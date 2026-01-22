Nemzeti Sportrádió

Másfél évtized után újra német csapatot erősít Edin Dzeko – hivatalos

2026.01.22. 13:43
Edin Dzeko megkapta a 10-es mezszámot (Fotó: FC Schalke 04)
A német másodosztályú bajnokság (2. Bundesliga) élén álló Schalke 04 hivatalos honlapján tudatta, hogy a klubnál folytatja pályafutását a bosnyák labdarúgás legendája, Edin Dzeko.

A Schalke 04 csütörtöki közleménye szerint Edin Dzeko fél évre írt alá, ám ez a rövid idő is elég lehet ahhoz, hogy hatalmas tapasztalatával a feljutáshoz segítse a gelsenkircheni csapatot – amelynek 18 forduló elteltével négy pont az előnye a 2. Bundesliga tabellájának élén.

Amint felmerült az érdeklődés, nagyon alaposan megnéztem a Schalkét, több mérkőzésüket is láttam. Az egyeztetések a klubbal, az edzővel és a játékosokkal is rendkívül pozitívak voltak. Most az a célom, hogy mindent beleadjak, és együtt sikeresek legyünk az idény második felében

– fogalmazott Dzeko.

A 39 éves csatár az őszi szezonban a Fiorentinát erősítette, két gólt szerzett a „violák” színeiben. Korábban játszott többek között az AS Romában és a Manchester Cityben, de Németországot is nagyon jól ismeri: 2009-ben bajnok lett a Wolfsburggal, egy év múlva pedig a gólkirályi címet is megszerezte.

Dzeko 146 szereplésével és 72 góljával a bosnyák válogatott rekordere, tavasszal pedig világbajnoki pótselejtezőt játszhat.

 

