Mijatovics szerint Mbappé nem igazi vezére a Real Madridnak

A Cadena Ser műsorában először a Benficától elszenvedett 4–2-es vereségről kérdezték Predrag Mijatovicsot, aki nem meglepő módon egyáltalán nem volt jó véleménnyel a Real Madrid játékáról: „Egy jobb, gyorsabb, éberebb és elszántabb Benficát láttam. Szomorú voltam az eredmény miatt, de mindenekelőtt aggódtam. A Real Madrid ugyanis nem keltett jó benyomásokat bennem, nem olyan csapatot láttam a pályán, amely tudná, hogy mit csinál” – elemezte a történteket a korábbi futballsztár a Marca szerint.

Mijatovics – akinek a góljával a királyi együttes 1998-ban 32 évnyi szünet után nyerte meg ismét a legrangosabb európai kupát a Juventus ellen – azon a véleményen van, hogy a Real Madrid gondjai mélyen gyökereznek, s nem lesz könnyű megoldást találni rájuk: „A Real Madrid beleesett egy »semmi baj, majd jobbak leszünk« mentalitásba. Márpedig ez nagyon veszélyes a labdarúgásban” – figyelmeztetett a montenegrói legenda, utalva arra, hogy az elmúlt évek Bajnokok Ligája-sikerei miatt Madridban túlságosan is lazán kezelik a jelenlegi helyzetet.

„Különösen a Real Madridnál mindig többet és többet kell nyújtani” – fűzte hozzá Mijatovics, majd Kylian Mbappéról is szót ejtett, akit góljai ellenére sem tart a csapat igazi vezéregyéniségének: „Szerintem a csapatból egy vezető hiányzik, és nem egy olyan játékos, aki megteremti a különbséget. Mbappé kiváló futballista, de nem vezéregyéniség. Nem látok egy olyan vezetőt a csapatban, aki azt mondaná: »Mi a fenét csináltok?« Sergio Ramos, Modric, Benzema, Hierro, Raúl ilyen volt, olyan vezéregyéniségek, akikre a kamera fókuszált.”

„Zidane sem volt vezető a francia válogatottban, viszont ő volt a legjobb játékos. A góljai Mbappét sem teszik vezetővé. Az én generációmban Fernando Hierro volt a vezér, és amikor ő mondott valamit, akkor annak úgy kellett lennie” – folytatta érvelését Mijatovics.

A madridiak korábbi klasszisának a játékosok hozzáállásáról is lesújtó volt a véleménye: „Amikor Xabi Alonso távozott, már azt mondtam, hogy talán nem edzői gond van, és most is ezt mondom. Érkezett Álvaro Arbeloa, akinek, meglehet, nincs elég tapasztalata, viszont szurkolója a Real Madridnak, ismeri a játékosokat és a klubot, mégis újra látjuk az önelégültség jeleit a játékosokon. És azt hiszem, el kell kezdenünk megkérdeznünk magunktól, hogy egy edző képes-e ezt megoldani.”

„Nem az elnök hibája – szögezte le a beszélgetés végén Mijatovics. – Azt hiszem, a játékosoknak egy kicsit fel kellene ébredniük, és meg kellene kérdezniük saját maguktól, hogy hogyan tudnának fejlődni. A Benfica ellen is láttuk, hogy amikor elveszítették a labdát, úgy tűnt, hogy nem is számított nekik, úgy tettek, mintha ők lennének a legjobbak a világon, mintha mi sem történt volna. Ez kimerültség, önelégültség. Nem látom a szikrát, nem látok semmit.”