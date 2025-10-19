A futballt gólra játsszák: hiába a DAC öt kapufája, a Zsolnáé lett a három pont

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

DAC–Zsolna 1–2 (0–2)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 4768 néző. V: Dzivjak

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Modesto (Gueye, 81.) – Tuboly – Gruber, Herc (Gagua, 59.) – Redzic, Djukanovics, Ramadan (Sylla, 58.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

ZSOLNA: Belko – Paliscak, Kasa, Narimanidze – Kopásek, Kácer (Hranica, 90+1.), Adang, Bari (Svoboda, 90+1.) – Fasko (Prokop, 88.), Roginic, Datko (Kosa, 74.). Vezetőedző: Pavol Stano

Gólszerző: Sylla (62.), ill. Roginic (34., 45+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Niké Liga alapszakaszának első fele egy igazi rangadóval zárult: a forduló előtt még éllovas (a talákozó előtt a saját meccsét megnyerő Slovan állt a tabella élére – a szerk.) DAC a második helyen álló Zsolnát fogadta, a tét az első hely volt. A szlovák sajtó által hetek óta beharangozott igaz show, a teltházas Nagyszombat – Slovan (0–2) rangadó főleg alattomos szabálytalanságokról, durvaságról, küzdelemről szólt, az ún. „igazi foci” háttérbe szorult. A dunaszerdahelyi mérkőzés ehhez képest látványosabb játékot hozott, miután mindkét együttes a támadófutballt részesítette előnyben. Akárcsak a DAC, a zsolnaiak is mindössze egy bajnoki zakót számláltak a találkozót megelőzően.

Ünnepélyesen kezdődött 4 768 néző előtt a találkozó. Szeptember hónap legjobb játékosa a Niké Ligában Viktor Djukanovics lett, aki egy emlékplakettet és egy focicsukát vett át.

Aktívan kezdte a mérkőzést a DAC, szinte állandóan a zsolnaiak térfelén folyt a játék. Az első negyedórában Redzic Damir két beadása után előbb Viktor Dukanovics fejesét, majd Andreas Gruber perdítését védte bravúrral a zsolnaiak kapusa, Lubomír Belko. Tsotne Kapanadze lövése középre ment, majd Redzic Damir nehéz szögből leadott lövése kicsivel ment a jobb alsó sarok mellé. A 33. percben ismét a magyar játékos került helyzetbe, de a kapuba tartó lövést blokkolta Aleksandre Narimanidze.

Nem úgy a másik oldalon, ahol a Zsolna türelmesen várta a lehetőséget, s amikor az eljött, élt is vele. Taras Kacsaraba felszabadítás közben eltalálta Marko Roginicet, aki pár méterről nem hibázott.

A 44. percben ismét megismétlődött az előző eset: Redzic Damir a felső lécet találta telibe, Viktor Djukanovic próbálkozását a gólvonalról vágta ki a zsolnai védelem, majd a másik oldalon Ammar Ramadan nagy hibája után Roginic megszerezte saját maga és csapata második gólját.

Már az 50. percben egál lehetett volna a meccs: Redzic Damir kétszer futott el remekül a jobb oldalon, mindkétszer a pár méterre a kaputól álló Christián Herchez továbbította a labdát: a hazai csapatkapitány lövését Filip Kasa hárította, majd nem sokkal később Belko sokadszorra védett bravúrosan.

Egy óra játék után kettős cserét hajtott végre a Branislav Fodrek, a DAC mestere. És jól tette: Rhyan Modesto beadását George Gagua megcsúsztatta, a hosszú oldalon érkező Alioune Sylla pedig a kapuba továbbította a labdát.

A szépítő találat után óriási nyomás nehezedett a vendégek kapujára, a dunaszerdahelyiektől viszont elpártolt a szerencse: két perc alatt kétszer a keresztlécet (Tuboly Máté és Viktor Djukanovics) és egyszer a bal oldali kapufát (Redzic Damir) találták telibe a hazaiak. A 74. percben George Gagua az ötösről lőhetett, de nem találta el a kaput. Amikor két perccel a vége előtt a grúz támadó ismét csak a kapufát találta el, érezni lehetett, hogy a DAC az idényben először szenved vereséget a hazai pályán. 1–2

A mérkőzést megnyerő Zsolna a megszerzett három ponttal a tabella élére ugrott, míg a DAC a harmadik helyen várja a folytatást.