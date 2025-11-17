Heti program: zárul az európai vb-selejtező csoportköre, NB I, férfi kézi BL, F1

NOVEMBER 17., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

A-CSOPORT, 6. FORDULÓ

20.45: Észak-Írország–Luxemburg, Belfast

20.45: Németország–Szlovákia, Lipcse (Tv: Spíler2)

G-CSOPORT, 10. FORDULÓ

20.45: Málta–Lengyelország, Ta'Qali

20.45: Hollandia–Litvánia, Amszterdam (Tv: Spíler1)

L-CSOPORT, 10. FORDULÓ

20.45: Csehország–Gibraltár, Olomouc (Tv: Match4)

20.45: Montenegró–Horvátország, Podgorica (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Hétfő, 2.15: Philadelphia Eagles–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Las Vegas Raiders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

Felkészülési mérkőzés, nők, Székesfehérvár

17.00: Magyarország–Oroszország (zárt kapus)

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 1.00: Houston Rockets–Orlando Magic (Tv: Sport1)

Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1163 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

Világbajnokság, Kairó

8.00: 25 m központi gyújtású pisztoly, férfiak, gyors szakasz

STRANDRÖPLABDA

0.30: világbajnokság, Adelaide

NOVEMBER 18., KEDD

FUTBALLPROGRAM

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.00: Magyarország–Horvátország, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)

U19-ES EB-SELEJTEZŐ

ELSŐ SZAKASZ, 2. CSOPORT

3. FORDULÓ

17.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

B-CSOPORT

20.45: Svédország–Szlovénia, Solna

20.45: Koszovó–Svájc, Pristina

C-CSOPORT

20.45: Skócia–Dánia, Glasgow (Tv: Spíler1)

20.45: Fehéroroszország–Görögország, Zalaegerszeg

E-CSOPORT

20.45: Bulgária–Grúzia, Szófia

20.45: Spanyolország–Törökország, Sevilla (Tv: Spíler2)

H-CSOPORT

20.45: Ausztria–Bosznia-Hercegovina, Bécs (Tv: Arena4)

20.45: Románia–San Marino, Ploiesti

J-CSOPORT

20.45: Wales–Észak-Macedónia, Cardiff (Tv: Match4)

20.45: Belgium–Liechtenstein, Liege

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

ÖTÖDIK KÖR

17.00: Irak–Arab Emírségek

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szerda, 2.00: Panama–Salvador

Szerda, 2.00: Guatemala–Suriname

B-CSOPORT

Szerda, 2.00: Jamaica–Curacao

Szerda, 2.00: Trinidad és Tobago–Bermuda

C-CSOPORT

Szerda, 2.00: Costa Rica–Honduras

Szerda, 2.00: Haiti–Nicaragua

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.45: FTC-Green Collect–MT Melsungen (német), Érd (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi CEV-kupa, selejtező (a 32 közé jutásért), visszavágó

18.00: MÁV Előre Foxconn–Helios Grizzlys Giesen (német), MET Aréna

TENISZ

Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

C-CSOPORT

17.30: CN Digi Oradea (romániai)–FTC-Telekom Watepolo

NOVEMBER 19., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

2.00: Panama–Salvador

2.00: Guatemala–Suriname

B-CSOPORT

2.00: Jamaica–Curacao

2.00: Trinidad és Tobago–Bermuda

C-CSOPORT

2.00: Costa Rica–Honduras

2.00: Haiti–Nicaragua

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Kolstrad HB (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–Carbonex-Komló

18.00: Mol Tatabánya KC–CYEB-Budakalász

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

H-CSOPORT

6. FORDULÓ

18.00: Anorthoszisz Famaguszta (ciprusi)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC

18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

RÖPLABDA

Férfi Challenge Kupa, selejtező (a 32 közé jutásért), visszavágó

18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA

18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE

19.00: Újpesti TE–Vasas SC

TENISZ

Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.30: VasasPlaket–Radnicki Kragujevac (szerb)

NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG

13.00: jövő nyári világbajnokság interkontinentális és európai pótselejtezőjének sorsolása, Zürich (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

Péntek, 1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Péntek, 5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

1. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Szerbia

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.30: Debreceni EAC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk, selejtező

TENISZ

Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szolnoki Dózsa-Dinamo Bucuresti (román)

C-CSOPORT

BVSC-Manna ABC–Vuliagmeni (görög)

NOVEMBER 21., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

20.00: ETO FC Győr–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

20.45: Nice–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

20.30: Mainz–Hoffenheim (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–Szolnoki RK-SC SI

20.00: Kecskeméti RC–MAFC

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk, selejtező

TENISZ

Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna

NOVEMBER 22., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–West Ham United

16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford

16.00: Fulham–Sunderland

16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace

18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

17.00: Lens–Strasbourg

19.00: Rennes–Monaco

21.05: Paris SG–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Hamburg

15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Borussia Mönchengladbach

15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen

18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Genoa

15.00: Udinese–Bologna

18.00: Fiorentina–Juventus

20.45: Napoli–Atalanta

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti

Férfiak

18.00: Finnország–Magyarország

Nők

13.00: Magyarország–Anglia

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vasárnap, 5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

1.00 és 20.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Calgary

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.30: Pioneers Voralberg (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: HSC Suhr Aarau (svájci)–Mol Tatabánya KC

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–One Veszprém HC

Posten Kupa, női felkészülési torna (Straume), 2. forduló

16.45: Norvégia–Magyarország

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: MVM-OSE Lions–EPS-Honvéd

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK

18.00: Sopron Basket–TFSE

18.00: DVTK HunTherm–Tarr KSC Szekszárd

18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–MÁV Előre Foxconn

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Vegyész RC Kazincbarcika

18.00: TFSE–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–MÁV Előre Foxconn

18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba

19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

14.05: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk

TENISZ

Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

11.30: KSI SE–BVSC-Manna ABC

12.00: Debreceni VSE-Master Good–Semmelweis OSC

16.00: UVSE–Kaposvári VK

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes

18.00: One Eger–Szegedi VE

18.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd

NOVEMBER 23., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

14. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE

11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II

13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC

13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Budaörs

13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék

13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás

13.00: Dorogi FC–Újpest FC II

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron

13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK

13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II

13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE

13.00: ESMTK–Csepel SC

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE

13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE

13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE

13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE

13.00: Majosi SE–PTE-PEAC

13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC

13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE

13.00: Dunaújváros FC–Paksi FC II

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

15.00: Leeds United–Aston Villa

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Lyon

17.15: Brest–Metz

17.15: Nantes–Lorient

17.15: Toulouse–Angers

20.45: Lille–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Union Berlin

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Parma

15.00: Cremonese–Roma

18.00: Lazio–Lecce

20.45: Internazionale–Milan

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

14. FORDULÓ

16.00: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

SZERB SZUPER LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Radnicski Nis–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

15. FORDULÓ

18.00: DAC–Presov – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Gurgl

10.30 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: Baltimore Ravens–New York Jets

19.00: Chicago Bears–Pittsburgh Steelers

19.00: Cincinnati Bengals–New England Patriots

19.00: Detroit Lions–New York Giants

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings

19.00: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Seattle Seahawks

22.05: Arizona Cadinals–Jacksonville Jaguars

22.25: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns

22.25: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

CURLING

Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti

Férfiak

11.00: Izrael–Magyarország

Nők

7.00: Hollandia–Magyarország

19.00: Magyarország–Szlovénia

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Balatonfüredi KSE–HC Fivers WAT Margareten (osztrák)

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT

POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

3. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Spanyolország

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság (Budapest, BK-csarnok), 1. nap

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

19.00: Újpesti TE-TFSE

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

14.05: olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk

STRANDRÖPLABDA

Világbajnokság, férfi és női döntő, Adelaide

TENISZ

Davis Kupa, szuperdöntő, Bologna

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 8. FORDULÓ

18.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa