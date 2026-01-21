Haaland bocsánatot kért a Man. City kínos veresége után, Guardiola a sérülésekre panaszkodott

A szakember hangsúlyozta, nem becsülte le a norvég ellenfelet, amely az előző idényben az Európa-liga elődöntőjéig jutott. Guardiola szerint több kulcsember hiánya jelentősen befolyásolta csapata játékát.

„Több poszton nem álltak rendelkezésünkre azok a játékosok, akik stabilitást adnak a csapatnak. Emiatt kissé törékenyek vagyunk, ahogy egy bizonyos időszakban az előző idényben is” – tette hozzá, ugyanakkor meg is dicsérte játékosait, akik emberhátrányban is küzdöttek.

A Bodö/Glimt már az első félidőben két gyors góllal sokkolta az angolokat, majd a szünet után Jens Petter Hauge látványos találata gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Rayan Cherki még szépített, ám Rodri két gyors sárga lapja után elszálltak a City reményei. A végeredmény akár súlyosabb is lehetett volna, a hazaiak több nagy helyzetet is kidolgoztak.

Guardiola nem kritizálta Rodrit, aki hosszú sérülés után továbbra is keresi korábbi formáját: „Nehéz szituáció volt. Talán a második sárga egy kicsit szigorú volt, de ez már a múlt.”

A vereség következtében a City továbbjutása is veszélybe került: az automatikus nyolcaddöntőbe jutás sorsa a jövő heti, Galatasaray elleni mérkőzésen dől el.

A találkozó után Erling Haaland is megszólalt, aki rendkívül csalódottan értékelt: „Teljes felelősséget vállalok, amiért nem szereztem meg azokat a gólokat, amelyeket meg kellett volna. Ez kínos vereség. Bocsánatot kérek minden City-szurkolótól, különösen azoktól, akik elkísértek minket...”

A Manchester City legközelebb a Wolverhampton Wanderers ellen lép pályára a Premier League-ben.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (Högh 22., 24., Hauge 58., ill. Cherki 60.)

Kiállítva: Rodri (63., Man. City)