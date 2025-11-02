Menesztették a Partizantól a DVSC korábbi edzőjét

Nemzeti Sportrádió

Tíz hónapig tartott a belgrádi munka
A szerb labdarúgó-élvonalban második helyen álló Partizan Beograd a hivatalos felületein közölte vasárnap, hogy már nem Szrdjan Blagojevics a klub vezetőedzője, miután a csapat hét közben kiesett a Szerb Kupából a másodosztályú Macsva otthonában, majd szombat este a Csukaricski vendégeként bajnokin szenvedett súlyos vereséget.

Szrdjan Blagojevicset az idei év első napján nevezték ki a Partizan Beograd vezetőedzőjévé, s az előző idényben ezüstérmes lett a gárdával. A nyári nemzetközi kupaszereplés nem sikerült túl fényesre, az Európa-liga-selejtezőjének első fordulójában a ciprusi AEK Larnaca tizenegyesekkel átlökte a csapatot a Konferencialigába, ahol a harmadik fordulóban a skót Hibernian jelentette számára a végállomást, így nem jutott be egyik európai kupa csoportkörébe sem.

A Partizan előtt 2024 augusztusáig a DVSC vezetőedzőjeként dolgozó szerb szakember menesztéséhez végül az elmúlt napok két veresége vezetett. A Partizan előbb a Szerb Kupában a másodosztályú Macsva otthonában esett ki 2–0-s vereséggel, majd szombaton a Csukaricski vendégeként kapott ki 4–1-re. Utóbbi fiaskó után a klub azt írta vasárnap délután: „a sportügyekért felelős alelnök, Predrag Mijatovics és a futballklub igazgatósága úgy döntött, menesztik Szrdjan Blagojevicset a vezetőedzői posztról. A válogatott szünetig a két asszisztens, Marko Jovanovics és Djordje Cvetkovics vezetik majd a csapatot. A további döntésekről a válogatott szünetben értesítjük a szurkolóinkat.”

A menesztésről beszámoló Sportal.rs arról ír egyébként, hogy a Partizan kimondottan hálás lehet Blagojevicsnek, amiért a belgrádiaknál töltött tíz hónapja alatt a klub utánpótlásából több fiatal tehetséget is felhozott az első csapathoz, akik később nagy értékei lehetnek a fekete-fehéreknek.

 

