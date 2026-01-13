Aranycipő: Haaland és Kane már 20 gólos, Igor Thiago egyre közelebb Mbappéhoz
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A január 13-án közzétett listán Erling Haaland és Harry Kane is növelte góljainak számát, ellenben az őket követő Kylian Mbappéval. Igor Thiago a Sunderland elleni duplájának köszönhetően közel került a képzeletbeli dobogóhoz.
1. Erling Haaland (Manchester City) 20 x 2 = 40 pont
Harry Kane (FC Bayern München) 20 x 2 = 40 pont
3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 18 x 2 = 36 pont
4. Igor Thiago (Brentford FC) 16 x 2 = 32 pont
5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29 pont
6. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 x 1,5 = 27 pont
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 x 1,5 = 27 pont
August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 x 1,5 = 27 pont
Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 x 1,5 = 27 pont
10. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26 pont
