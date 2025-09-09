Csoboth Kevin kölcsönben Törökországban folytatja – NS-infó

Csoboth Kevin számára nem kezdődött jól a 2025–2026-os idény, a magyar támadó ugyanis mindössze 27 perc játéklehetőséget kapott a St. Gallenben.

A 25 éves labdarúgót Marco Rossi sem hívta be a válogatottba, amely szombaton Írországban vendégszerepelt, kedd este pedig Portugáliát fogadja.

Csoboth a több játéklehetőség reményében klubot válthat, és Törökországból származó értesüléseink szerint már kedden elutazhat az élvonalbeli Genclerbirligihez. Amint az ankaraiaknál átesik az orvosi vizsgálaton, aláírhatja az idény végéig érvényes kölcsönszerződést.

Törökországban szeptember 12-ig van nyitva az átigazolási piac.