Szélesi Zoltán az Újpestről: Nem szabad egyből csodát várni

– Milyen érzés volt több mint tizenegy év után visszatérni Újpestre?

– Itt kezdtem a pályafutásomat, örök életemben újpesti maradok, ez sohasem változik – mondta lapunknak az Újpest december végén kinevezett vezetőedzője, Szélesi Zoltán. – Igaz, hogy játékosként távoztam, és edzőként tértem vissza, de a kötelék megvan, csak a feladat lett más. Amikor Dárdai Pál sportigazgató felhívott, mit szólnék a lehetőséghez, egy pillanatig sem volt kérdés, hogy elvállalom-e. Csak arra összpontosítottam, hogyan szeretném elvégezni ezt a munkát.

– És mire jutott, hogyan szeretné?

– Gyorsan kiderült, hogy Dárdai Pál filozófiája, a klub és a magam elképzelése elég közel áll egymáshoz. Ebből született meg az a játékmodell, amely alapján felkészítjük a csapatot. Folyamatosan figyeljük a jelenlegi keretet, az esetleges érkezőket, majd közösen hozzuk meg a döntést. Ez persze csak a szakmai oldal, a gazdasági kérdésekben Ratatics Péter elnök dönt.

– Pontosan milyen játékmodellt képzeltek el? Milyen filozófiát, stílust várhatnak a szurkolók a jövőben az Újpesttől?

– Örülnék, ha lenne varázspálcám és egy csapásra úgy futballoznánk, ahogy szeretném, olyan lenne a támadásunk és a védekezésünk is, amilyennek megálmodtam. Ez nem így működik, úgyhogy erről még korai beszélni. Szélsebesen száguldó vonatra ugrottunk fel, a fél szezon már elment. Mindenki a lehető legjobbat próbálja kihozni ebből a helyzetből, és ebben a vezetőség is maximálisan partner. Próbáljuk úgy frissíteni a keretet, hogy alkalmas legyen arra a játékra, amit elképzeltünk, és természetesen az a cél, hogy a hátralévő tizenöt bajnok mérkőzésen a lehető legjobban szerepeljünk.

– Bár voltak, vannak érkezők, a keret nagy része adva van. Ilyenkor érdemes jelentősen belenyúlni a korábbi játékstílusba, vagy inkább csak finomítani szabad rajta?

– Azért ne felejtsük el, hogy profi játékosokról beszélünk. Akik itt vannak, azok nem most kezdték a labdarúgást. Jó néhány mérkőzést lejátszottak már, sok játékrendszerben futballoztak, alkalmazkodniuk kell az esetleges változásokhoz. Persze optimálisan kell terhelni őket, a túl sok információ sem jó, nem akarunk mindent a feje tetejére állítani. A cél, hogy minden téren fokozatosan fejlődjünk. Nem tiki-takát akarunk játszatni a csapattal, de azt elvárjuk, hogy amit kérünk a játékosoktól, az viszontlássuk a pályán.

– Január harmadikán állt munkába, melyek voltak az első benyomásai, és hogy látja, mi az, ami az őszi szezonban nem működött, amin mindenképpen javítani kell?

– Sohasem nézek visszafelé, az érkezésünkkel új korszak kezdődött. Ez érződik is, a gondolatiság, a szervezettség egy irányba mutat. Eddig tetszett, amit tapasztaltam, mindenki bizakodó, de kell nagyjából öt bajnoki mérkőzés, hogy tisztán lássunk és felmérjük a helyzetet. Más edzőmérkőzéseket játszani, és más egy éles bajnoki összecsapást.

– Hogyan kell elképzelni a közös munkát Dárdai Pállal?

– Napi szinten beszélünk, egyeztetünk, és a legapróbb részletekre is kitérünk. A játékoskeret kialakításától kezdve a futballisták erőnléti állapotán és mutatóin át egészen addig, hogy van-e elég súlyzó vagy szék egy helyiségben. Ez csak így működik, ha mindenre odafigyelünk, és egyetlen részlet felett sem hunyunk szemet.

Eddig nagyrészt magyarokkal erősítettek a Megyeri úton Ha jelentősen nem is alakult át az Újpest kerete a télen, látható, hogy az új szakmai stáb szeretné megerősíteni a csapatot. A Puskás Akadémiától érkezett Patrizio Stronati, illetve megszerezték a ZTE FC két tehetséges fiatal játékosát, a jobbhátvéd Bodnár Gergőt, és a jobbszélső Krajcsovics Ábelt. Diósgyőrből visszarendelték a kölcsönadott Babós Leventét és Mucsányi Miront, valamint az idény végéig kölcsönvették az Eintracht Frankfurttól a 19 éves Fenyő Noah-t. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a korábban a Fehérvárban futballozó, jelenleg Egyiptomban játszó szlovén Nejc Gradisar is érkezik, és további erősítés is várható.

– Abban okkal reménykednek a szurkolók, hogy az utánpótlás-válogatottól érkezve önnél végre nagyobb szerepet kapnak a magyar fiatalok?

– Abból dolgozom, amim van. Tudom, ez a kérdés sokakat foglalkoztat, de ezt az elnöknek vagy a sportigazgatónak kell feltenni. A legfontosabb, hogy rendszerben gondolkodjunk, és abból biztos valami jó sül majd ki. Azt nem nekem kell megmondanom, hogy húsz fiatal magyart hozzunk, tizenöt tapasztaltabb magyart vagy inkább tizenkét külföldit. Ezt az irányt a vezetőségnek kell megszabnia.

– Az mekkora pluszt jelenthet, hogy Balajcza Szabolcs kapusedző és ön is tősgyökeres újpestiként, ahogy Dárdai Pál fogalmazott, „lilavérűként” van a szakmai stábban?

– Ezt nem szeretném túllihegni. Ezért nem jár plusz három vagy plusz nyolc pont a bajnokság végén. Az újpesti kötődésem megkérdőjelezhetetlen, mindenki tudja, mit jelent nekem a klub. Ugyanúgy jóban vagyok a szurkolókkal, ahogy a sarki fűszeressel, ami jó kiindulási pont, de csak ennyi. Nem emiatt leszek sikeres edző. A szakmai és az emberi kvalitások sokkal többet számítanak. A kötődés fontos, talán én jobban át tudom adni egy-egy külföldinek, hogy mit jelent az Újpestben futballozni, de nem ez a döntő. Nem emiatt nyerjük meg a meccseket.

– Ebben a fél szezonban mi lehet a reális cél, mivel lenne elégedett?

– Azzal lennék elégedett, ha minden mérkőzést megnyernénk, de a földön kell maradni. Először is tizenöt meccses periódusban kell gondolkodni, ebből kell kihozni a legtöbbet. Most mindenki optimista, nincs szájhúzás, minden játékos keményen odateszi magát az edzéseken, de azt is látni kell, hogy kevés idő telt el, nem lehet egyből csodát várni. Ha a szervezettségen tudunk változtatni, ha meglesz a kellő agresszivitás, ha javul a támadójátékunk és a helyzetkihasználásunk, az már mind siker. Merni kell nagyot álmodni, de ez mind időt igényel. Lépésről lépésre akarunk haladni.

– Ratatics Péter elnök korábban azt mondta, hogy hosszú távon, néhány éven belül a nemzetközi kupaszereplés és a bajnoki cím a cél. Ezt reálisnak látja?

– Nem árulunk zsákbamacskát, korábban elmondtuk, melyek a hosszú távú célok, ehhez nemigen tudok mit hozzáfűzni. Egy hajóban evezünk, ugyanazok a célok, márpedig ez nagyon fontos alapfeltétele a sikernek.

