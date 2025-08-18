Nemzeti Sportrádió

Traoré aláírt Törökországban, de még nem játszhat – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.18. 12:16
null
Adama Traoré még nem léphetett pályára a Genclerbirligiben (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
Genclerbirligi Adama Traoré Ferencváros
A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Genclerbirligi elnöke bejelentette, hogy Adama Traoré már aláírt hozzájuk, de még adminisztrációs problémák vannak.

Vélhetően hamarosan lezárul Adama Traoré átigazolási ügye, a Ferencváros szélsője ugyanis aláírt a Genclerbirligihez – számolt be a hírről Osman Sungur.

A klubelnök egy nyilatkozatában elmondta, a csapat négy év után tért vissza az élvonalba, és a következő három év célja az, hogy megvessék a lábukat a Süper Ligben. 

„Főleg olyan játékosokat igazolunk, akik korábban kieső csapatban játszottak. Adama Traoré már megérkezett, ő tapasztalt, válogatott játékos, komoly mérkőzéseken szerepelt. De jövő héten még két igazolásunk lesz.”

Bár Sungur reménykedett benne, hogy Traoré már az Antalyaspor ellen pályára léphet, erre nem került sor adminisztratív okok miatt. A török lapok szerint a Ferencváros nem küldte el a mali labdarúgó regisztrálásához szükséges dokumentumokat, így nem lehetett kiállítani a játékengedélyét.

Az FTC ügyeiben jól értesült ulloi129.hu úgy tudja, a klub azért nem küldte el még a szükséges okmányokat, mert a törökök nem teljesítették a szerződésben foglaltakat.

A Genclerbirliginek szüksége is lesz erősítésre, mivel az ankaraiak az első két bajnokijukat elbukták, a hétvégén 1–0-ra kaptak ki hazai pályán az Antalyasportól.

Kapcsolódó tartalom

Megállapodás a Fradi légiósáról, aki a török élvonalba tart – sajtóhír

A zöld-fehérek színeiben 118 tétmérkőzésen 40 találatot és 20 gólpasszt jegyzett.

Kínai csapat szerződtetné Adama Traorét – sajtóhír

A Ferencváros 3 millió eurót kér a 30 éves mali jobbszélsőért.

 

 

Genclerbirligi Adama Traoré Ferencváros
Legfrissebb hírek

Kady Borges: Csak azért, mert egyszer legyőztük a Ferencvárost, nem jelenti azt, hogy újra továbbjutunk

Bajnokok Ligája
3 órája

Az európai Szuperkupa-mérkőzés játékvezetője fújja a sípot a Ferencváros–Qarabagon

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:21

Szappanos Péter: Volt minden, mint a búcsúban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:18

Robbie Keane a Puskás Akadémiától elszenvedett vereségről: Negyedóra után 3–0-ra kellett volna vezetnünk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:49

Lukács Dániel: Reggel elképzeltem, hogy gólt rúgok a Fradinak

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:40

Hazai pályán veszítette el veretlenségét a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen

Labdarúgó NB I
2025.08.16. 22:17

Az Egyesült Államokba igazolt az FTC brazil játékosa – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 16:15

NB I: Mumusával játszik az FTC, Robbie Keane először győzné le Hornyák Zsoltot

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 14:11
Ezek is érdekelhetik