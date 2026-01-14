Király-kupa: tizenegy hiányzó – Mbappé, Bellingham és Rodrygo sincs ott a Real Madrid keretében

A Real Madrid szerda délután hozta nyilvánosságra az Albacete elleni keretét, amelyből az eddigi sérültek mellett kimaradt többek között Jude Bellingham és Rodrygo Goes is. Kylian Mbappé továbbra sem százszázalékos, de pihenhet Thibaut Courtois és Aurélien Tchouaméni is, míg Brahim Díaz az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel.

Kimaradók még: Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold és Álvaro Carreras.

Az új vezetőedzőnek, Álvaro Arbeloának tehát fel lesz adva lecke az Albacete otthonában – igaz, a másodosztályú ellenfél sincs jó formában, legutóbb december közepén győzött, akkor a Celta Vigót ejtette ki tizenegyesekkel a Király-kupából.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)