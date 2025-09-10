Nemzeti Sportrádió

Csoboth Kevin Törökországba igazolt – hivatalos

2025.09.10. 19:05
Genclerbirligi magyar átigazolás Csoboth Kevin
A Nemzeti Sport korábbi értesülésének megfelelően a török élvonalbeli Genclerbirligi bejelentette, hogy kölcsönvette a svájci St. Gallen 25 éves, 19-szeres magyar válogatott szélsőjét, Csoboth Kevint.

A Nemzeti Sport kedden jelezte, hogy a 19-szeres magyar válogatott  Csoboth Kevin a svájci St. Gallentől kölcsönbe a török élvonalbeli Genclerbirligihez igazolhat, már el is utazott az ankarai klubhoz orvosi vizsgálatra. Ezt török oldalak is megerősítették, és szerdán a Genclerbirligi be is jelentette a magyar válogatott szélső szerződtetését.

Tegnap, 13:54

Csoboth Kevin kölcsönben Törökországban folytathatja – NS-infó

A magyar válogatottból ezúttal kimaradó támadó 27 perc játéklehetőséget kapott az idényben.
Csoboth Kevin menedzsere, Filipovics Vladan társaságában

Csobothot tavaly nyáron vásárolta ki az újpesti szerződéséből a St. Gallen, melynél első idényében 42 tétmeccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett. Enrico Maasen vezetőedző azonban nem számolt vele a kezdőcsapatban, az új idényben csak egyszer cserélte be, így jó lehetőség számára a törökországi kölcsönszerződés, hogy újra játékba lendüljön, miután szeptemberben nem került be a magyar válogatott vb-selejtezős keretébe. A St. Gallen közlése szerint Csoboth a 2025–2026-os idény végéig került kölcsönbe a Genclerbirligihez.

A Genclerbirligi már 14 játékost igazolt Csoboth előtt ezen a nyáron, de mivel rosszul kezdte a bajnokságot (négy forduló alatt még nem szerzett pontot), további változások várhatók a keretben. A Ferencvárostól nyáron igazolt, de eddig csak két meccsen szereplő 30 éves mali szélső, Adama Traoré például kölcsönbe, Szaúd-Arábiába kerülhet, vételi opcióval.

7 órája

Továbbadhatják a Fraditól vett Traorét, lesz pénz Csobothra is, közel a bejelentés

A Genclerbirligi jelentős haszonnal értékesítheti a mali támadót, miközben a magyar válogatott szélső már átesett az orvosi vizsgálaton is a hírek szerint.

 

