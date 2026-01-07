Nemzeti Sportrádió

Vignjevicstől hat hét után elköszönt a görög Iraklisz

2026.01.07. 10:15
Nebojsa Vignjevicsnek hat meccs jutott az Iraklisz kispadján (Fotó: facebook.com/IraklisFC)
A korábban évekig az NB I-ben is dolgozó szerb Nebojsa Vignjevics még két hónapig sem volt a görög másodosztályú Iraklisz vezetőedzője – a klub a hét elején közös megegyezéssel szerződést bontott a szerb szakemberrel.

 

„A mai napon közös megegyezéssel megszüntettük együttműködésünket Nebojsa Vignjevics vezetőedzővel és stábjával, köszönjük a munkájukat” – írja a honlapján szűkszavú közleményében az  Iraklisz Thesszaloniki.

A korábban Magyarországon az Újpestet és a Honvédot is irányító Vignjevicset november 24-én nevezte ki vezetőedzőnek az akkor a másodosztályban a csoportja élén álló Iraklisz. Azóta hat hét telt el és hat tétmeccset játszott a csapat, abból hármat megnyert, kétszer ikszelt és csak egyszer kapott ki, méghozzá a Görög Kupában a címvédő Olympiakosz vendégeként 6–0-ra, de ez is elég volt ahhoz, hogy megköszönjék a szakember munkáját. Annak ellenére, hogy az Iraklisz továbbra is vezeti a csoportját a másodosztályban (igaz, csak egy pont az előnye). 

 

 

