Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–MTK, Marozsán Fritz ellen teniszezik

2025.10.02. 23:56
Pénteken Kazincbarcika–MTK Budapest mérkőzést játszanak a labdarúgó NB I-ben. A sanghaji tenisztornán Marozsán Fábián az 5. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz ellen lép pályára. Pályán a fehérvári jégkorongcsapat, a mosonmagyaróvári női kézilabda-együttes és a szolnoki férfi vízilabdacsapat is.

 OKTÓBER 3., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
9. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
21.00: AFC Bournemouth–Fulham (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
20.30: Hoffenheim–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
20.45: Hellas Verona–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Osasuna–Getafe (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR
11.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF
22.00: PGA Tour, Mississippi Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)
18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: VSV Villach (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
Svájci bajnokság
19.45: Zürich Lions–Bern (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG
9.00: női U23 mezőnyverseny (Gremán Szonja), 86 km
12.40: női junior mezőnyverseny (Mudra Málna), 63 km
15.35: férfi junior mezőnyverseny (Kardos Csongor, Révész Ádám, Varga Márk, Zsembery Boldizsár), 103 km
Horvát körverseny
14.00: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
Münsterland Giro
16.00: férfiak (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, világkupa, Lake Placid
22.00: nők (Tv: Eurosport1)
22.50: férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ 
2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–OF Neasz Ioniasz (görög) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)
19.30: Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol)
20.30: Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz)
21.30: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia)
WNBA
Rájátszás, döntő, 1. mérkőzés
szombat, 2.00: Las Vegas Aces–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 127, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
szombat, 3.00: ONE Fight Night 36, Prajanchai–Jonathan Di Bella (Tv: Sport2)

LOVASSPORT
14.30: Nemzeti Vágta

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz GP
3.00: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.50: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
4.45: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
7.15: Moto3, edzés (Tv: Match4)
8.05: Moto2, edzés (Tv: Match4)
9.00: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

SPORTLÖVÉSZET
Bajnokok Ligája, Isztambul
Férfiak, légpuska, elődöntő
8.00: Magyarország–Szerbia
Nők, légpuska, elődöntő
10.30: Norvégia–Magyarország

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Nők
58 kg
10.00: C-csoport
53 kg
15.00: B-csoport
17.00: A-csoport
Férfiak
60 kg
12.00: B-csoport
19.30: A-csoport

TENISZ
ATP-torna, Sanghaj
Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)
14.00: Marozsán Fábián–Taylor Fritz (amerikai, 5.)
WTA 1000-es torna, Peking
9.00: egyes, negyeddöntő
7.00: páros, negyeddöntő

VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
D-csoport (Terrassa)
21.00: Szolnoki Dózsa–Pays D'aix Nation (francia)
E.on ob I, férfiak
19.00: KSI SE–Endo Plus Service-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ügyfél vagy kolléga a szülő az egyesületben? Vendégünk Dr. Neszmélyi Emil sportjogász
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: morzsaparti, avagy ami az október 1-i adásból kimaradt
12.00: Bajnokok. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval, Hosnyánszky Norberttel Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Borsos Lászlóval értékeljük a Genk–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzést
15:30: 10próba: Rátgéber László
16:00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Göbölyös Gábor
17:00: Férfi kézilabda-klubvilágbajnokság után: Nagy László a Veszprém sportigazgatója
17:20: Nemzeti sportkrónika
17:30: Tőzsér Dániel a vonalban

Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Interjúk a Magyar Úszószövetség és a MOL Új Európa Alapítvány együttműködése kapcsán
18.40: Az európai klubfutball hétvégi rangadói; mi várható a Formula-1 Szingapúri Nagydíján?
19.15: Közvetítés a Hydro Fehérvár AV19–Val Pusteria jégkorong ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt. Szakértő: Spiller István
20:00: Közvetítés a Kazincbarcika–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László
22.00: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág Szabó Szilviával

 

