Letartóztatták az angol válogatott támadót, mert lefejelt egy rajongót

A The Sun által közzétett videón az látszik, ahogy Toneyt hátrabilincselt kézzel kivezetik a szórakozóhelyről. Mint a lap egy szemtanút idéző beszámolójából kiderült, a problémát az okozta, hogy amikor Toney elhaladt egy férfiakból álló csoport asztala mellett, az egyikük „Ó, ez Ivan Toney!” felkiáltással felpattant a helyéről és karját a csatár nyakába akasztva agresszíven akart közös szelfit készíteni vele.

„Erre a 29 éves támadó kétszer hangosan mondta az őt átölelő férfinak, hogy »Vedd le rólam a kezed!«, aztán lefejelte a csoport egyik tagját” – idézte a bulvárlap a szemtanút. A lap szerint a lefejelt férfi orrából ömleni kezdett a vér, a kiérkező mentősök szerint összesen hárman sérültek meg a dulakodásban. A mentőszolgálat szóvivője elmondta, a helyszínen a kollégák egy orrtörést és egy ujjtörést kezeltek, a háromból egy sérültet kórházba vittek.

A szemtanú elmondása szerint egyébként Toney „valószínűleg az ékszereit félthette, azt hihette, meg akarják támadni és el akarják venni tőle a nyakláncát, vagy a karóráját” – idézte a Sun a névtelen szemtanút.

A helyi rendőrség közleménye szerint hajnali egy óra előtt néhány perccel érkezett hozzájuk a riasztás az esetről.

„Az áldozatot kórházba szállították, a sérülései nem életveszélyesek. A helyszínen egy 29 éves férfit tartóztattunk le két rendbeli testi sértés és egy rendbeli garázdaság gyanújával. Azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztük, a vizsgálat folyamatban van” – áll a rendőrségi közleményben.

Ivan Toney tavaly augusztusban igazolt a Brentfordtól a szaúd-arábiai Al-Ahlihoz, amelynek színeiben eddig 62 mérkőzésen 42 gólt szerzett, s megnyerte a csapattal az Ázsiai Bajnokok Ligája előző kiírását. A brit sajtó szerint pedig könnyen elképzelhető, hogy a téli átigazolási időszakban visszatér a Premier League-be, pontosabban a Tottenhamhez, amelynek az a Thomas Frank a menedzsere, akinek irányítása alatt a Brentfordban olyan teljesítményt nyújtott, hogy bekerült az angol válogatottba.