Szánthó Regő a Vasas II-vel készül és várja az új lehetőséget

Szánthó Regő az előző idényben 19 NB II-es meccsen egy gólt szerzett és három gólpasszt adott a Vasasban, amelytől júliusban távozott. Azóta szabadon igazolható, de a Nemzeti Sportnak elmondta, a Vasas II-vel készül és várja az új lehetőséget.

„Miután távoztam a Vasastól, Nagy Miklós sportigazgató engedélyezte, hogy amíg nem találok új csapatot, addig a Vasas II-vel készülhetek, így edzésben tudtam maradni – nyilatkozta megkeresésünkre Szánthó Regő. – A legtöbb klubnál már kialakultak a keretek, de bízom benne, hogy hamarosan meglesz az új csapatom, és elkezdhetem ezt az idényt.”