Haaland bocsánatot kért a Man. City kínos veresége után, Guardiola a sérülésekre panaszkodott

2026.01.21. 08:37
null
A testbeszédek sokat elárulnak... (Fotó: Getty Images)
Pep Guardiola szerint sürgős változásra van szükség a Manchester Citynél, miután az angol gárda meglepő, 3–1-es vereséget szenvedett a norvég Bodö/Glimt otthonában a Bajnokok Ligájában. A katalán szakvezető úgy fogalmazott: csapata jelenleg „törékeny”, és az új év kezdete óta szinte minden ellenük fordult.

A Manchester City számos hiányzóval érkezett Norvégiába, ráadásul Rodri kiállítása tovább nehezítette az angolok helyzetét. A vereség újabb csapás volt egy már amúgy is nehéz időszakban, hiszen a manchesteriek a Premier League-ben négy mérkőzés óta nyeretlenek, legutóbb pedig a városi derbit is elbukták.

Pep Guardiola vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy év eleje óta nem működik megfelelően a csapat dinamikája.

„Az új év kezdete óta sok minden ellenünk fordult. A 2026-os eredményeink nem jók sem a bajnokságban, sem a Bajnokok Ligájában, de előre kell tekintenünk. Gyorsan változtatnunk kell a dinamikán.”

Bajnokok Ligája
12 órája

A manchesteri derbi után a Bajnokok Ligájában is kikapott a City

A Bodö/Glimt első győzelmét szerezte meg a sorozatban.

A szakember hangsúlyozta, nem becsülte le a norvég ellenfelet, amely az előző idényben az Európa-liga elődöntőjéig jutott. Guardiola szerint több kulcsember hiánya jelentősen befolyásolta csapata játékát.

„Több poszton nem álltak rendelkezésünkre azok a játékosok, akik stabilitást adnak a csapatnak. Emiatt kissé törékenyek vagyunk, ahogy egy bizonyos időszakban az előző idényben is” – tette hozzá, ugyanakkor meg is dicsérte játékosait, akik emberhátrányban is küzdöttek.

A Bodö/Glimt már az első félidőben két gyors góllal sokkolta az angolokat, majd a szünet után Jens Petter Hauge látványos találata gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Rayan Cherki még szépített, ám Rodri két gyors sárga lapja után elszálltak a City reményei. A végeredmény akár súlyosabb is lehetett volna, a hazaiak több nagy helyzetet is kidolgoztak.

Guardiola nem kritizálta Rodrit, aki hosszú sérülés után továbbra is keresi korábbi formáját: „Nehéz szituáció volt. Talán a második sárga egy kicsit szigorú volt, de ez már a múlt.”

A vereség következtében a City továbbjutása is veszélybe került: az automatikus nyolcaddöntőbe jutás sorsa a jövő heti, Galatasaray elleni mérkőzésen dől el.

A találkozó után Erling Haaland is megszólalt, aki rendkívül csalódottan értékelt: „Teljes felelősséget vállalok, amiért nem szereztem meg azokat a gólokat, amelyeket meg kellett volna. Ez kínos vereség. Bocsánatot kérek minden City-szurkolótól, különösen azoktól, akik elkísértek minket...”

A Manchester City legközelebb a Wolverhampton Wanderers ellen lép pályára a Premier League-ben.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (Högh 22., 24., Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Kiállítva: Rodri (63., Man. City)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

7

7

20–2

+18 

21 

2. Real Madrid

7

5

2

19–8

+11 

15 

3. Bayern München

6

5

1

18–7

+11 

15 

4. Tottenham

7

4

2

1

15–7

+8 

14 

5. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

6. Sporting

7

4

1

2

14–9

+5 

13 

7. Manchester City

7

4

1

2

13–9

+4 

13 

8. Atalanta

6

4

1

1

8–6

+2 

13 

9. Internazionale

7

4

3

13–7

+6 

12 

10. Atlético Madrid

6

4

2

15–12

+3 

12 

11. Liverpool

6

4

2

11–8

+3 

12 

12. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

13. Newcastle United

6

3

1

2

13–6

+7 

10 

14. Chelsea

6

3

1

2

13–8

+5 

10 

15. Barcelona

6

3

1

2

14–11

+3 

10 

16. Marseille

6

3

3

11–8

+3 

17. Juventus

6

2

3

1

12–10

+2 

18. Galatasaray

6

3

3

8–8

19. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

20. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

21. PSV Eindhoven

6

2

2

2

15–11

+4 

22. Olympiakosz Pireusz

7

2

2

3

8–13

–5 

23. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

24. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

25. Qarabag

6

2

1

3

10–13

–3 

26. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

27. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

28. Benfica

6

2

4

6–8

–2 

29. Pafosz

6

1

3

2

4–9

–5 

30. Royale Union SG

6

2

4

7–15

–8 

31. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

32. Athletic Bilbao

6

1

2

3

4–9

–5 

33. Eintracht Frankfurt

6

1

1

4

8–16

–8 

34. Slavia Praha

6

3

3

2–11

–9 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

