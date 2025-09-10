Nemzeti Sportrádió

Továbbadhatják a Fraditól vett Traorét, lesz pénz Csobothra is, közel a bejelentés

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.10. 12:05
null
Adama Traorét a nyáron szerződtette a török Genclerbirligi, de nem biztos, hogy marad a klubnál (Fotó: Genclerbirligi SK)
Címkék
Genclerbirligi St. Gallen Adama Traoré magyar átigazolás Csoboth Kevin
Kedden a Nemzeti Sport adta hírül először, hogy Csoboth Kevin a svájci St. Gallentől kölcsönbe a török élvonalbeli Genclerbirligihez kerülhet. A hírt azóta a török sajtó is megerősítette, hamarosan be is jelenthetik új klubjánál a magyar válogatott szélsőt.

 

A zafergazetesi.org kedd délutáni cikkében arról írt, hogy a Genclerbirligi vezetői a török átigazolási hajrában aktívan dolgoznak azon, hogy megerősítésék a bajnokságot rosszul kezdő, négy meccs után pont nélkül álló ankarai csapatot. Az egyik kiszemelt a Rizespor bosnyák válogatott középpályása, a másik pedig Csoboth Kevin, akivel kapcsolatban kedden a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a svájci St. Gallen kölcsönadhatja a török klubnak a szeptember 12-i törökországi piaczárás előtt.

Légiósok
Tegnap, 13:54

Csoboth Kevin kölcsönben Törökországban folytathatja – NS-infó

A magyar válogatottból ezúttal kimaradó támadó 27 perc játéklehetőséget kapott az idényben.

Erről írt később a yurtspor.com is, valamint több átigazolásokkal foglalkozó török portál is. Ugyanakkor az ajansspor.com azt is megvilágítja, hogy honnan teremtheti elő a klub a további erősítések anyagi fedezetét. 

A portál szerint a Genclerbirligi kölcsönadná a nyáron a Ferencvárostól 600 ezer euróért szerződtetett Adama Traorét, a mali szélsőért ugyanis 1.5 millió eurós kölcsönvételi ajánlat érkezett, további hárommilliós kivásárlási opcióval Szaúd-Arábiából. A két török élvonalbeli meccsen szereplő, de gólt még nem szerző Traoré elengedésével pedig olyan bevételekhez jutna a klub, amit további erősítésre fordítanának, például Csoboth Kevin szerződtetésére.

A legfrissebb hírek szerint a magyar szélső már át is esett az orvosi vizsgálatokon, és hamarosan bejelentheti átigazolását a Genclerbirligi, amely a nyáron már 14 játékost szerződtetett.


 

Genclerbirligi St. Gallen Adama Traoré magyar átigazolás Csoboth Kevin
Legfrissebb hírek

Csoboth Kevin kölcsönben Törökországban folytathatja – NS-infó

Légiósok
Tegnap, 13:54

Szánthó Regő a Vasas II-vel készül és várja az új lehetőséget

Labdarúgó NB II
2025.09.08. 14:09

Balogh Botond aláírt Törökországban – hivatalos

Légiósok
2025.09.08. 12:49

DVTK: Kovács Zoltán többet igazolt, mint ahogy előzetesen tervezte

Labdarúgó NB I
2025.09.08. 08:20

Zsótérral lett teljes a Vidi kerete, az Ajka és a Kozármisleny is aktív volt a piaci hajrában – NB II-es átigazolási körkép

Labdarúgó NB II
2025.09.06. 12:33

A Grasshoppershez igazolt az Újpest korábbi középső védője

Minden más foci
2025.09.05. 20:05

Rutinos támadóval lett teljes a Kozármisleny kerete

Labdarúgó NB II
2025.09.05. 19:14

Két év után távozott a rutinos támadó Kozármislenyből – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.09.04. 21:28
Ezek is érdekelhetik