A Veszprém csoportjában nagyon simán nyert az egyiptomi csapat a kézilabda-klubvilágbajnokságon

A Veszprém szombati ellenfele, a 2024-ben ausztrál bajnok és óceániai BL-győztes Sydney University nagyon simán, 41–14-re kikapott az egyiptomi bajnok és kupagyőztes Al-Ahlitól, amely a Kupagyőztesek Afrika-kupája címvédője is.

Az A jelű hármasban az arab emírségekbeli címvédő Al-Sardzsa öt góllal nyert az észak-amerikai BL-győztes California Eaglesszel szemben, míg a C-csoportban az Egyiptomban bajnoki és kupaezüstérmes Zamalek két góllal megverte a tavaly a dél- és közép-amerikai Bajnokok Ligájában élen végző brazil Taubatét.

KÉZILABDA-KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A-CSOPORT

Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–California Eagles (amerikai) 35–30 (18–15)

B-CSOPORT

Al-Ahli (egyiptomi)–Sydney University (ausztrál) 41–14 (20–6)

C-CSOPORT

Zamalek (egyiptomi)–Taubaté (brazil) 26–24 (13–11)

A SZOMBATI PROGRAM

14.30: California Eagles (amerikai)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

16.45: Taubaté (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

19.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém (Tv: Sport2)

A VASÁRNAPI PROGRAM

14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

16.45: Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

19.30: One Veszprém–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)