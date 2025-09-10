Csoboth Kevin Törökországba igazolt – hivatalos

Csoboth Kevin menedzsere, Filipovics Vladan társaságában

Csobothot tavaly nyáron vásárolta ki az újpesti szerződéséből a St. Gallen, melynél első idényében 42 tétmeccsen négy gólt és két gólpasszt jegyzett. Enrico Maasen vezetőedző azonban nem számolt vele a kezdőcsapatban, az új idényben csak egyszer cserélte be, így jó lehetőség számára a törökországi kölcsönszerződés, hogy újra játékba lendüljön, miután szeptemberben nem került be a magyar válogatott vb-selejtezős keretébe. A St. Gallen közlése szerint Csoboth a 2025–2026-os idény végéig került kölcsönbe a Genclerbirligihez.

A Genclerbirligi már 14 játékost igazolt Csoboth előtt ezen a nyáron, de mivel rosszul kezdte a bajnokságot (négy forduló alatt még nem szerzett pontot), további változások várhatók a keretben. A Ferencvárostól nyáron igazolt, de eddig csak két meccsen szereplő 30 éves mali szélső, Adama Traoré például kölcsönbe, Szaúd-Arábiába kerülhet, vételi opcióval.