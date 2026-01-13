Aranycipő: Haaland és Kane már 20 gólos, Igor Thiago egyre közelebb Mbappéhoz

1. Erling Haaland (Manchester City) 20 x 2 = 40 pont

Harry Kane (FC Bayern München) 20 x 2 = 40 pont

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 18 x 2 = 36 pont

4. Igor Thiago (Brentford FC) 16 x 2 = 32 pont

5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29 pont

6. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 x 1,5 = 27 pont

Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 x 1,5 = 27 pont

August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 x 1,5 = 27 pont

Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 x 1,5 = 27 pont

10. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26 pont