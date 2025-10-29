Az Eb-bronzérmes kapuslegenda lett Csoboth Kevinék edzője

A Genclerbirligi rosszul kezdte a bajnokságot, tíz forduló alatt csak nyolc pontot gyűjtött, és a 15. helyen álló ankaraiak vezetősége ezután megköszönte Hüseyin Eroglu munkáját.

Az 52 éves szakember 2024 decembere óta irányította a fővárosiakat, akik a legutóbbi fordulóban a Konyasportól kaptak ki otthon. A Genclerbirligi a hat veresége mellett két győzelmet mutathat fel, az egyiket október 18-án a Besiktas ellen.

Az ankarai csapat már meg is nevezte új edzőjét Volkan Demirel személyében. A másfél éves szerződést aláíró egykori kiváló kapus 2004 és 2014 között 63-szor védett a válogatottban, tagja volt a 2008-ban Eb-bronzig jutó nemzeti csapatnak, és szinte teljes pályafutását a Fenerbahcénál töltötte.

Edzőként a Genclerbirligi lesz a negyedik élvonalbeli csapata, korábban a Fatih Karagümrük, a Hatayspor és a Bodrum szakmai munkáját irányította.

Remélhetőleg az edzőváltás Csoboth Kevin sorsára is jó hatással lesz, a St. Gallentől érkezett magyar labdarúgó ugyanis Eroglunál csak epizodista volt: négy meccsen mindössze 43 percnyi játéklehetőséget kapott a török bajnokságban, mindannyiszor a kispadról beszállva. A legutóbbi fordulóban már be sem cserélték.

Volkan Demirel első genclerbirligis bajnokija november elsején lesz a Göztepe otthonában.