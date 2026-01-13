Nemzeti Sportrádió

Aranycipő: Haaland és Kane már 20 gólos, Igor Thiago egyre közelebb Mbappéhoz

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.01.13. 09:37
null
Igor Thiago feljebb lépett újabb egy helyet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Igor Thiago Erling Haaland Kylian Mbappé Aranycipő Harry Kane
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A január 13-án közzétett listán Erling Haaland és Harry Kane is növelte góljainak számát, ellenben az őket követő Kylian Mbappéval. Igor Thiago a Sunderland elleni duplájának köszönhetően közel került a képzeletbeli dobogóhoz.

  1. Erling Haaland (Manchester City) 20 x 2 = 40 pont
       Harry Kane (FC Bayern München) 20 x 2 = 40 pont
  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 18 x 2 = 36 pont
  4. Igor Thiago (Brentford FC) 16 x 2 = 32 pont
  5. Darko Lemajics (FK RFS) 29 x 1 = 29 pont
  6. Ibrahim Diabaté (GAIS) 18 x 1,5 = 27 pont
      Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 x 1,5 = 27 pont
      August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 x 1,5 = 27 pont
      Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 x 1,5 = 27 pont
10. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26 pont

 

Igor Thiago Erling Haaland Kylian Mbappé Aranycipő Harry Kane
Legfrissebb hírek

„Vereség esetén is tiszteletet kell mutatnod” – Mbappé nem akart díszsorfalat állni, berágott a Barca elnöke

Spanyol labdarúgás
23 órája

Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn

Spanyol labdarúgás
2026.01.11. 07:14

Gulácsit nemzetközi, Orbánt Bundesliga-klasszisnak tartja a Kicker

Német labdarúgás
2026.01.09. 11:11

Haalandé a Premier League 35 ezredik gólja, de nem örülhet igazán

Angol labdarúgás
2026.01.08. 10:58

CIES: Szoboszlai a világ 37. legértékesebb labdarúgója

Minden más foci
2026.01.07. 13:40

Aranycipő: Igor Thiago már az élmezőnyben, nagy a verseny Haaland, Kane és Mbappé között

Minden más foci
2026.01.06. 13:08

IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Minden más foci
2026.01.06. 12:49

IFFHS: Kylian Mbappé 39 bajnoki góllal 2025 legjobbja

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 15:15
Ezek is érdekelhetik