Szánthó Regő a Zsolna játékosa lett – hivatalos

2025.10.23. 18:52
Fotó: FB/MSK Zilina
A szlovák élvonalban (Niké Liga) szereplő Zsolna (MSK Zilina) labdarúgója lett Szánthó Regő, aki az idény végéig írt alá a tabella élén álló klubnál.

A Ferencvárosban nevelkedett futballista a közelmúltban a Dunaszerdahely játékosa is volt – a csallóközi együttesben 2021 és 2023 között 37 mérkőzésen lépett pályára, s ezeken hat gólt szerzett. Legutóbb az NB II-es Vasast erősítette.

„Nagyon örültem, amikor megkeresett a Zsolna. Ismerem a klub filozófiáját, és nagyon boldog vagyok, hogy új fejezetet kezdhetek itt. A zöld-sárgák játékstílusa közel áll hozzám, és jól emlékszem, milyen nehéz mérkőzéseket játszottunk ellenük a DAC színeiben” – mondta a zsolnai klub honlapjának a 26 éves balszélső.

„Már ismertem Miro Kácert a dunaszerdahelyi időkből, és Bari Krisztián is sokat segít a beilleszkedésben, mert a szlovákom még nem tökéletes. Nagyon barátságos és szorgalmas közösségbe kerültem, ami önbizalmat ad ahhoz, hogy hamar formába lendüljek és segítsem a csapatot” – folytatta a magyar labdarúgó, aki már néhány napja együtt készül új társaival, és elmondása szerint gyorsan beilleszkedett az öltözőbe.

„A szlovák bajnokság fizikálisan nehezebb, mint a magyar, ezért igyekszem minél gyorsabban alkalmazkodni. Bár egy ideig nem volt csapatom, végig edzésben maradtam. Mentálisan nehezebb időszak volt, de most boldog vagyok, hogy itt lehetek a Zsolnában” – zárta mondandóját Szánthó Regő.

A klub szakmai stábja szerint az új szerzemény technikás, gyors és jól lő a bal lábával, ám időre lesz szüksége, hogy százszázalékos formába lendüljön. „Regő több minőségi klubban is megfordult, és Dunaszerdahelyen, Adrián Gula irányítása alatt mutatta talán a legjobb formáját. Mivel szabadon igazolható volt, még egy kis időre szüksége lesz, hogy visszazökkenjen a meccsritmusba. A nyáron lejárt a szerződése, majd nálunk volt próbajátékon, ahol gyorsan meggyőzött bennünket. Egy idényre írtunk alá vele, továbbá kétéves hosszabbítási opció is szerepel a kontraktusban. A klub vezetősége bízik benne, hogy a korábbi U21-es magyar válogatott játékos minőséget és egészséges versenyt hoz a támadósorba. Segítő kezet nyújtottunk neki, és hisszük, hogy kölcsönösen előnyös lesz az együttműködés. Ismerjük a képességeit, konzultáltunk Adrián Gulavál is, aki Dunaszerdahelyen edzette. Biztosak vagyunk benne, hogy idővel értékes tagja lesz a csapatunknak” –  így a Zsolna sportigazgatója, Karol Belaník.

 

