Király-kupa: tizenegy hiányzó – Mbappé, Bellingham és Rodrygo sincs ott a Real Madrid keretében

2026.01.14. 14:44
Álvaro Arbeloa hiányos kerettel mutatkozik be vezetőedzőként (Fotó: Getty Images)
Nem lesz egyszerű dolga a Xabi Alonso helyét átvevő Álvaro Arbeloának a Real Madrid kispadján szerdán este: a csapatnak tizenegy hiányzója van az Albacete elleni Király-kupa-mérkőzést illetően.

A Real Madrid szerda délután hozta nyilvánosságra az Albacete elleni keretét, amelyből az eddigi sérültek mellett kimaradt többek között Jude Bellingham és Rodrygo Goes is. Kylian Mbappé továbbra sem százszázalékos, de pihenhet Thibaut Courtois és Aurélien Tchouaméni is, míg Brahim Díaz az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel.

Kimaradók még: Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold és Álvaro Carreras.

Az új vezetőedzőnek, Álvaro Arbeloának tehát fel lesz adva lecke az Albacete otthonában – igaz, a másodosztályú ellenfél sincs jó formában, legutóbb december közepén győzött, akkor a Celta Vigót ejtette ki tizenegyesekkel a Király-kupából.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)

 

Real Madrid sérülés Jude Bellingham Kylian Mbappé Rodrygo Álvaro Arbeloa Albacete Király-kupa
Ezek is érdekelhetik