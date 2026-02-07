Feldhoffer Bálint törött kulcscsonttal fejezett be egy szakaszt a valenciai országúti kerékpáros körversenyen

Az ettől az évtől a Bahrain Victorious utánpótláscsapatát erősítő magyar bringás a 117. helyen, utolsóként tekert célba a pénteki etapon. A bahreini istálló X oldalának éjjeli bejegyzése szerint 40 kilométerrel a vége előtt bukott, számos horzsolást szenvedett és eltört a bal kulcscsontja. A poszt kiemelte, hogy ennek ellenére is folytatta a szakaszt, és be is fejezte azt.

A húszesztendős Feldhoffer legjobb magyarként hetedik lett összetettben a tavalyi Tour de Hongrie-n a Team United Shipping versenyzőjeként.