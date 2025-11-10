Ülésezett a FIFA, megvédenék a profi labdarúgók érdekeit

A fórumon jelen volt Gianni Infantino, a FIFA elnöke, Mattias Grafström főtitkár, valamint a Players’ Voice Panel tagjai, köztük a legendás George Weah és több korábbi világbajnok labdarúgó. A mostani egyeztetés a júliusi, New Yorkban tartott találkozó folytatásaként valósult meg.

Infantino hangsúlyozta, hogy a FIFA elkötelezett a játékosok jólétének és munkafeltételeinek javítása mellett:

„A FIFA célja, hogy konkrét és érdemi intézkedésekkel járuljon hozzá a futball jövőjének jobbá tételéhez. Örömmel dolgozunk együtt minden olyan szervezettel, amely nyitott a tiszteletteljes párbeszédre és a közös fejlődésre.”

A megbeszélés egyik legfontosabb témája a profi játékosokért létrejött konzultációs fórum volt (Professional Players Consultation Forum), amely a világ profi futballistáinak érdekeit hivatott képviselni.

A fórumon több, a játékosok jólétére fókuszáló kezdeményezésben is megállapodtak

Pihenőidő és regeneráció: legalább 72 órás pihenő két mérkőzés között, minimum 21 napos nyári szabadság, heti egy szabadnap, valamint a hosszú utazások és éghajlati viszonyok figyelembevétele.

FIFA-alap a profi játékosokért: a szövetség 2026 és 2029 között 20 millió dolláros alapot hoz létre, amely anyagi támogatást nyújt azoknak a futballistáknak, akik klubjaik fizetésképtelensége miatt nem jutnak hozzá bérükhöz.

Játékos-szakszervezetek képviselete a FIFA testületeiben: a szakszervezetek képviselői több bizottságban is helyet kapnak, hogy a játékosok véleménye a legmagasabb szintű vezetőkhöz is eljusson.

Fejlesztési támogatás: a FIFA külön programot indít a nemzeti játékos-szakszervezetek megerősítésére, kiemelt figyelemmel az utánpótlás és a női futball fejlesztésére.

Jogi munkacsoport: új bizottság jön létre a játékosokat érintő jogi kérdések – például a szerződések és átigazolási szabályok – folyamatos egyeztetésére.

A FIFA és a játékos-szakszervezetek közötti párbeszéd a következő hónapokban is folytatódik, a cél pedig egyértelmű: hosszú távon biztosítani a profi futballisták érdekeinek védelmét és a sportág fenntartható fejlődését.