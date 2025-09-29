Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet, Galatasaray–Liverpool a BL-ben

SZEPTEMBER 30., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét (Telki) (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)

21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

20.00: Valencia–Oviedo (Tv: Spíler2)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

21.00: Derby County–Charlton Athletic (Tv: Match4)

UEFA Ifjúsági Liga

14.00: Atalanta–FC Bruges (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

Rájátszás, wild card mérkőzés

1.30: New York Yankees–Boston Red Socks (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

9.05: Tour of Langkawi, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

14.00: Horvát körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

A 7–9. helyért

11.45: Handebol Taubaté (brazil)–Sydney Uni (ausztrál) (Tv: Sport2)

A 4–6. helyért

14.00: Sardzsa (arab emírségekbeli)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport2)

Elődöntő

16.15: One Veszprém–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

19.00: Barca (spanyol)–Al-Ahli (egyiptomi)

FÉRFI MAGYAR KUPA

3. forduló

16.00: Dabas KC–Csurgói KK

18.00: Mezőkövesdi KC–DEAC

19.00: Kalocsai KC–Csépe Salgótarjáni KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb)

18.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol)

19.45: Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német)

20.30: Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög)

20.45: Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol)

WNBA

Rájátszás, elődöntő, 5. mérkőzés

Szerda, 1.30: Las Vegas Aces–Indiana Fever (Tv: Sport1)

SALAKMOTOR

18.45: Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

Férfi elődöntő

8.00: Sinner (olasz, 1.)–De Minaur (ausztrál, 3.) (Tv: Match4)

11.00: Tien (amerikai)–Medvegyev (orosz, 8.) (Tv: Match4)

6.00: férfi páros, elődöntő

5.00: női egyes, nyolcaddöntő

5.00: női páros, nyolcaddöntő

5.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan (kínaiak)

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Tokió

7.00: páros, döntő: Bopanna, Juzuki (indiai, japán)–Nys, Roger-Vasselin (monacói, francia, 2.)

11.00: egyes, döntő: Alcaraz (spanyol, 1.)–Fritz (amerikai, 2.) (Tv: Arena4)

WTA 125-ös torna, Szucsou

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

4.00 után: Gálfi Dalma–Julija Sztarodubceva (ukrán)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Újabb neves úszó csatlakozik a doppingellenőrzés-mentes versenyekhez

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A Dani Alves-sztori

9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női kézilabda-válogatottunk a 2000-es, sydney-i olimpián

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai, vendég: a 22 éves, többszörös felnőttvilágbajnok kenus, Csorba Zsófia és a kenuválogatott szövetségi kapitánya, ifj. Foltán László, a riporter Nagy Dániel

13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila

14.00: Buli – jégkorong-magazin Virányi Zsolttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport szakírója érkezik a stúdióba, a válogatott kerethirdetése és a BL alapszakasz 2. fordulója lesz a téma

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Gergelics József

17.00: Détári Lajos volt a Sportreggel vendége

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Napra pontosan 25 évvel ezelőtt négy magyar érem született a sydney-i olimpián, felidézzük őket

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Vendégünk a futsalválogatott két játékosa, Pál Patrik és Suscsák Máté

19.00: A DVTK női kosárlabdának idénynyitó sajtótájékoztatója

19.30: Megnyílt az MTK sportpark

20.00: Keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi

20.30: Galatasaray–Liverpool mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligájában – előzetes összeállítás

21.00: Interjúk ultrafutókkal

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág