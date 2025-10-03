Pintér Dániel kivételes élménye: Lionel Messivel együtt futballozhat; Varga Barnabás góljával bravúros Fradi-győzelem Genkben

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Pintér Dániel kivételes élménye: Lionel Messivel együtt futballozhat. Kollégánk, Borbola Bence az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban járt, a tapasztalatokról, élményekről sorozatot írt, Floridában találkozott a tizennyolc esztendős magyar-amerikai kettős állampolgárságú szélsővel, Pintér Dániellel, aki a közelmúltban mutatkozott be a Lionel Messit is alkalmazó Inter Miamiban.

A Genk–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés első félidejében Varga fejes góljával szerzett vezetést a Fradi, a szünet után a zöld-fehérek támadója 11-est hibázott, de mint kiderült, ez is belefért, a magyar bajnok megszerezte első győzelmét a sorozat alapszakaszában. Borsos László helyszíni tudósítása

Florian Wirtz miatt került gödörbe a Liverpool? Két egymást követő vereség után máris kongatják a vészharangot az angol bajnoknál, és ugyan sokak szerint Florian Wirtz a bűnbak, Arne Slot menedzsernek nincs sok ideje rendezni a sorokat. Gyenge Balázs írása

Horváth Donát szeretne a Volán meghatározó játékosa lenni. Már az édesapja is volt a Volán játékosa, és most megszerezte első gólját Horváth Donát az ICEHL-ben, ennek apropóján kerestük meg, és beszélt lapunknak kettős életéről a FEHA19 és a Volán között, légióséveiről és a felnőttválogatottról is. A jégkorongozóval Kapolcsi-Szabó Bence beszélgetett

Dina Márton: A magyar bajnoki cím mentette meg az évemet. Nagy álma vált valóra, összességében mégis inkább negatívan tekint első idényére baszk klubjánál Dina Márton. A kerékpáros lapunknak kifejtette az okokat, de szóba került a bakancslista és a bajnoki trikó is. Jakus Barnabás interjúja

