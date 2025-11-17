Heti program: zárul az európai vb-selejtező csoportköre, NB I, férfi kézi BL, F1

NOVEMBER 17., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
A-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Észak-Írország–Luxemburg, Belfast
20.45: Németország–Szlovákia, Lipcse (Tv: Spíler2)
G-CSOPORT, 10. FORDULÓ
20.45: Málta–Lengyelország, Ta'Qali
20.45: Hollandia–Litvánia, Amszterdam (Tv: Spíler1)
L-CSOPORT, 10. FORDULÓ
20.45: Csehország–Gibraltár, Olomouc (Tv: Match4)
20.45: Montenegró–Horvátország, Podgorica (Tv: Arena4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
11. FORDULÓ
Hétfő, 2.15: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
Felkészülési mérkőzés, nők, Székesfehérvár
17.00: Magyarország–Oroszország (zárt kapus)
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 1.00: Houston Rockets–Orlando Magic (Tv: Sport1)
Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1163 (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
Világbajnokság, Kairó
8.00: 25 m központi gyújtású pisztoly, férfiak, gyors szakasz
STRANDRÖPLABDA
0.30: világbajnokság, Adelaide
NOVEMBER 18., KEDD
FUTBALLPROGRAM
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.00: Magyarország–Horvátország, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)
U19-ES EB-SELEJTEZŐ
ELSŐ SZAKASZ, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
17.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Szlovénia, Solna
20.45: Koszovó–Svájc, Pristina
C-CSOPORT
20.45: Skócia–Dánia, Glasgow (Tv: Spíler1)
20.45: Fehéroroszország–Görögország, Zalaegerszeg
E-CSOPORT
20.45: Bulgária–Grúzia, Szófia
20.45: Spanyolország–Törökország, Sevilla (Tv: Spíler2)
H-CSOPORT
20.45: Ausztria–Bosznia-Hercegovina, Bécs (Tv: Arena4)
20.45: Románia–San Marino, Ploiesti
J-CSOPORT
20.45: Wales–Észak-Macedónia, Cardiff (Tv: Match4)
20.45: Belgium–Liechtenstein, Liege
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
ÖTÖDIK KÖR
17.00: Irak–Arab Emírségek
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szerda, 2.00: Panama–Salvador
Szerda, 2.00: Guatemala–Suriname
B-CSOPORT
Szerda, 2.00: Jamaica–Curacao
Szerda, 2.00: Trinidad és Tobago–Bermuda
C-CSOPORT
Szerda, 2.00: Costa Rica–Honduras
Szerda, 2.00: Haiti–Nicaragua
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
E-CSOPORT
18.45: FTC-Green Collect–MT Melsungen (német), Érd (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi CEV-kupa, selejtező (a 32 közé jutásért), visszavágó
18.00: MÁV Előre Foxconn–Helios Grizzlys Giesen (német), MET Aréna
TENISZ
Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
C-CSOPORT
17.30: CN Digi Oradea (romániai)–FTC-Telekom Watepolo
NOVEMBER 19., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
2.00: Panama–Salvador
2.00: Guatemala–Suriname
B-CSOPORT
2.00: Jamaica–Curacao
2.00: Trinidad és Tobago–Bermuda
C-CSOPORT
2.00: Costa Rica–Honduras
2.00: Haiti–Nicaragua
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Kolstrad HB (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–Carbonex-Komló
18.00: Mol Tatabánya KC–CYEB-Budakalász
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
H-CSOPORT
6. FORDULÓ
18.00: Anorthoszisz Famaguszta (ciprusi)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend
18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC
18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
RÖPLABDA
Férfi Challenge Kupa, selejtező (a 32 közé jutásért), visszavágó
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA
18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE
19.00: Újpesti TE–Vasas SC
TENISZ
Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.30: VasasPlaket–Radnicki Kragujevac (szerb)
NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG
13.00: jövő nyári világbajnokság interkontinentális és európai pótselejtezőjének sorsolása, Zürich (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
Péntek, 1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Péntek, 5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA
1. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Szerbia
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.30: Debreceni EAC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk, selejtező
TENISZ
Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
B-CSOPORT
Szolnoki Dózsa-Dinamo Bucuresti (román)
C-CSOPORT
BVSC-Manna ABC–Vuliagmeni (görög)
NOVEMBER 21., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
20.00: ETO FC Győr–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
20.45: Nice–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
20.30: Mainz–Hoffenheim (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–Szolnoki RK-SC SI
20.00: Kecskeméti RC–MAFC
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk, selejtező
TENISZ
Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna
NOVEMBER 22., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–West Ham United
16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
17.00: Lens–Strasbourg
19.00: Rennes–Monaco
21.05: Paris SG–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Hamburg
15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen
18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Genoa
15.00: Udinese–Bologna
18.00: Fiorentina–Juventus
20.45: Napoli–Atalanta
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti
Férfiak
18.00: Finnország–Magyarország
Nők
13.00: Magyarország–Anglia
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Vasárnap, 5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
1.00 és 20.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Calgary
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.30: Pioneers Voralberg (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: HSC Suhr Aarau (svájci)–Mol Tatabánya KC
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–One Veszprém HC
Posten Kupa, női felkészülési torna (Straume), 2. forduló
16.45: Norvégia–Magyarország
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: MVM-OSE Lions–EPS-Honvéd
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK
18.00: Sopron Basket–TFSE
18.00: DVTK HunTherm–Tarr KSC Szekszárd
18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Vegyész RC Kazincbarcika
18.00: TFSE–Fino Kaposvár
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–MÁV Előre Foxconn
18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba
19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
14.05: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk
TENISZ
Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
11.30: KSI SE–BVSC-Manna ABC
12.00: Debreceni VSE-Master Good–Semmelweis OSC
16.00: UVSE–Kaposvári VK
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes
18.00: One Eger–Szegedi VE
18.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
14. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE
11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II
13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC
13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Budaörs
13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék
13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás
13.00: Dorogi FC–Újpest FC II
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron
13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK
13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II
13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE
13.00: ESMTK–Csepel SC
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE
13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE
13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE
13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE
13.00: Majosi SE–PTE-PEAC
13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC
13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE
13.00: Dunaújváros FC–Paksi FC II
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Lyon
17.15: Brest–Metz
17.15: Nantes–Lorient
17.15: Toulouse–Angers
20.45: Lille–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Parma
15.00: Cremonese–Roma
18.00: Lazio–Lecce
20.45: Internazionale–Milan
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
14. FORDULÓ
16.00: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb
SZERB SZUPER LIGA
16. FORDULÓ
14.00: Radnicski Nis–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
15. FORDULÓ
18.00: DAC–Presov – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Gurgl
10.30 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
19.00: Baltimore Ravens–New York Jets
19.00: Chicago Bears–Pittsburgh Steelers
19.00: Cincinnati Bengals–New England Patriots
19.00: Detroit Lions–New York Giants
19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings
19.00: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
19.00: Tennessee Titans–Seattle Seahawks
22.05: Arizona Cadinals–Jacksonville Jaguars
22.25: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns
22.25: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
CURLING
Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti
Férfiak
11.00: Izrael–Magyarország
Nők
7.00: Hollandia–Magyarország
19.00: Magyarország–Szlovénia
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Balatonfüredi KSE–HC Fivers WAT Margareten (osztrák)
FÉRFI NB I
18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT
POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA
3. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Spanyolország
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság (Budapest, BK-csarnok), 1. nap
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
19.00: Újpesti TE-TFSE
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
14.05: olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk
STRANDRÖPLABDA
Világbajnokság, férfi és női döntő, Adelaide
TENISZ
Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 8. FORDULÓ
18.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa