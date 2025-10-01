Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: Genk–FTC az Európa-ligában, Veszprém–Barca döntő a kézilabda-klub-vb-n

2025.10.01.
Csütörtök este teljes fordulót rendeznek a labdarúgó Európa-ligában és a Konferencialigában; a Ferencváros a belga Genk vendége lesz a rangosabb sorozat 2. fordulójának keretében. Egyiptomban befejeződik az idei férfi kézilabda-klubvilágbajnokság, a döntőt a Veszprém és a Barca vívja. Babos Tímea és Stollár Fanny egymás ellen teniszezik a pekingi WTA-torna női párosának negyeddöntőjében. Norvégiában megkezdődik a súlyemelő-világbajnokság. Íme, a csütörtöki kiemelt sportprogram!

OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Roma (olasz)–Lille (francia)
18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)
18.45: Fenerbahce (török)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd)
18.45: Celtic (skót)–Braga (portugál)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol)
18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)
21.00: Olympique Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát), Topolya
21.00: Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Dinamo Kijev (ukrán)–Crystal Palace (angol), Lublin (Tv: Sport2)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)
18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–Shkendija (északmacedón)
18.45: Omonia (ciprusi)–Mainz (német)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Hamrun Spartans (máltai)
18.45: Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Kuopion PS (finn)–Drita (koszovói)
18.45: Lausanne (svájci)–Breidablik (izlandi)
18.45: Noa (örmény)–HNK Rijeka (horvát)
21.00: Fiorentina (olasz)–Sigma Olomouc (cseh)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Strasbourg (francia)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Samsunspor (török)
21.00: Sparta Praha (cseh)–Shamrock Rovers (ír)
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
21.00: Aberdeen (skót)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Universitatea Craiova (román)
21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–AZ (holland)
21.00: Shelbourne (ír)–Häcken (svéd)

ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)
21.00: Rotherham United–Bradford City (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
Péntek, 2.15: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, rájátszás
Péntek, 1.30: wild card mérkőzés (Tv: Sport2)

GOLF
PGA Tour
22.00: Mississippi Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
Tour of Langkawi
7.15: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
Horvát körverseny
14.00: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
DÖNTŐ
19.00: Veszprém–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
A 3. HELYÉRT
16.15: SC Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
13.45: Zamalek (egyiptomi)–Al-Sardzsa (arab emírségekbeli) (Tv: Sport1)
A 7. HELYÉRT
11.30: Taubaté (brazil)–California Eagles (egyesült államokbeli) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–Kometa-KVGY Kaposvári KK (Tv: M4 Sport)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
20.30: Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög)

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Indonéziai GP
Péntek, 2.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
Péntek, 3.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
Péntek, 4.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Nők, 48 kg
13.30: C-csoport. 16.00: B-csoport (Árva Cintia). 19.30: A-csoport
53 kg
11.00: C-csoport

TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Peking
4.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
7.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)
WTA 125-ös torna, Szucsou
4.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, nyolcaddöntő

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Legyen globális szenior olimpia? Csisztu Zsuzsa jelentkezik
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
  9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 37 éve ezen a napon ért véget a szöuli olimpia
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Evezés, vendég: Szántó Éva, a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottsági tagja
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Martí Zoltán, Székely Dávid
17.00: Csodák csodája. Formula-1-es Szingapúri Nagydíj előtt Zsoldos Barnával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, az NB I felé menetel a Vasas – beszélgetés Erős Gábor vezetőedzővel
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
18.00: Vízilabda, a férfi Európai Szuperkupa-mérkőzésre készülő FTC-Telekom sajtónyilvános edzése. Interjú Szotyori Nagy Kristóffal a Nemzeti Vágta versenyigazgatójával
19.00: Madárfészek Ökölvívó Akadémia, interjú Erdei Zsolttal. Kézilabda, Ónodi-Jánoskúti Máté Franciaországban folytatja. Kézilabda, Veszprém–Barca férfi klub-vb-döntő
20.00: A Genk–Ferencváros El-mérkőzés előzetese, a stúdióban Wukovics László  
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Genk–Ferencváros El-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

 

