Haaland bocsánatot kért a Man. City kínos veresége után, Guardiola a sérülésekre panaszkodott
A Manchester City számos hiányzóval érkezett Norvégiába, ráadásul Rodri kiállítása tovább nehezítette az angolok helyzetét. A vereség újabb csapás volt egy már amúgy is nehéz időszakban, hiszen a manchesteriek a Premier League-ben négy mérkőzés óta nyeretlenek, legutóbb pedig a városi derbit is elbukták.
Pep Guardiola vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy év eleje óta nem működik megfelelően a csapat dinamikája.
„Az új év kezdete óta sok minden ellenünk fordult. A 2026-os eredményeink nem jók sem a bajnokságban, sem a Bajnokok Ligájában, de előre kell tekintenünk. Gyorsan változtatnunk kell a dinamikán.”
A manchesteri derbi után a Bajnokok Ligájában is kikapott a City
A szakember hangsúlyozta, nem becsülte le a norvég ellenfelet, amely az előző idényben az Európa-liga elődöntőjéig jutott. Guardiola szerint több kulcsember hiánya jelentősen befolyásolta csapata játékát.
„Több poszton nem álltak rendelkezésünkre azok a játékosok, akik stabilitást adnak a csapatnak. Emiatt kissé törékenyek vagyunk, ahogy egy bizonyos időszakban az előző idényben is” – tette hozzá, ugyanakkor meg is dicsérte játékosait, akik emberhátrányban is küzdöttek.
A Bodö/Glimt már az első félidőben két gyors góllal sokkolta az angolokat, majd a szünet után Jens Petter Hauge látványos találata gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Rayan Cherki még szépített, ám Rodri két gyors sárga lapja után elszálltak a City reményei. A végeredmény akár súlyosabb is lehetett volna, a hazaiak több nagy helyzetet is kidolgoztak.
Guardiola nem kritizálta Rodrit, aki hosszú sérülés után továbbra is keresi korábbi formáját: „Nehéz szituáció volt. Talán a második sárga egy kicsit szigorú volt, de ez már a múlt.”
A vereség következtében a City továbbjutása is veszélybe került: az automatikus nyolcaddöntőbe jutás sorsa a jövő heti, Galatasaray elleni mérkőzésen dől el.
A találkozó után Erling Haaland is megszólalt, aki rendkívül csalódottan értékelt: „Teljes felelősséget vállalok, amiért nem szereztem meg azokat a gólokat, amelyeket meg kellett volna. Ez kínos vereség. Bocsánatot kérek minden City-szurkolótól, különösen azoktól, akik elkísértek minket...”
A Manchester City legközelebb a Wolverhampton Wanderers ellen lép pályára a Premier League-ben.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (Högh 22., 24., Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Kiállítva: Rodri (63., Man. City)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20–2
+18
21
|2. Real Madrid
7
5
–
2
19–8
+11
15
|3. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|4. Tottenham
7
4
2
1
15–7
+8
14
|5. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|6. Sporting
7
4
1
2
14–9
+5
13
|7. Manchester City
7
4
1
2
13–9
+4
13
|8. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|9. Internazionale
7
4
–
3
13–7
+6
12
|10. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|11. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|12. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|13. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|14. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|15. Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|20. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|21. PSV Eindhoven
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Olympiakosz Pireusz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|23. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|24. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|25. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|26. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|27. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|28. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|29. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|30. Royale Union SG
6
2
–
4
7–15
–8
6
|31. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|32. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|33. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|34. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1