Vasárnapi sportműsor: Real Madrid–FC Barcelona, Mexikói GP

OKTÓBER 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

11. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R

11.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK

13.00: Eger SE–FC Hatvan

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC

13.00: Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building

13.00: Tarpa SC–Putnok FC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék

11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém

13.00: Balatonfüredi FC–ETO Akadémia

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr

13.00: Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

13.00: Komárom VSE–Dorogi FC

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás

16.00: FC Sopron–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK

13.00: III. kerületi TVE–BKV Előre

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK

13.00: Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE

13.00: Csepel SC–Szegedi VSE

13.00: Monor SE–Gyulai Termál FC

13.00: Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC

11.00: MTK Budapest II–Iváncsa KSE

11.00: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC

13.00: PTE-PEAC–FC Nagykanizsa

13.00: Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE

13.00: Érdi VSE–BFC Siófok

13.00: Pénzügyőr SE–Majosi SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Aston Villa–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

15.00: Lille–Metz

17.15: Angers–Lorient

17.15: Auxerre–Le Havre

17.15: Rennes–Nice

20.45: Lyon–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Mainz

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: 1. FC Kaiserslautern–1. FC Nürnberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Roma

15.00: Hellas Verona–Cagliari

18.00: Fiorentina–Bologna

20.45: Lazio–Juventus

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Levante

16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA

9.30: férfi óriás-műlesiklás, Sölden, 1. futam (Tv: Eurosport1)

12.45: férfi óriás-műlesiklás, Sölden, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

18.00: Atlanta Falcons–Miami Dolphins

18.00: Cincinnati Bengals–New York Jets

18.00: New England Patriots–Cleveland Browns

18.00: Philadelphia Eagles–New York Giants

18.00: Carolina Panthers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

18.00: Baltimore Ravens–Chicago Bears

18.00: Houston Texans–San Francisco 49ers

21.05: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

21.25: Denver Broncos–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

21.25: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

19.00: NASCAR Cup Series, rájátszás, Martinsville (Tv: Match4)

DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

13.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

19.00: elődöntő és döntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

21.30: Bank of Utah Championship, Black Desert Resort, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

15.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: M4 Sport+)

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE

16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA

14.30: FTC-Telekom–Bolzano (olasz)

15.30: Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

16.00: Graz 99ers–Pioneers Vorarlberg

16.30: RB Salzburg–HC Pustertal (olasz)

17.30: EC-KAC–Olimpija Ljubljana (szlovén)

KERÉKPÁR

Pályakerékpár, világbajnokság, Santiago, Chile

18.30: férfi sprint, női pontverseny, férfi kieséses verseny, női keirin, férfi madison (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

Hegyikerékpár

13.35: cyclocross, superprestige, nők, Overijse (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)

15.05: cyclocross, superprestige, férfiak, Overijse (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Dortmund (német)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

B-CSOPORT

14.00: Odense (dán)–Sola (norvég) (Tv: Sport2)

16.00: Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.30: DVTK HUNTHERM–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

NBA, ALAPSZAKASZ

20.30: Detroit Pistons–Boston Celtics (Tv: Sport2)

23.00: Cleveland Cavaliers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP, MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG

5.00: Moto3 (Tv: Arena4)

6.15: Moto2 (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

15.00: TFSE–Debreceni EAC

17.00: Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MEAFC-Peka Bau

17.00: Kecskeméti RC-Prestige Fitness PSE

19.00: Máv Előre Foxconn-Dunaújvárosi KSE

20.00: MAFC-Swissten Dág KSE

NŐI EXTRALIGA

18.00: TFSE–MBH-Békéscsaba

SZNÚKER

Északír Open, Belfast

14.10 és 19.45: döntő (Tv: Eurosport1)

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

3.00: férfiak, 87 kilogramm (Bailey Kelen)

TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

15.30: döntő, Davidovich (spanyol)–Fonseca (brazil)

ATP 500-as torna, Bécs

14.00: döntő, Sinner (olasz)–Zverev (német)

WTA 500-as torna, Tokió

4.00: döntő, Bencic (svájci)–Nosková (cseh)

5.30: páros, döntő, Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 3.)

WTA 250-es torna, Kanton

9.00: döntő, Sun (auszrál)–Li (amerikai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége sporteseményei, érdekességei; Nemzeti sportkrónika

7.05: A labdarúgó NB I 11. fordulójának mérkőzései; Formula–1-es futam Mexikóban

7.40: Kós Hubert bomba formában; mi történt Jakartában, a tornászok világbajnokságán?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Hajdu Jánost hívjuk, akivel arról beszélgetünk, merre tart a mai modern kézilabda

9.00: Szász Emese, olimpiai bajnok párbajtőrvívó érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Jó András

12.45: Közvetítés a Kisvárda–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc

14.30: Közvetítés a Ferencváros–Bolzano ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

15.00: Közvetítés a DVSC–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

17.30: Közvetítés a Ferencváros–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

21.00: Interjúk, értékelések az NB I-es labdarúgó-mérkőzések után; Mexikóvárosi Nagydíj a Formula–1-ben

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel