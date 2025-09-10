Továbbadhatják a Fraditól vett Traorét, lesz pénz Csobothra is, közel a bejelentés

Erről írt később a yurtspor.com is, valamint több átigazolásokkal foglalkozó török portál is. Ugyanakkor az ajansspor.com azt is megvilágítja, hogy honnan teremtheti elő a klub a további erősítések anyagi fedezetét.

A portál szerint a Genclerbirligi kölcsönadná a nyáron a Ferencvárostól 600 ezer euróért szerződtetett Adama Traorét, a mali szélsőért ugyanis 1.5 millió eurós kölcsönvételi ajánlat érkezett, további hárommilliós kivásárlási opcióval Szaúd-Arábiából. A két török élvonalbeli meccsen szereplő, de gólt még nem szerző Traoré elengedésével pedig olyan bevételekhez jutna a klub, amit további erősítésre fordítanának, például Csoboth Kevin szerződtetésére.

A legfrissebb hírek szerint a magyar szélső már át is esett az orvosi vizsgálatokon, és hamarosan bejelentheti átigazolását a Genclerbirligi, amely a nyáron már 14 játékost szerződtetett.



