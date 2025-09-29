Hétfői sportműsor: Marozsán Fábián–Jannik Sinner, Budapest Honvéd–Karcag

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
8. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd–Karcag (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. forduló
20.45: Everton–West Ham (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
5. forduló
18.30: Parma–Torino (Tv: Match4)
20.45: Genoa–Lazio (Tv: Arena4)
LA LIGA
7. forduló
20.55: Valencia–Oviedo (Tv: Spíler2)
PORTUGÁLIA
21.00: Arouca–FC Porto (Tv: Sport1)
FUTSAL
NB I
18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Aramis SE
18.30: MVFC Berettyóújfalu–DEAC, Berettyóújfalu
18.30: SG Kecskemét Futsal–Nyíbátor B-Kerép
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Újpest FC
20.30: H.O.P.E Futsal–Haladás VSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
kedd, 1.15: Amerikai futball, NFL, Miami Dolphins–New York Jets (Tv: Match4)
kedd, 2.15: NFL, Denver Broncos–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)
KERÉKPÁR
8.05: Tour of Langkawi, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
Magyar Kupa, férfiak. 3. forduló
18.00: Békési FKC–HE-DO B. Braun Gyöngyös
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: férfiak, egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő; nők, egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
8.10: Marozsán Fábián–Jannik Sinner (olasz)
7.20: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Veronika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga)
ATP 500-as torna, Tokió
7.00: páros, döntő
10.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)
WTA 125-ös torna, Szucsou
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Gálfi Dalma–Julija Sztarodubceva (ukrán)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vívás, vendég: Battai Sugár Katinka, világbajnok kardozó
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, körkép: NB I, Bajnokok Ligája, klubvilágbajnokság
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Hétvégi sportesemények. A Hét hősei rovat
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–Karcag NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Szalai Kristóf.
22.30: Sportvilág