Vasárnapi sportműsor: ETO–Ferencváros az NB I-ben; FTC–Honvéd döntő a férfi vízilabda Magyar Kupában

SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

8. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

9. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

15.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Meton-FC Dabas SE

16.00: III. kerületi TVE–Martfűi LSE

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE

16.00: ESMTK–Gyulai Termál FC

16.00: BKV Előre–Budapest Honvéd FC II

16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: Monor SE–Vasas FC II

16.00: Tiszaföldvár SE–Dunaharaszti MTK

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Greenplan Balatonlelle SE

11.00: Paksi FC II–Iváncsa KSE

16.00: Szekszárdi UFC–Majosi SE

16.00: Érdi VSE–PTE-PEAC

16.00: Pénzügyőr SE–FC Nagykanizsa

17.00: Dunaújváros FC–BFC Siófok

17.00: MTK Budapest II–Dombóvári FC

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–FC Hatvan

16.00: Ózd-Sajóvölgye–Diósgyőri VTK II F4R

16.00: Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Sényő FC-ZMB Building–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Debreceni EAC–Gödöllői SK

16.00: Füzesabony SC–Putnok FC

16.00: Eger SE–Debreceni VSC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Dorogi FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–Újpest FC II

15.00: Gyirmót FC Győr–Bicskei TC

16.00: Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém

16.00: FC Sopron–Szombathelyi Haladás

16.00: Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Budaörs

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

15.00: Nice–Paris FC

17.15: Metz–Le Havre

17.15: Lille–Lyon

17.15: Angers–Brest

20.45: Rennes–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

19.30: Union Berlin–Hamburg

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)

15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Fiorentina

18.00: Lecce–Bologna

20.45: Milan–Napoli

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

10. FORDULÓ

16.00: Topolya–Novi Pazar – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

7. FORDULÓ

19.00: Fenerbahce–Antalyaspor (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns

19.00: New England Patriots–Carolina Panthers

19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts

22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars

22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears

Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

NCAA

1.30: Georgia–Alabama (Tv: Match4)

AUTÓSPORT

3.30: hosszútávú vb (FIA WEC), fudzsi 6 órás (Tv: Eurosport2)

21.00: Nascar Cup Series, rájátszás, Kansas (Tv: Match4)

CSELGÁNCS

GRAND PRIX-VERSENY, CSINGTAO

5.00: selejtezők

11.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, BÁZEL

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő

DUATLON

8.30: női sprint országos bajnokság, Balatonszemes

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.00: döntők

GOLF

RYDER-KUPA, NEW YORK

18.00: egyes meccsek

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

17.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK ICEHL

12.30: Graz99ers (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

15.00: RB Salzburg (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19

18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

9.45: férfi mezőnyverseny, 267.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

TOUR OF LANGKAWI

8.30: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

16.45: Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

19.00: One Veszprém–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég)

16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

14.00: Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)

FÉRFI NB I

16.30: Ferencvárosi TC–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)

18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TFSE-MTK

WNBA, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ

21.00: Indiana Fever–Las Vegas Aces (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

GLOBAL CHAMPIONS TOUR, BÉCS

20.05: díjugratás (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

7.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS

10.45: SBK, Superpole Race (Tv: Arena4)

12.30: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

A 3. HELYÉRT

8.30: Csehország–Lengyelország

DÖNTŐ

12.30: Bulgária–Olaszország

SPORTLÖVÉSZET

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

50 m puska fekvő

9.00: férfiak

12.00: nők

férfi 25 m központi gyújtású pisztoly

9.00: verseny

férfi 50 m pisztoly

13.30: verseny

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

12.00: férfi Boulder, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-AS ÉS WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: férfi egyes, negyeddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női egyes, 3. forduló, női páros, 2. forduló

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

4.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TORNA

CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY (ARENA SAVARIA)

15.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, nyújtó, korlát; nők: gerenda, talaj)

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

A 3. HELYÉRT

16.30: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC

DÖNTŐ

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–Endo Plus Service-Honvéd (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

A-CSOPORT (GLIFADA)

9.00: ANO Glifada (görög)–One Eger

C-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)

10.00: Grand Nancy (francia)–De Zaan (holland)

D-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)

12.00: CN Mataró (spanyol)–Trieste (olasz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Téma a hétvégi labdarúgó NB I-es forduló és a női kézilabda BL. A vonalban Simon Gábor, a Magyar Cheerszövetség elnöke, hiszen világszínvonalú edzőképzés indul Magyarországon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. A vonalban Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára a hétvégi szombathelyi világkupáról

9.00: Triatlon, vendég: Kuttor-Bragmayer Zsanett és Kuttor Csaba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László Pál, Szabó Bence

14.00: Kézilabda, élő közvetítés a Dortmund–Debrecen női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

14.15: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Csodák csodája

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

18.30: Vízilabda, élő közvetítés a férfi Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Regős László Pál

22.30: Sportvilág