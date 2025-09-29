Hétfői sportműsor: Marozsán Fábián–Jannik Sinner, Budapest Honvéd–Karcag

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

8. FORDULÓ

20.00: Budapest Honvéd–Karcag (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. forduló

20.45: Everton–West Ham (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

5. forduló

18.30: Parma–Torino (Tv: Match4)

20.45: Genoa–Lazio (Tv: Arena4)

LA LIGA

7. forduló

20.55: Valencia–Oviedo (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA

21.00: Arouca–FC Porto (Tv: Sport1)

FUTSAL

NB I

18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Aramis SE

18.30: MVFC Berettyóújfalu–DEAC, Berettyóújfalu

18.30: SG Kecskemét Futsal–Nyíbátor B-Kerép

18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Újpest FC

20.30: H.O.P.E Futsal–Haladás VSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

kedd, 1.15: Amerikai futball, NFL, Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)

kedd, 2.15: NFL, Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

KERÉKPÁR

8.05: Tour of Langkawi, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

Magyar Kupa, férfiak. 3. forduló

18.00: Békési FKC–HE-DO B. Braun Gyöngyös

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

5.00: férfiak, egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő; nők, egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

8.10: Marozsán Fábián–Jannik Sinner (olasz)

7.20: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Veronika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga)

ATP 500-as torna, Tokió

7.00: páros, döntő

10.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)

WTA 125-ös torna, Szucsou

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Gálfi Dalma–Julija Sztarodubceva (ukrán)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vívás, vendég: Battai Sugár Katinka, világbajnok kardozó

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda, körkép: NB I, Bajnokok Ligája, klubvilágbajnokság

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Hétvégi sportesemények. A Hét hősei rovat

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–Karcag NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf.

22.30: Sportvilág