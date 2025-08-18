Traoré aláírt Törökországban, de még nem játszhat – sajtóhír

Vélhetően hamarosan lezárul Adama Traoré átigazolási ügye, a Ferencváros szélsője ugyanis aláírt a Genclerbirligihez – számolt be a hírről Osman Sungur.

A klubelnök egy nyilatkozatában elmondta, a csapat négy év után tért vissza az élvonalba, és a következő három év célja az, hogy megvessék a lábukat a Süper Ligben.

„Főleg olyan játékosokat igazolunk, akik korábban kieső csapatban játszottak. Adama Traoré már megérkezett, ő tapasztalt, válogatott játékos, komoly mérkőzéseken szerepelt. De jövő héten még két igazolásunk lesz.”

Bár Sungur reménykedett benne, hogy Traoré már az Antalyaspor ellen pályára léphet, erre nem került sor adminisztratív okok miatt. A török lapok szerint a Ferencváros nem küldte el a mali labdarúgó regisztrálásához szükséges dokumentumokat, így nem lehetett kiállítani a játékengedélyét.

Az FTC ügyeiben jól értesült ulloi129.hu úgy tudja, a klub azért nem küldte el még a szükséges okmányokat, mert a törökök nem teljesítették a szerződésben foglaltakat.

A Genclerbirliginek szüksége is lesz erősítésre, mivel az ankaraiak az első két bajnokijukat elbukták, a hétvégén 1–0-ra kaptak ki hazai pályán az Antalyasportól.