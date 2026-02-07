Nemzeti Sportrádió

Dina Márton: Felszabadultan tudok edzeni és versenyezni

2026.02.07. 10:36
Dina Márton megküzd a helyéért (Fotó: Getty Images)
országúti kerékpár Dina Márton Tour de Hongrie
Felszabadultan edz és versenyez, a fő cél pedig a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny a magyar bajnok Dina Márton számára.

A 29 esztendős bringás a baszk Euskaltel–Euskadit hagyta ott az ettől az idénytől magyar színekben prokontinentális bejegyzésű MBH Bank CSB Telecom Fort kedvéért, amellyel már túl is van három spanyolországi versenynapon. A csapat olasz gyökerekkel rendelkezik, Dina viszont az MTI-nek hangsúlyozta: majdnem teljesen hazai közegben készülhet és tekerhet.

„Teljesen felszabadultan tudok edzeni, versenyezni” – emelte ki mosolyogva. A szintet lépett csapat elindulhat az egyik legfontosabb kora tavaszi olasz egynaposon, a fehér murvás útjairól híres Strade Bianchén, s ott lesz május 13. és 17. között a Tour de Hongrie-n is.

„Mindkettőn ki kell érdemelni a részvételt, és mint minden más csapatban, meg kell küzdenem a helyemért. Meg is fogok” – szögezte le Dina, aki szerint ehhez jó formában kell lennie.

„Az, hogy magyar bajnoki mezben, magyar csapat tagjaként elindulhassak a Tour de Hongrie-n, óriási álom számomra, ebben az esetben természetesen jól is szeretnénk szerepelni” – fogalmazott a 2019-es magyar körverseny második helyezettje, aki rekordot jelentően négyszer volt már legeredményesebb hazai versenyzőként fehér trikós a Tour de Hongrie-n.

A hazai viadal a fő célja a szezonban, amelynek első fele erre a versenyre van felépítve számára. A második részét illetően az országos bajnokság lesz lényeges a csapatnak, mint mondta, szeretné megtartani a bajnoki trikót. „Azért azt fontos kihangsúlyoznom, hogy nem az a lényeg, hogy rajtam legyen a trikó, hanem hogy ötünk közül valakin” – utalt Dina arra, hogy a csapat 21 fős keretében öt magyar szerepel, rajta kívül Valent Márk, Takács Zsombor, Makrai Bálint és Peák Barnabás.

 

