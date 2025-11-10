NB I: Blagojevics nem zárkózik el a visszatéréstől

Szerbiából származó értesüléseink szerint van esély arra, hogy a szerb Szrdjan Blagojevics még ebben az idényben újra az NB I-ben vállaljon munkát. A hírek szerint több klubhoz is ajánlották őt az elmúlt hetekben, illetve érdeklődtek iránta menedzsereken, megfigyelőkön keresztül, de a tárgyalások még nem kezdődtek el.

„Nem beszéltem még senkivel Magyarországról, ám a futballban bármi megtörténhet egyik pillanatról a másikra. Bő egy hete ért véget a munkám a Partizannál – reagálta Blagojevics a Nemzeti Sport megkeresésére. – Nagyon szép emlékeket őrzök Magyarországról, jó benyomásokat szereztem abban a két évben, amíg ott dolgozhattam. Ezért ha kapok egy felkérést egy olyan feladatra, amelyben, azt érzem, tudok segíteni, akkor nyitott vagyok arra, hogy megfontoljam a lehetőséget.”

Az 52 éves szerb Blagojevics november 2-án távozott a belgrádi Partizantól, melyet január óta irányított egy nagyon nehéz időszakban (jelentős adóssággal küzd a klub, melytől több meghatározó játékos is távozott), 39 tétmeccsen 23-szor győzött a csapattal hét döntetlen és kilenc vereség mellett. Előtte 2022 szeptembere és 2024 augusztusa között a DVSC-t is irányította 72 meccsen (35 győzelem, 13 döntetlen, 24 vereség volt a mérlege). Legnagyobb sikerét a 2021–2022-es idényben Kazahsztánban érte el, ahol bajnok lett az Asztanával.