőben az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT (ROTTERDAM)
18.00: Argentína–Egyiptom
20.30: Hollandia–Ausztria
F-CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
18.30: Tunézia–Kína
21.00: Franciaország–Lengyelország
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Spanyolország–Szerbia
18.00: Izland–Montenegró
20.30: Németország–Feröer
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.45: HF Karlskrona (svéd)–FTC-Green Collect
RÖPLABDA
Női Challenge Kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
19.00: ZOK Igman Ilidza (bosnyák)–Fatum Nyíregyháza
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
20.00: Kecskeméti RC–Fino Kaposvár
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – női 400 m gyors (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Zsebők Laura), férfi 400 m gyors (Betlehem Dávid, Márton Richárd, Sárkány Zalán), női 50 m pillangó (Komoróczy Lora), férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), női 100 m mell (Fángli Henrietta), férfi 100 m mell, női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 200 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 4x50 m gyorsváltó (Magyarország), férfi 4x50 m gyorsváltó
19.00: középdöntők, döntők – női 400 m gyors DÖNTŐ, férfi 400 m gyors DÖNTŐ, női 50 m pillangó középdöntő, férfi 50 m pillangó középdöntő, női 100 m mell középdöntő, férfi 100 m mell középdöntő, női 200 m hát középdöntő, férfi 200 m hát középdöntő, 4x50 női gyorsváltó DÖNTŐ, 4x50 férfi gyorsváltó DÖNTŐ
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, C-csoport
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Brescia (olasz)
DECEMBER 3., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
20.30: Arsenal–Brentford (Tv: Match4)
20.30: Brighton & Hove Albion–Aston Villa
20.30: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest
21.15: Leeds United–Chelsea
21.15: Liverpool–Sunderland (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Real Madrid (Tv: Spíler2)
NÉMET KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Freiburg–Darmstadt (II.)
18.00: Bochum (II.)–VfB Stuttgart
20.45: Hamburg–Holstein Kiel (II.)
20.45: Union Berlin–Bayern München
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
15.00: Atalanta–Genoa
18.00: Napoli–Cagliari
21.00: Internazionale–Venezia
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
21.00: Antoniano (IV.)–Villareal
21.00: CD Cieza (V.)–Levante
21.00: Ourense (III.)–Girona
21.00: CD Quintanar del Rey (IV.)–Elche
21.00: Reus FC Reddis (IV.)–Real Sociedad
21.00: Torrent (IV.)–Real Betis
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Csehország–Angola
18.00: Brazília–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Svédország
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.30: ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd
18.00: Sopron Basket–NKA Universitas Pécs
18.00: DVTK HUNTHERM–UNI Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–TFSE
18.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Vasas Akadémia
18.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd
RÖPLABDA
Női CEV-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
18.00: MBH-Békéscsaba–ZOK Ribola Kastela (horvát)
20.00: Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)–Vasas Óbuda, Torino
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE
20.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika
20.00: Szolnoki RK-SC SI–TFSE
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – férfi 100 m vegyes (Zombori Gábor), női 100 m vegyes (Sebestyén Dalma), férfi 200 m gyors (Holló Balázs, Németh Nándor), női 200 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Zsebők Laura), vegyes csapatok 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)
19.00: középdöntők, döntők – női 50 m pillangó DÖNTŐ, férfi 50 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m hát DÖNTŐ, férfi 200 m hát DÖNTŐ, női 200 m gyors középdöntő, férfi 200 m gyors középdöntő, női 100 m mell DÖNTŐ, férfi 100 m mell DÖNTŐ, női 100 m vegyes középdöntő, férfi 100 m vegyes középdöntő, 4x50 mixed vegyes váltó DÖNTŐ
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, A-csoport
19.30: Olympiakosz (görög)–VasasPlaket
DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I
AZ 5. FORDLÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
21.00: Manchester United–West Ham United (Tv: Spíler1)
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Bologna–Parma
21.00: Lazio–Milan
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
19.00: CD Atlético Baleares (IV.)–Espanyol
19.00: Real Ávila CF (IV.)–Rayo Vallecano
19.00: FC Cartagena (III.)–Valencia
19.00: CD Extremadura (IV.)–Sevilla
19.00: UE Sant Andreu (IV.)–Celta Vigo
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Detroit Lions–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Szerbia–Feröer
18.00: Montenegró–Németország
20.30: Izland–Spanyolország
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
F1–E2, E1–F3, E3–F2
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
1. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
11.00: Horvátország–Irán
13.30: Uruguay–Paraguay
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
E4–F4
18.30: Kuba–Kazahsztán
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
20.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ
18.15: Anadolu Efes (török)–Real Madrid (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Paris Basketball (francia)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.15: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)
20.45: Partizan Beograd (szerb)–Bayern München (német)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix-döntő, Nagoja
11.00: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn
20.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: (Tv: M4 Sport) előfutamok – női 100 m pillangó (Ugrai Panna), férfi 100 m pillangó (Márton Richárd), női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura), férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor), női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 800 m gyors (Késely Ajna), vegyes csapatok 4x50 m gyorsváltó (Magyarország)
19.00: középdöntők, döntők – női 100 m vegyes DÖNTŐ, férfi 100 m vegyes DÖNTŐ, férfi 1500 m gyors DÖNTŐ, női 200 m mell középdöntő, férfi 200 m mell középdöntő, női 100 m hát középdöntő, férfi 100 m hát középdöntő, női 200 m gyors DÖNTŐ, férfi 200 m gyors DÖNTŐ, női 100 m pillangó középöntő, férfi 100 m pillangó középdöntő, 4x50 mixed gyorsváltó DÖNTŐ
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 5. forduló
B-csoport
20.00: Pallanuoto Trieste (olasz)–Szolnoki Dózsa
C-csoport
18.00: Panathinaikosz (görög)–BVSC-Manna ABC
DECEMBER 5., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG
18.00: a 2026-os világbajnokság csoportsorsolása, Washington (Tv: M4 Sport)
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ
19.00: Brest–Monaco
21.00: Lille–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
20.30: Mainz–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
21.00: Oviedo–Mallorca (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
18.55: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Angola–Brazília
18.00: Svédország–Dél-Korea
20.30: Csehország–Norvégia
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–PLER-Budapest
18.30: Budai Farkasok-Rév–HE-DO B.Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.30: DEAC–Atomerőmű SE
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 14. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Barcelona (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Valencia (spanyol)
20.30: Baskonia (spanyol)–Milan (olasz)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix-döntő, Nagoja
11.35: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–DEAC
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok 10.00 – női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, Zsebők Laura), férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor), férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán), női 100 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Ugrai Panna), férfi 100 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor)
19.00: középdöntők, döntők – női 100 m hát DÖNTŐ, férfi 100 m hát DÖNTŐ, női 200 m mell DÖNTŐ, férfi 200 m mell DÖNTŐ, női 800 m gyors DÖNTŐ, női 100 m pillangó DÖNTŐ, férfi 100 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m vegyes középdöntő, férfi 200 m vegyes középdöntő, női 100 m gyors középdöntő, férfi 100 m gyors középdöntő
DECEMBER 6., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
16. FORDULÓ
12.30: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Arsenal (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Chelsea
16.00: Everton–Nottingham Forest
16.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Burnley
16.00: Tottenham Hotspur–Brentford
18.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ
17.00: Nantes–Lens
19.00: Toulouse–Strasbourg
21.05: Paris SG–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–St. Pauli
15.30: Heidenheim–Freiburg
15.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Union Berlin
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
15.00: Sassuolo–Fiorentina
18.00: Internazionale–Como
20.45: Hellas Verona–Atalanta
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
19. FORDULÓ
16.00: Csíkszereda–Arges – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
11.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
14.15: olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Montenegró–Szerbia
18.00: Spanyolország–Németország
20.30: Feröer–Izland
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
E3–F1, F2–E1, E2–F3
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('S-HERTOGENBOSCH)
2. FORDULÓ
I. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
11.00: Horvátország–Uruguay
13.30: Irán–Paraguay
II. CSOPORT ('S-HERTOGENBOSCH)
E4–Kuba
F4–Kazahsztán
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–NEKA
18.00: Carbonex-Komló–Csurgói KK
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–FTC-Green Collect
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.00: Alba Fehérvár–MVM-OSE Lions
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Sopron KC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák
19.30: Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–NKA Universitas Pécs
17.00: Csata TKK–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
17.30: DVTK HUNTHERM–Sopron Basket
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE
18.00: VBW CEKK Cegléd–Vasas Akadémia
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: TFSE–KHG KNRC
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: (Tv: M4 Sport) előfutamok – Női 50 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra), férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek), női 50 m mell (Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma), férfi 50 m mell, női 50 m gyors (Ábrahám Minna, Senánszky Petra), férfi 50 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor, Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó (Ilyés Laura Vanda, Ugrai Panna), férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)
19.00: középdöntők, döntők – női 50 m gyors középdöntő, férfi 50 m gyors középdöntő, női 200 m vegyes DÖNTŐ, férfi 200 m vegyes DÖNTŐ, férfi 800 m gyors DÖNTŐ, női 200 m pillangó középdöntő, férfi 200 m pillangó középdöntő, női 50 m hát középdöntő, férfi 50 m hát középdöntő, női 50 m mell középdöntő, férfi 50 m mell középdöntő, női 100 m gyors DÖNTŐ, férfi 100 m gyors DÖNTŐ
DECEMBER 7., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
16. FORDULÓ
13.15: ETO FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
15. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
14. FORDULÓ
12.30: Cremonese–Lecce
15.00: Cagliari–Roma
18.00: Lazio–Bologna
20.45: Napoli–Juventus
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
16. FORDULÓ
17.30: NK Osijek–Istra 1961
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
18.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks
19.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers
19.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans
19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts
19.00: Minnesota Vikings–Washington Commanders
19.00: New York Jets–Miami Dolphins
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints
22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos
22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams
22.25: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
10.00: Top 10-bajnokság, Budapest (Ormai László Csarnok)
FORMULA–1
ABU-DZABI NAGYDÍJ, ABU-DZABI
14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
14.15: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Heerenveen
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK
18.00: DVTK Jegesmedvék–DEAC
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Dél-Korea–Csehország
18.00: Angola–Svédország
20.30: Norvégia–Brazília
FÉRFI NB I
17.30: One Veszprém HC–ETO University HT
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–CYEB-Budakalász
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE
16.00: Szolnoki RK-SC SI–Prestige Fitness PSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC
19.00: MÁV Előre Foxconn–Kecskeméti RC
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba
19.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn
ÚSZÁS
Rövidpályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok – női 400 m vegyes (Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor), női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 4x50 m vegyes váltó
19.00: döntők – női 50 m hát, férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 50 m gyors, férfi 50 m gyors, női 200 m pillangó, férfi 200 m, pillangó, női 1500 m gyors, női 400 m vegyes, férfi 400 m vegyes, női 4x50 m vegyes váltó, férfi 4x50 m vegyes váltó
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
UVSE–PannErgy-Miskolci VLC
One Eger-Metalcom Szentes
VasasPlaket-Semmelweis OSC
Szolnoki Dózsa-KSI SE
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE
17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd