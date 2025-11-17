Vb 2026: vuduzással vádolja az ellenfelet a nigériai kapitány

A Kongói DK 1–1-re végződő 120 percet követően tizenegyesekkel legyőzte Nigériát vasárnap késő este a marokkói Rabatban, ezzel jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a tavaszi interkontinentális playoffban.

A szétlövés első három rúgója – a nigériai Calvin Bassey és Moses Simon, valamint a kongói Samuel Moutoussamy – hibázott, utána viszont látványosan feljavult a végrehajtási ráta: a következő kilenc próbálkozóból hét sikerrel járt. Közülük a Lille rutinos védője, Chancel Mbemba volt az utolsó, az ő lövésével, valamint a tizenegyesekre becserélt tartalék kapus, Timothy Fayulu második védésének köszönhetően jutott tovább a Kongói DK

Éric Chelle, a nigériai szövetségi kapitány a mérkőzés után vuduzással vádolta meg a kongóiakat.

„Minden rúgás alatt az egyik kongói srác vudut gyakorolt. Ezért voltam ideges” – magyarázta az összetűzés hátterét Chelle, akit többen fogtak vissza.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, RABAT (MAROKKÓ)

Kongói DK–Nigéria 1–1 (M. Elia 32., ill. Onyeka 3.) – tizenegyesekkel 4–3

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025



