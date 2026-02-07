Nemzeti Sportrádió

Feldhoffer Bálint törött kulcscsonttal fejezett be egy szakaszt a valenciai országúti kerékpáros körversenyen

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.07. 09:26
null
Feldhoffer Bálint a sérülés ellenére befejezte a futamot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Feldhoffer Bálint országúti kerékpár Bahrain Victorious
Feldhoffer Bálint kulcscsontja eltört, ennek ellenére befejezte a valenciai országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát.

Az ettől az évtől a Bahrain Victorious utánpótláscsapatát erősítő magyar bringás a 117. helyen, utolsóként tekert célba a pénteki etapon. A bahreini istálló X oldalának éjjeli bejegyzése szerint 40 kilométerrel a vége előtt bukott, számos horzsolást szenvedett és eltört a bal kulcscsontja. A poszt kiemelte, hogy ennek ellenére is folytatta a szakaszt, és be is fejezte azt.

A húszesztendős Feldhoffer legjobb magyarként hetedik lett összetettben a tavalyi Tour de Hongrie-n a Team United Shipping versenyzőjeként.

Feldhoffer Bálint országúti kerékpár Bahrain Victorious
Legfrissebb hírek

Dina Márton: Felszabadultan tudok edzeni és versenyezni

Kerékpár
34 perce

Az MBH Bank csapata is indul a Strade Bianchén március elején

Kerékpár
2026.02.03. 16:14

Kerékpár: Murciában kezdi a szezont Valter Attila

Kerékpár
2026.01.26. 12:30

Feldhoffer Bálint a Bahrain Victorious World Tour-csapatával kezdi az idényt

Kerékpár
2026.01.22. 16:17

Valter Attila megmutatta magát új csapata mezében

Kerékpár
2026.01.03. 15:24

Kerékpár 2025: „Pogacar idén is mindent megnyert, és csókolom”

Kerékpár
2025.12.30. 14:34

„Talán még jobban örültem Fetter Erik győzelmének, mint ő”

Kerékpár
2025.12.28. 14:35

Pelikán János szerint az idei volt a legjobb éve

Kerékpár
2025.12.18. 21:34
Ezek is érdekelhetik