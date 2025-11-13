Vb 2026: Nigéria hosszabbítás után jutott túl Gabonon az osztályozós meccsen

Az afrikai zónából korábban már kilenc válogatott biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon, a még fennmaradó egy helyért pedig négy csapat osztályozós rendszerben mérkőzik meg egymással semleges helyszínen, Marokkóban. A minitorna győztese részt vehet a tavaszi interkontinentális rájátszásban.

Az első csütörtöki elődöntőben Nigéria és Gabon találkozott, és a Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Victor Osimhen hármassal rohamozó „szupersasok” nagy fölényben futballoztak az első félidőben, de a vezetést csak a 78. percben tudták megszerezni Akor Adams révén. Úgy tűnt, ez a gól el is dönti a továbbjutást, a 90. percben azonban Mario Lemina góljával kiegyenlített Gabon.

Az 1–1-es rendes játékidő után így következhetett a hosszabbítás, amelyben még az első játékrészben gólt szerzett Nigéria: a 97. percben Chidera Ejuke másodszor is megszerezte a vezetést csapatának. Innen pedig már nem tudott visszajönni Gabon, olyannyira nem, hogy a 102. percben a nigériai csapat első számú klasszisa, Osimhen 3–1-re alakította az eredményt, a 110. percben pedig ugyancsak ő állította be a végeredményt. 4–1

A Kamerun–Kongói DK elődöntő magyar idő szerint 20 órától kezdődik, míg a döntőt vasárnap rendezik meg.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ, MAROKKÓ

Nigéria–Gabon 4–1 (A. Adams 78., Ejuke 97., Osimhen 102., 110., ill. Lemina 90.) – h. u.

KÉSŐBB

20.00: Kamerun–Kongói DK