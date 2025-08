A Fradival bajnok és MK-győztes szélső Fehérvárról és Kassáról kapott ajánlatot

Szánthó Regő korábban Győrben, az akkor NB II-es ETO-ban hívta fel magára a figyelmet. Onnan szerződtette a Ferencváros, melynél a 2019–2020-as, majd hat meccsen a 2021–2022-es bajnokcsapatban is szerepelt, gólpasszt is adott és abban az idényben az MK-győztes csapatban is játszott két meccsen. Közben kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen, majd két idényt a szlovák élvonalbeli DAC-nál töltött, mielőtt tavaly a Vasas szerződtette. Az angyalföldieknél az előző idényben 19 NB II-es meccsen egy gólt és három gólpasszt ért el a 24 éves szélső, aki júliusban közös megegyezéssel távozott a Vasastól, jelenleg pedig szabadon igazolható.

„Szánthó Regő két klubtól, az NB II-ből a Videotontól, a szlovák élvonalból pedig Kassáról már kapott konkrét ajánlatot, de vannak további érdeklődések is. A támadó még nem döntött a jövőjéről, mérlegeli a lehetőségeit” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Németh Kálmán.