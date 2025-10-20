Socca: a szétlövés nem ment a magyar csapatoknak

A Bajnokok Ligájában a negyeddöntőkkel kezdődött a nap, a The Private Rooftop magyar idő szerint már reggel nyolckor farkasszemet nézhetett a végső győzelemre is esélyesnek tartott kazah AFC Allur együttesével. A magyar bajnok végig jobb volt, több helyzetet kidolgozott, de nem sikerült betalálni, így a 0–0-s végeredmény után jöhetett a szétlövés, és sorozatban nyolc kihagyott rávezetés után végül a Kazah csapat jutott tovább.

„A világ egyik legjobb csapatával találkoztunk, amelynek talán ha két kaput elkerülő lövése volt a meccsen, nekünk viszont akadtak helyzeteink és mezőnyben is pariban voltunk – értékelt szomorúan a Rooftop kapusa, Szacskó László. – A szétlövés során háromszor a kapufát találtuk el, szerencsénk sem volt, pedig tettünk érte, mindenki csűszott-mászott, le a kalappal a srácok előtt!”

A második számú sorozatban, a Konferencialigában a National Iron Team volt érdekelt, amely a reggeli nyolcaddöntőben remek teljesítménnyel győzte le az osztrák Sanglas együttesét és az elődöntőbe jutott. A „magyar átok” a NIT-et is utolérte, mert hiába vívott végig kiélezett, izgalmas csatát a ciprusi Football is life nevű alakulat ellen, az 1–1-es végeredményt követő szétlövés után nem a magyar csapat örülhetett.

Maradt a bronzmérkőzés az egyiptomi Step-In ellen, és egy nagyon harcos, küzdelmes 0–0, amely után ismét rávezetések döntöttek. Igen, könnyen ki lehet találni, ebben a műfajban az afrikaiak bizonyultak jobbnak, a National Iron Team negyedikként zárt a Konferencialigában.

„Szörnyű látni, hogy a játékosainkban milyen érzések kavarognak, sokan sírnak,de jó volt megélni, hogy itt, a helyszínen a magyarok összefogtak, összetartottak – mondta Ladányi Tibor. – Érdekes ez a helyzet, a három nap során egyszer kaptunk ki, még a csoportban, az utolsó két meccsen pedig mindkétszer megvolt az esély, hogy a rendes játékidőben győzzünk. El akartuk hozni az aranyat, nem sikerült, nagyon szomorú mindenki.”