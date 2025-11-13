Lamine Yamal gólja is jelölt a Puskás-díjra

A 18 éves spanyol válogatott csatár május 15-én, az Espanyol elleni városi rangadón a holland Arjen Robben védjegyévé váló góllal szerzett vezetést: jobbról vezette befelé a labdát a tizenhatos vonalával párhuzamosan, majd ballal a kapu jobb felső sarkába bombázott.
A FIFA a Puskás-díj jelöltjei mellett ugyancsak csütörtökön hozta nyilvánosságra annak a 11 labdarúgónak a nevét, akik közül kikerül a női gólszépségverseny, a Marta-díj győztese is.
Köztük van a névadó, a 39 éves Marta Vieira da Silva is, aki tavaly novemberben az Orlando Pride színeiben a Kansas City Current ellen szerzett látványos találatot.
A FIFA honlapján december 3-án éjfélig lehet voksolni. A szurkolók és a legendákból álló testület szavazatai fele-fele arányban számítanak majd a végeredmény kialakulása során.
A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek. A fifa.com-ra regisztrált szurkolók rangsorolhatják a három legszebb gólt, a legjobb öt, a második három, a harmadik egy pontot kap.
Mint arról a múlt héten beszámoltunk, megvannak a jelöltek a FIFA díjátadó gálájának többi kategóriájára is, az év játékosára a 211 tagország szövetségi kapitányainak, válogatott csapatkapitányainak és országonként egy-egy újságírónak kell majd kiválasztania 3-3 játékost. Emellett megválasztják az év legjobb kapusát és az év legjobb edzőjét a férfiak és a nők mezőnyében is, mindemellett a FIFA megnevezi majd mindkét nemnél az Év csapatát, és lesz szurkolói díj is.
Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavaz, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhat.
A Puskás-díj jelöltjei (az adott gól a játékos nevére kattintva tekinthető meg)
Alerrandro (brazil, Vitória, a Cruzeiro ellen, 2024. augusztus 19.)
Alessandro Deiola (olasz, Cagliari, a Venezia ellen, 2025. május 18.)
Pedro de la Vega (argentin, Seattle Sounders, a Cruz Azul ellen, 2025. július 31.)
Santiago Montiel (argentin, Independiente, a Rivadavia ellen, 2025. május 11.)
Amr Nasszer (egyiptomi, Pharco, az Al-Ahli ellen, 2025. április 17.)
Carlos Orrantía (mexikói, Atlas, a Querétaro ellen, 2025. április 16.)
Lucas Ribeiro (brazil, Mamelodi Sundowns, a Borussia Dortmund ellen, 2025. június 21.)
Declan Rice (angol, Arsenal, a Real Madrid ellen, 2025. április 8.)
Rizky Ridho (indonéziai, Persija Jakarta, az Arema ellen, 2025. március 9.)
Kévin Rodrigues (portugál, Kasimpasa, a Rizespor ellen, 2025. február 9.)
Lamine Yamal (spanyol, Barcelona, az Espanyol ellen, 2025. május 15.)
A Marta-díj jelöltjei (az adott gól a játékos nevére kattintva tekinthető meg)
Jordyn Bugg (Seattle Reign, a North Carolina Courage ellen, 2025. március 22.)
Mariona Caldentey (Arsenal, az Olympique Lyon ellen, 2025. április 27.)
Ashley Cheatley (Brentford, az Ascot United ellen, 2024. november 3.)
Kyra Cooney-Cross (Ausztrália, Németország ellen, 2024. október 28.)
Dzson Rjong Dzsong (Koreai NDK, Argentína ellen, 2024. szeptember 2.)
Marta Vieira da Silva (Orlando Pride, a Kansas City Current ellen, 2024. november 17.)
Vivianne Miedema (Hollandia, Wales ellen, 2025. július 5.)
Kishi Núnez (Argentína, Costa Rica ellen, 2024. szeptember 8.)
Lizbeth Ovalle (Tigres, a Guadalajara ellen, 2025. március 3.)
Ally Sentnor (Egyesült Államok, Kolumbia ellen, 2025. február 20.)
Khadija Shaw (Manchester City, a Hammarby ellen, 2024. november 21.)
|A PUSKÁS-DÍJRÓL
|Mint ismert: Joseph Blatter, a FIFA korábbi elnöke 2009. október 20-án Felcsúton Orbán Viktor társaságában jelentette be a Puskás-díj létrejöttét. Az ötletgazda a sportszerető mérnök, Csorba István volt, aki 2006-ban osztotta meg elképzeléseit a Nemzeti Sport futballrovatának akkori munkatársával, jelenlegi főszerkesztőjével, Szöllősi Györggyel. Az elképzelésből 2009 decemberében lett valóság, amikor a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a trófeát az első győztesnek, a portugál Cristiano Ronaldónak. Azóta már magyar játékos, Zsóri Dániel is elnyerte a díjat.
A PUSKÁS-DÍJ EDDIGI NYERTESEI
2009: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)
2010: Hamit Altintop (török, Bayern München)
2011: Neymar (brazil, Santos)
2012: Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce)
2013: Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain)
2014: James Rodríguez (kolumbiai, Monaco)
2015: Wendell Lira (brazil, Goianésia)
2016: Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang)
2017: Olivier Giroud (francia, Arsenal)
2018: Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
2019: Zsóri Dániel (magyar, Debreceni VSC)
2020: Szon Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur)
2021: Erik Lamela (argentin, Tottenham Hotspur)
2022: Marcin Oleksy (lengyel, Warta Poznan)
2023: Guilherme Madruga (brazil, Cuiabá)
2024: Alejandro Garnacho (argentin, Manchester United)
