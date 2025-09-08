Nemzeti Sportrádió

Szánthó Regő a Vasas II-vel készül és várja az új lehetőséget

2025.09.08. 14:09
Szánthó Regő legutóbb a Vasasban futballozott, jelenleg szabadon igazolható, de a Vasas II-vel készül (Fotó: vasasfc.hu, archív)
A legutóbb a Vasasban szerepelt 24 éves támadó, Szánthó Regő júliusban távozott az angyalföldiektől, jelenleg szabadon igazolható, de a Vasas II-vel edz és várja az új lehetőséget.

 

 

Szánthó Regő az előző idényben 19 NB II-es meccsen egy gólt szerzett és három gólpasszt adott a Vasasban, amelytől júliusban távozott. Azóta szabadon igazolható, de a Nemzeti Sportnak elmondta, a Vasas II-vel készül és várja az új lehetőséget.

Miután távoztam a Vasastól, Nagy Miklós sportigazgató engedélyezte, hogy amíg nem találok új csapatot, addig a Vasas II-vel készülhetek, így edzésben tudtam maradni – nyilatkozta megkeresésünkre Szánthó Regő. – A legtöbb klubnál már kialakultak a keretek, de bízom benne, hogy hamarosan meglesz az új csapatom, és elkezdhetem ezt az idényt.

 

