A tragikus körülmények között elhunyt bosnyák edző a szíve miatt vonult vissza játékosként

Mint beszámoltunk róla hétfőn, Mladen Zizovic a szerb élvonal 14. fordulójában rendezett Mladoszt–Radnicski 1923 összecsapás 22. percében lett rosszul, és hiába kezdték meg gyorsan az ellátását, a kórházba szállítás során elhunyt. Kedden a szerb Sportal további részleteket közölt a tragédia kapcsán, mint kiderült, a bosnyák szakember halat evett a halála előtt néhány órával, és azt gondolta, elcsapta a hasát, ám nyilvánvalóan nem erről volt szó már akkor sem.

„Úgy tudom, arra panaszkodott, hogy halat fogyasztott, ami után kijelentette, többé nem eszik ilyet – nyilatkozta a Radnicski bosnyák szélsője, Mehmed Cosic. – A bemelegítés során nem látszott, hogy bármi problémája lenne, aztán elkezdődött a meccs, és akkor is úgy tűnt, minden rendben van. A félidő felénél a tartalék játékvezetővel beszélt, majd elindult a kispadunk felé, és azt mondta a többieknek, hogy nem érzi jól magát. Aztán összeesett, és... Minden további láthatóan a felvételeken, melyek elterjedtek a közösségi oldalakon.”

A mérkőzés folytatódott, csak a 41. percben szüntette be a játékvezető, amikor jött a hír, hogy a 44 éves edző életét nem sikerült megmenteni.

„Folytattuk a meccset, reménykedtünk, hogy nem következik be a legrosszabb, és újra velünk lesz – folytatta Cosic. – Azt mondtuk, érte játszunk, szerettünk volna győzelemmel tisztelegni előtte. Nem a futballra koncentráltunk, de nem akartunk csalódást okozni neki. Bíztunk benne, hogy jobban lesz, és együtt ünnepelhetjük a győzelmet, aztán jött a sokkoló hír. A játékvezető megállította a mérkőzést, és valaki azt mondta, »meghalt«, és abban a pillanatban minden elcsendesült.”

A szerb lap emlékeztetett rá, hogy Zizovic – aki kétszeres bosnyák válogatott volt – 2016-ban szívproblémák miatt fejezte be játékos-pályafutását.

A Radnicski bejelentette, hogy az edzések elmaradnak, a következő, Csukaricski elleni bajnokit pedig elhalasztják. A klub azt is közölte, hogy szerdán megemlékezést tartanak Kragujevacban a tréner tiszteletére.

Zizovicot csütörtökön Bijeljinában helyezik végső nyugalomra.