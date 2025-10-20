Redzic Damir ismét villogott – irány a bosnyák válogatott?

Minden statisztikai mutató alapján a DAC-nak kellett volna győznie, elég csak az xG-mutatót említeni, ahol 2.67–1.49-es hazai fölényt jegyezhettünk fel. A hazaiak ötször találták el a kapufát, ezen kívül Lubomír Belko három fantasztikus bravúrt mutatott be, és újfent háromszor csak pár centiméterrel ment mellé a labda. Ennek tudatában csak hab a tortán, hogy Lukas Dzivjak játékvezető a zsolnai Aleksandre Narimanidze kezezésénél nem látott tizenegyest.

„Amikor augusztusban Sároseperjesen én háromszor, Tubi (Tuboly Máté – a szerk.) pedig egyszer találta el a kapufát, azt hittem, ezt nem lehet felülmúlni. Ma bebizonyosodott, hogy lehet: a Zsolna ellen ötször találtuk el a kapufát” – kezdte a találkozó értékelését a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, aki játékával kimagaslott a hazaiak közül. A magyar támadó kilencven perc alatt kétszer eltalálta a kapufát, egy kapuba tartó lövését a bevetődő vendégjátékos blokkolta, pontos beadásai és gyors elfutásai után négyszer hozta nagy helyzetbe társait, az egyetlen hazai gól előtt pedig ő indította az akciót.

A GYATRA HELYZETKIHASZNÁLÁSON MENT EL A MECCS

„Ami a legfontosabb: sajnos nem sikerült gólt szereznem, nem tudtam segíteni a csapaton. Nem is tudom, mit mondjak a kapufák után... A csapattársaimmal együtt igyekeztünk a lehető legjobban helyezni a labdát, de ma egyszerűen nem volt velünk a szerencse. Dolgoznunk kell tovább – a kemény munka meghozza a gyümölcsét” – zárta mondandóját Redzic Damir, aki a találkozó után kórházba ment, miután az ellenfél játékosa, Samuel Kopásek rálépett a kezére. A kivizsgálás szerencsére nem mutatott törést.

„Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, ötször találtuk el a kapufát, sajnos ma nem volt mellettünk a szerencse. De magunknak köszönhetjük a vereséget, mert két nagyon egyszerű gólt kaptunk. Ahelyett, hogy már az első félidő után vezettünk volna, a vendégeknek volt kétgólos előnyük. A hibáink megbosszulták magukat. A szünetben arról beszéltünk, hogy legalább az egy pontot mentsük meg. Sorra jöttek a helyzetek, de csak egy gólt szereztünk. Nagyon csalódottak vagyunk. A hétköznapokban még többet kell dolgoznunk, és bízunk benne, hogy már a jövő héten hatékonyabban fogjuk kihasználni a helyzeteinket, és helyrehozzuk a mai botlást” – így Tuboly Máté.

„EGYÜTT NYERÜNK, EGYÜTT VESZÍTÜNK”

Amióta Branislav Fodrek a DAC mestere, 15 hazai meccsen (11–4–0) maradt veretlen a felvidéki csapat, a tizenhatodikat viszont már nem tudta behúzni – a 2025-ös évben először szenvedett vereséget a MOL Arénában a DAC. „Már többször elmondtam: nem a helyzetek, a kapufák vagy a labdabirtoklás számít, hanem a gólok. Ebben pedig a Zsolna volt a jobb. A nagy hibák után bűnhődtünk. Utána is hatalmas nyomást gyakoroltunk, sorra jöttek a beadások a tizenhatosba, megvoltak a helyzeteink, többször a kapufát találtuk el, de ha nyerni akarunk, gólokat kell szereznünk. Nem gyűjthetünk pontokat, ha ennyi helyzetet elpuskázunk. Ezen változtatnunk kell! Együtt nyerünk, együtt veszítünk” – mondta Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

SERGEJ BARBAREZ A MOL ARÉNÁBAN

Lapunk úgy tudja, a dunaszerdahelyi találkozón jelen volt Sergej Barbarez, a bosnyák nemzeti csapat szövetségi kapitánya, aki Redzic Damir miatt érkezett a MOL Arénába. Marco Rossi korábban személyesen figyelte a gyors szélsőt a Slovan–DAC mérkőzésen – a 22-éves szélső akkor benne volt a magyar válogatott bő keretében, ám az októberi, szűkített 26-os listán már nem szerepelt a neve.

A DAC egyik legjobbja, aki kettős állampolgár (édesapja bosnyák, édesanyja magyar), végül nem a magyar, hanem a bosnyák felnőtt válogatott mezét ölti magára? Meglehet, már novemberben kiderül.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

DAC–Zsolna 1–2 (0–2)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 4768 néző. V: Dzivjak

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Modesto (Gueye, 81.) – Tuboly – Gruber, Herc (Gagua, 59.) – Redzic, Djukanovics, Ramadan (Sylla, 58.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

ZSOLNA: Belko – Paliscak, Kasa, Narimanidze – Kopásek, Kácer (Hranica, 90+1.), Adang, Bari (Svoboda, 90+1.) – Fasko (Prokop, 88.), Roginic, Datko (Kosa, 74.). Vezetőedző: Pavol Stano

Gólszerző: Sylla (62.), ill. Roginic (34., 45+3.)