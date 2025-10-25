Vasárnapi sportműsor: Real Madrid–FC Barcelona, Mexikói GP
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
11. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R
11.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK
13.00: Eger SE–FC Hatvan
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC
13.00: Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building
13.00: Tarpa SC–Putnok FC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék
11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém
13.00: Balatonfüredi FC–ETO Akadémia
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr
13.00: Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: Komárom VSE–Dorogi FC
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás
16.00: FC Sopron–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK
13.00: III. kerületi TVE–BKV Előre
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK
13.00: Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE
13.00: Csepel SC–Szegedi VSE
13.00: Monor SE–Gyulai Termál FC
13.00: Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC
11.00: MTK Budapest II–Iváncsa KSE
11.00: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC
13.00: PTE-PEAC–FC Nagykanizsa
13.00: Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE
13.00: Érdi VSE–BFC Siófok
13.00: Pénzügyőr SE–Majosi SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
15.00: Lille–Metz
17.15: Angers–Lorient
17.15: Auxerre–Le Havre
17.15: Rennes–Nice
20.45: Lyon–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Mainz
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: 1. FC Kaiserslautern–1. FC Nürnberg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
12.30: Torino–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Levante
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA
9.30: férfi óriás-műlesiklás, Sölden, 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.45: férfi óriás-műlesiklás, Sölden, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
18.00: Atlanta Falcons–Miami Dolphins
18.00: Cincinnati Bengals–New York Jets
18.00: New England Patriots–Cleveland Browns
18.00: Philadelphia Eagles–New York Giants
18.00: Carolina Panthers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
18.00: Baltimore Ravens–Chicago Bears
18.00: Houston Texans–San Francisco 49ers
21.05: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers
21.25: Denver Broncos–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
21.25: Indianapolis Colts–Tennessee Titans
Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
19.00: NASCAR Cup Series, rájátszás, Martinsville (Tv: Match4)
DARTS
PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
13.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
19.00: elődöntő és döntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
21.30: Bank of Utah Championship, Black Desert Resort, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
15.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: M4 Sport+)
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
OSZTRÁK LIGA
14.30: FTC-Telekom–Bolzano (olasz)
15.30: Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
16.00: Graz 99ers–Pioneers Vorarlberg
16.30: RB Salzburg–HC Pustertal (olasz)
17.30: EC-KAC–Olimpija Ljubljana (szlovén)
KERÉKPÁR
Pályakerékpár, világbajnokság, Santiago, Chile
18.30: férfi sprint, női pontverseny, férfi kieséses verseny, női keirin, férfi madison (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
Hegyikerékpár
13.35: cyclocross, superprestige, nők, Overijse (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)
15.05: cyclocross, superprestige, férfiak, Overijse (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Dortmund (német)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)
B-CSOPORT
14.00: Odense (dán)–Sola (norvég) (Tv: Sport2)
16.00: Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.30: DVTK HUNTHERM–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
NBA, ALAPSZAKASZ
20.30: Detroit Pistons–Boston Celtics (Tv: Sport2)
23.00: Cleveland Cavaliers–Milwaukee Bucks (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP, MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG
5.00: Moto3 (Tv: Arena4)
6.15: Moto2 (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
15.00: TFSE–Debreceni EAC
17.00: Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MEAFC-Peka Bau
17.00: Kecskeméti RC-Prestige Fitness PSE
19.00: Máv Előre Foxconn-Dunaújvárosi KSE
20.00: MAFC-Swissten Dág KSE
NŐI EXTRALIGA
18.00: TFSE–MBH-Békéscsaba
SZNÚKER
Északír Open, Belfast
14.10 és 19.45: döntő (Tv: Eurosport1)
TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
3.00: férfiak, 87 kilogramm (Bailey Kelen)
TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
15.30: döntő, Davidovich (spanyol)–Fonseca (brazil)
ATP 500-as torna, Bécs
14.00: döntő, Sinner (olasz)–Zverev (német)
WTA 500-as torna, Tokió
4.00: döntő, Bencic (svájci)–Nosková (cseh)
5.30: páros, döntő, Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Anna Danyilina, Alekszandra Krunics (kazah, szerb, 3.)
WTA 250-es torna, Kanton
9.00: döntő, Sun (auszrál)–Li (amerikai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége sporteseményei, érdekességei; Nemzeti sportkrónika
7.05: A labdarúgó NB I 11. fordulójának mérkőzései; Formula–1-es futam Mexikóban
7.40: Kós Hubert bomba formában; mi történt Jakartában, a tornászok világbajnokságán?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Hajdu Jánost hívjuk, akivel arról beszélgetünk, merre tart a mai modern kézilabda
9.00: Szász Emese, olimpiai bajnok párbajtőrvívó érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Jó András
12.45: Közvetítés a Kisvárda–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szabó Bence. Szakértő: Bene Ferenc
14.30: Közvetítés a Ferencváros–Bolzano ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
15.00: Közvetítés a DVSC–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
17.30: Közvetítés a Ferencváros–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
21.00: Interjúk, értékelések az NB I-es labdarúgó-mérkőzések után; Mexikóvárosi Nagydíj a Formula–1-ben
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel