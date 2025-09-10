Továbbadhatják a Fraditól vett Traorét, lesz pénz Csobothra is, közel a bejelentés

A zafergazetesi.org kedd délutáni cikkében arról írt, hogy a Genclerbirligi vezetői a török átigazolási hajrában aktívan dolgoznak azon, hogy megerősítésék a bajnokságot rosszul kezdő, négy meccs után pont nélkül álló ankarai csapatot. Az egyik kiszemelt a Rizespor bosnyák válogatott középpályása, a másik pedig Csoboth Kevin, akivel kapcsolatban kedden a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a svájci St. Gallen kölcsönadhatja a török klubnak a szeptember 12-i törökországi piaczárás előtt.
Erről írt később a yurtspor.com is, valamint több átigazolásokkal foglalkozó török portál is. Ugyanakkor az ajansspor.com azt is megvilágítja, hogy honnan teremtheti elő a klub a további erősítések anyagi fedezetét.
A portál szerint a Genclerbirligi kölcsönadná a nyáron a Ferencvárostól 600 ezer euróért szerződtetett Adama Traorét, a mali szélsőért ugyanis 1.5 millió eurós kölcsönvételi ajánlat érkezett, további hárommilliós kivásárlási opcióval Szaúd-Arábiából. A két török élvonalbeli meccsen szereplő, de gólt még nem szerző Traoré elengedésével pedig olyan bevételekhez jutna a klub, amit további erősítésre fordítanának, például Csoboth Kevin szerződtetésére.
A legfrissebb hírek szerint a magyar szélső már át is esett az orvosi vizsgálatokon, és hamarosan bejelentheti átigazolását a Genclerbirligi, amely a nyáron már 14 játékost szerződtetett.