Európa-liga: megőrizte hatgólos előnyét a Sahtar, idegenben is nyert a Legia

Bár most is volt jócskán esélye a gólszerzésre Sahtar Donecknek az Ilves Tampere ellen, a pályaválasztóként aratott 6–0-t követően nem tudott a kapuba találni, a Legia Warszawa a hosszabbításban biztosította be továbbjutását a kazah Aktobe vendégeként az Európa-liga-selejtezők első fordulójának visszavágóján.

Nem kellett különösebben idegeskednie a Sahtar Donecknek a finn Ilves elleni idegenbeli visszavágón, az ukrán csapat ugyanis az első mérkőzést 6–0-ra nyerte meg, így aligha volt valószínű, hogy veszélyben forog a továbbjutása. A narancssárga-feketék így is nyomasztó fölényben játszottak, ellenfelük két próbálkozásával szemben tizenhétszer vették célba a kaput, de csak háromszor találták el, ezeket a kísérleteket pedig hárította a hazaiak kapusa, Otso Virtanen, így gól nélküli döntetlennel végződött a találkozó, ami a látogatóknak tökéletesen megfelelt. Mindössze egygólos előnyt szerzett otthonában a kazah Aktobe ellen a Legia Warszawa, így a lengyeleknek csipkedniük kellett magukat, ha el akarták kerülni a kellemetlen meglepetést. A zöld-fehér csapat a védekezés kényelmesebb formáját választotta, a játékidő nagyobb részében ugyanis nála volt a labda, és többször is találták el a kaput vendégek. A próbálkozások a második félidő hosszabbításának legelső percében vezettek eredményre, ekkor Kacper Chodyna passzából a kolumbiai középpályás, Juergen Elitim talált be, így az első mérkőzés után itt is 1–0-ra nyert a varsói csapat. Nem mindennapi izgalmakat éltek át a szurkolók Göteborgban, ahol Simon Gustafsson büntetőjével összesítésben kétgólos előnybe került Spartak Trnavával szemben a házigazda svéd Häcken a 13. percben. Ekkor még úgy tűnt, a fölényben játszó északiaknak simán meglesz a továbbjutás, ám a 65. percben a szlovákiai csapat veterán középpályása, Roman Procházka egyenlített, majd nyolc perccel a rendes játékidő letelte előtt a grúz Giorgi Moisztszrapisvili góljával már hosszabbításra állt a párharc. A vendéglátók azonban nem akartak még fél órát futballozni, így a végén beletettek még egy csavart: csereként beálló ugandai csatáruk, John Dembe a ráadás hatodik percében beállította a 2–2-es végeredményt, egyben továbblőtte csapatát a következő fordulóba. EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Aktobe (kazah)–Legia Warszawa (lengyel) 0–1

Továbbjutott: a Legia, 2–0-s összesítéssel

Ilves (finn)–Sahtar Doneck (ukrán) 0–0

Továbbjutott: a Sahtar, 6–0-s összesítéssel

Häcken (svéd)–Spartak Trnava (szlovák) 2–2

Továbbjutott: a Häcken, 3–2-es összesítéssel

20.00: Celje (szlovén)–Sabah FK (azeri)

20.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Levszki Szófia (bolgár)

20.00: FC Prishtina (koszovói)–Sheriff (moldovai)

21.00: Partizan Beograd (szerb)–AEK Larnaca (ciprusi)