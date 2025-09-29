Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet, Galatasaray–Liverpool a BL-ben

SZEPTEMBER 30., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét (Telki) (Tv: M4 Sport)
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
20.00: Valencia–Oviedo (Tv: Spíler2)
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
21.00: Derby County–Charlton Athletic (Tv: Match4)
UEFA Ifjúsági Liga
14.00: Atalanta–FC Bruges (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
Rájátszás, wild card mérkőzés
1.30: New York Yankees–Boston Red Socks (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
9.05: Tour of Langkawi, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
14.00: Horvát körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
A 7–9. helyért
11.45: Handebol Taubaté (brazil)–Sydney Uni (ausztrál) (Tv: Sport2)
A 4–6. helyért
14.00: Sardzsa (arab emírségekbeli)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport2)
Elődöntő
16.15: One Veszprém–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport2)
19.00: Barca (spanyol)–Al-Ahli (egyiptomi)
FÉRFI MAGYAR KUPA
3. forduló
16.00: Dabas KC–Csurgói KK
18.00: Mezőkövesdi KC–DEAC
19.00: Kalocsai KC–Csépe Salgótarjáni KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Partizan Beograd (szerb)
18.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol)
19.45: Anadolu Efes (török)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Milan (olasz)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Bayern München (német)
20.30: Baskonia (spanyol)–Olympiakosz (görög)
20.45: Virtus Bologna (olasz)–Real Madrid (spanyol)
WNBA
Rájátszás, elődöntő, 5. mérkőzés
Szerda, 1.30: Las Vegas Aces–Indiana Fever (Tv: Sport1)
SALAKMOTOR
18.45: Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
Férfi elődöntő
8.00: Sinner (olasz, 1.)–De Minaur (ausztrál, 3.) (Tv: Match4)
11.00: Tien (amerikai)–Medvegyev (orosz, 8.) (Tv: Match4)
6.00: férfi páros, elődöntő
5.00: női egyes, nyolcaddöntő
5.00: női páros, nyolcaddöntő
5.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan (kínaiak)
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Tokió
7.00: páros, döntő: Bopanna, Juzuki (indiai, japán)–Nys, Roger-Vasselin (monacói, francia, 2.)
11.00: egyes, döntő: Alcaraz (spanyol, 1.)–Fritz (amerikai, 2.) (Tv: Arena4)
WTA 125-ös torna, Szucsou
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
4.00 után: Gálfi Dalma–Julija Sztarodubceva (ukrán)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Újabb neves úszó csatlakozik a doppingellenőrzés-mentes versenyekhez
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A Dani Alves-sztori
9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női kézilabda-válogatottunk a 2000-es, sydney-i olimpián
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai, vendég: a 22 éves, többszörös felnőttvilágbajnok kenus, Csorba Zsófia és a kenuválogatott szövetségi kapitánya, ifj. Foltán László, a riporter Nagy Dániel
13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila
14.00: Buli – jégkorong-magazin Virányi Zsolttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport szakírója érkezik a stúdióba, a válogatott kerethirdetése és a BL alapszakasz 2. fordulója lesz a téma
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Gergelics József
17.00: Détári Lajos volt a Sportreggel vendége
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Napra pontosan 25 évvel ezelőtt négy magyar érem született a sydney-i olimpián, felidézzük őket
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Vendégünk a futsalválogatott két játékosa, Pál Patrik és Suscsák Máté
19.00: A DVTK női kosárlabdának idénynyitó sajtótájékoztatója
19.30: Megnyílt az MTK sportpark
20.00: Keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi
20.30: Galatasaray–Liverpool mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligájában – előzetes összeállítás
21.00: Interjúk ultrafutókkal
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág