Niké Liga: Kovács Mátyás a forduló válogatottjában; Frantisek Straka ülhet le a Kassa kispadjára

2025.10.07. 22:40
Fotó: FC Kassa
Kovács Mátyás FC Kassa Niké Liga
Bár az FC Kassa továbbra is sereghajtó a szlovák labdarúgó Niké Ligában, a helyi szurkolók arcára legalább Kovács Mátyás teljesítménye varázsolt némi mosolyt.

A támadó középpályás Kovács Mátyás, aki a nyáron egyéves kölcsönszerződéssel érkezett az MTK-tól a többségi magyar tulajdonban lévő kassai klubhoz, jó formának örvend. Az eddig lejátszott nyolc bajnokin már négyszer volt eredményes, legutóbb szombaton, a Zsolna elleni idegenbeli találkozón (1–4) talált be, ahol a vendégek egyik legjobbja volt.

Remek játékát a bajnokság hivatalos televíziós partnere, a Markíza is elismerte: a magyar labdarúgó bekerült a 10. forduló válogatottjába.

„Örülök, hogy ott van a nevem a legjobbak között. Bízom benne, hogy a válogatott szünet után már győztes csapat tagjaként tudok olyan teljesítményt nyújtani, ami miatt ismét bekerülhetek” – mondta a Nemzeti Sportnak Kovács Mátyás.

A 10. forduló válogatottja

A kassai klubnál közben változás történt a szakmai stábban. A múlt heti, Dunaszerdahely elleni 0–2-es vereséget követően menesztették Roman Skuhravy vezetőedzőt. A Zsolna elleni mérkőzésen a sárga-kékeket ideiglenesen a két eddigi segítő, Matej Cobik-Fercík és Lubomír Kordanic irányította.

Információink szerint mára megszületett a döntés az új tréner személyéről is: az FC Kassa kispadját a cseh Frantisek Straka veszi át, aki tavasszal még a Besztercebánya vezetőedzőjeként dolgozott, ám nem tudta bent tartani csapatát az élvonalban.

A klub holnapra ígért hivatalos bejelentést az edzőváltásról.

 

