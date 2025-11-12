Az örmények csatára szerint Magyarországnak topválogatottja van

– Hisz abban, hogy Örményország csoportmásodikként végezhet, vagy már elengedték a világbajnoki részvételt?

– Mi abban a tudatban készülünk, hogy a rájátszás elérhető, de persze tudjuk, hogy jelentős kihívás vár ránk: első lépésként hazai pályán le kell győznünk Magyarországot.

– Jerevánban kettő–egyes vereséget mértek az írekre. Mi volt a siker receptje?

– Saját közönségünk előtt szervezetten, fegyelmezetten védekeztünk és kihasználtuk az ellenfél kapuja előtt adódó lehetőségeket. A magyarok ellen is maximális koncentrációra lesz szükség: hátul keményen kell bekkelnünk, elöl pedig hatékony befejezésekre lesz szükség.

– Az első mérkőzés tükrében hogyan vélekedik Magyarországról?

– Az én szememben Magyarországnak topválogatottja van, tele nemzetközi szinten tapasztalt labdarúgóval. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként a legveszélyesebb játékosa, de elemezzük az ellenfelet, hogy megtaláljuk a gyenge pontjait.

– Mekkora érvágás, hogy a legnagyobb örmény sztár, Henrih Mhitarjan évekkel ezelőtt lemondta a válogatottságot?

– Természetesen mindenki szívesen látná őt újra a csapatban – én különösen, hiszen sosem adatott meg, hogy együtt futballozzunk –, viszont tiszteletben kell tartanunk a döntését, és azokra a labdarúgókra kell összpontosítanunk, akik bevethetők, velük kell elérnünk a céljainkat.

– Ami alighanem az, hogy kijussanak valamelyik nagy tornára. A régióból Georgiának összejött, de mi kell ahhoz, hogy Örményország is részt vehessen vb-n vagy Eb-n?

– A stabilitásban látom a kulcsát. Összeszedetten és felkészülten kell futballoznunk, mert manapság minden mérkőzés nehéz ezen a szinten. Csak akkor érhetünk el sikert, ha mindenki száz százalékban a feladatára összpontosít.

Az örmény válogatott kerete Magyarország és Portugália ellen

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva)

Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)

Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország

