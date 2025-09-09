Nemzeti Sportrádió

Csoboth Kevin kölcsönben Törökországban folytatja – NS-infó

2025.09.09. 13:54
Genclerbirligi légiósok St. Gallen Csoboth Kevin
Törökországból származó értesüléseink szerint a Genclerbirligi labdarúgócsapata az idény végéig kölcsönveheti Csoboth Kevint a St. Gallentől.

Csoboth Kevin számára nem kezdődött jól a 2025–2026-os idény, a magyar támadó ugyanis mindössze 27 perc játéklehetőséget kapott a St. Gallenben.

A 25 éves labdarúgót Marco Rossi sem hívta be a válogatottba, amely szombaton Írországban vendégszerepelt, kedd este pedig Portugáliát fogadja.

Csoboth a több játéklehetőség reményében klubot válthat, és Törökországból származó értesüléseink szerint már kedden elutazhat az élvonalbeli Genclerbirligihez. Amint az ankaraiaknál átesik az orvosi vizsgálaton, aláírhatja az idény végéig érvényes kölcsönszerződést.

Törökországban szeptember 12-ig van nyitva az átigazolási piac.

 

 

