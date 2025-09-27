Nemzeti Sportrádió

Vasárnapi sportműsor: ETO–Ferencváros az NB I-ben; FTC–Honvéd döntő a férfi vízilabda Magyar Kupában

2025.09.27.
Vasárnap két mérkőzést (MTK–Kisvárda és ETO–FTC) rendeznek a labdarúgó NB I-ben, az NB II-ben hét találkozót játszanak le, a Premier League-ben az Arsenal, a La Ligában a Barcelona lép pályára, míg a Serie A-ban Milan–Napoli rangadóra kerül sor. A női kézilabda Bajnokok Ligájában a DVSC idegenben szerepel, a férfi klubvilágbajnokságon a Veszprém érdekelt, míg itthon bajnokit játszik a Szeged és az FTC is. A kerékpáros-világbajnokságon Valter Attiláért szoríthatunk, a férfi vízilabda Magyar Kupában pedig a döntő és a bronzmérkőzés következik. Emellett szerepel még a vasárnapi kiemelt sportprogramban amerikai futball, cselgáncs, darts, jégkorong, evezés, kosárlabda, MotoGP, röplabda, sportlövészet, tenisz, valamint torna is.

 SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
8. FORDULÓ
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II
8. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!
16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III
9. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
15.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Meton-FC Dabas SE
16.00: III. kerületi TVE–Martfűi LSE
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE
16.00: ESMTK–Gyulai Termál FC
16.00: BKV Előre–Budapest Honvéd FC II
16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: Monor SE–Vasas FC II
16.00: Tiszaföldvár SE–Dunaharaszti MTK
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Greenplan Balatonlelle SE
11.00: Paksi FC II–Iváncsa KSE
16.00: Szekszárdi UFC–Majosi SE
16.00: Érdi VSE–PTE-PEAC
16.00: Pénzügyőr SE–FC Nagykanizsa
17.00: Dunaújváros FC–BFC Siófok
17.00: MTK Budapest II–Dombóvári FC
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–FC Hatvan
16.00: Ózd-Sajóvölgye–Diósgyőri VTK II F4R
16.00: Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Sényő FC-ZMB Building–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Debreceni EAC–Gödöllői SK
16.00: Füzesabony SC–Putnok FC
16.00: Eger SE–Debreceni VSC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Dorogi FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–Újpest FC II
15.00: Gyirmót FC Győr–Bicskei TC
16.00: Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém
16.00: FC Sopron–Szombathelyi Haladás
16.00: Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Budaörs

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
15.00: Nice–Paris FC
17.15: Metz–Le Havre
17.15: Lille–Lyon
17.15: Angers–Brest
20.45: Rennes–Lens

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)
15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Fiorentina
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
10. FORDULÓ
16.00: Topolya–Novi Pazar – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG
7. FORDULÓ
19.00: Fenerbahce–Antalyaspor (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)
19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints
19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns
19.00: New England Patriots–Carolina Panthers
19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles
19.00: Houston Texans–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts
22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars
22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears
Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
NCAA
  1.30: Georgia–Alabama (Tv: Match4)

AUTÓSPORT
  3.30: hosszútávú vb (FIA WEC), fudzsi 6 órás (Tv: Eurosport2)
21.00: Nascar Cup Series, rájátszás, Kansas (Tv: Match4)

CSELGÁNCS
GRAND PRIX-VERSENY, CSINGTAO
  5.00: selejtezők
11.00: bronzmérkőzések, döntők (Tv: Sport2)

DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, BÁZEL
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő

DUATLON
8.30: női sprint országos bajnokság, Balatonszemes

EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
  4.00: döntők

GOLF
RYDER-KUPA, NEW YORK
18.00: egyes meccsek

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
17.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC 
17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
OSZTRÁK ICEHL
12.30: Graz99ers (osztrák)–VSV Villach (osztrák)
15.00: RB Salzburg (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19
18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
  9.45: férfi mezőnyverseny, 267.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
TOUR OF LANGKAWI
  8.30: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)
16.45: Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
19.00: One Veszprém–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég)
16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT 
14.00: Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)
FÉRFI NB I
16.30: Ferencvárosi TC–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)
18.00: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TFSE-MTK
WNBA, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ
21.00: Indiana Fever–Las Vegas Aces (Tv: Sport2)

LOVASSPORT
GLOBAL CHAMPIONS TOUR, BÉCS
20.05: díjugratás (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
  4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
  5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
  7.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS
10.45: SBK, Superpole Race (Tv: Arena4)
12.30: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)

RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
A 3. HELYÉRT
  8.30: Csehország–Lengyelország
DÖNTŐ
12.30: Bulgária–Olaszország

SPORTLÖVÉSZET
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST
50 m puska fekvő
  9.00: férfiak
12.00: nők
férfi 25 m központi gyújtású pisztoly
  9.00: verseny
férfi 50 m pisztoly
13.30: verseny

SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
12.00: férfi Boulder, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ
ATP 500-AS ÉS WTA 1000-ES TORNA, PEKING
  5.00: férfi egyes, negyeddöntő; férfi páros, negyeddöntő; női egyes, 3. forduló, női páros, 2. forduló
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
  4.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TORNA
CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY (ARENA SAVARIA)
15.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, nyújtó, korlát; nők: gerenda, talaj)

VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
A 3. HELYÉRT
16.30: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC
DÖNTŐ
18.30: FTC-Telekom WaterpoloEndo Plus Service-Honvéd (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
A-CSOPORT (GLIFADA)
  9.00: ANO Glifada (görög)–One Eger
C-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)
10.00: Grand Nancy (francia)–De Zaan (holland)
D-CSOPORT (DUNAÚJVÁROS)
12.00: CN Mataró (spanyol)–Trieste (olasz)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Téma a hétvégi labdarúgó NB I-es forduló és a női kézilabda BL. A vonalban Simon Gábor, a Magyar Cheerszövetség elnöke, hiszen világszínvonalú edzőképzés indul Magyarországon
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. A vonalban Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára a hétvégi szombathelyi világkupáról
  9.00: Triatlon, vendég: Kuttor-Bragmayer Zsanett és Kuttor Csaba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László Pál, Szabó Bence
14.00: Kézilabda, élő közvetítés a Dortmund–Debrecen női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
14.15: Labdarúgás, élő közvetítés az MTK–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Csodák csodája
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Győr–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
18.30: Vízilabda, élő közvetítés a férfi Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Regős László Pál 
22.30: Sportvilág

 

