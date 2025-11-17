Vb 2026: vuduzással vádolja az ellenfelet a nigériai kapitány
A Kongói DK 1–1-re végződő 120 percet követően tizenegyesekkel legyőzte Nigériát vasárnap késő este a marokkói Rabatban, ezzel jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a tavaszi interkontinentális playoffban.
A szétlövés első három rúgója – a nigériai Calvin Bassey és Moses Simon, valamint a kongói Samuel Moutoussamy – hibázott, utána viszont látványosan feljavult a végrehajtási ráta: a következő kilenc próbálkozóból hét sikerrel járt. Közülük a Lille rutinos védője, Chancel Mbemba volt az utolsó, az ő lövésével, valamint a tizenegyesekre becserélt tartalék kapus, Timothy Fayulu második védésének köszönhetően jutott tovább a Kongói DK
Éric Chelle, a nigériai szövetségi kapitány a mérkőzés után vuduzással vádolta meg a kongóiakat.
„Minden rúgás alatt az egyik kongói srác vudut gyakorolt. Ezért voltam ideges” – magyarázta az összetűzés hátterét Chelle, akit többen fogtak vissza.
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, RABAT (MAROKKÓ)
Kongói DK–Nigéria 1–1 (M. Elia 32., ill. Onyeka 3.) – tizenegyesekkel 4–3