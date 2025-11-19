Jövő pénteken kezdődik a socca-világbajnokság – a magyar válogatott is ott lesz Mexikóban

A magyar soccaválogatott legnagyobb sikerét 2024 februárjában érte el, mégpedig a Mexikóban megrendezett első Copa Américán, amelyen szabadkártyásként vett részt. A mieink akkor egészen a döntőig meneteltek, ahol ugyan nem bírtak a házigazdákkal, de elképesztő élménnyel gazdagodtak, Vörös-Torma Martin pedig a gólkirályi címet is elhozta.

A szűk két évvel ezelőtti rendezvény amolyan főpróbája is volt a jövő héten kezdődő, szintén a Karib-tenger partján, Cancúnban sorra kerülő világbajnokságnak. A magyar csapat ismét elutazik Közép-Amerikába, és nem akármilyen meccsek várnak rá, a keddi sorsoláson ugyanis kiderült, hogy Brazíliával, Marokkóval és Hondurasszal kell felvenni a csoportban a versenyt a továbbjutó helyekért.

A magyar válogatott élén szövetségi kapitányként ezen a viadalon debütál Rozman Sándor.

„Nagyon várom a vébét, és ezt fokozta a sorsolás, egy magyar–brazil mérkőzés minden esetben óriási motivációt jelent, legyen szó kis- vagy nagypályás labdarúgásról – kezdte a szakember. – Úgy gondolom, hogy minden játékos felkészült arra, hogy Mexikóban ilyen szintű ellenfelekkel is találkozni fogunk. Az edzések során a munkát mindenki becsülettel elvégezte, készen állunk a világbajnokságra.”

Rozman Sándor válogatási elveinél első helyen szerepel az adott labdarúgók mentalitása. Olyan játékosokra épül ez a csapat, akik azt mutatták, fejben erősek és mindenáron győzni akarnak. Ezt követi az összes többi szakmai tényező: a technikai képzettség vagy éppen a játékhelyzetek helyes lejátszása.

„A múlt hónapban rendezték meg Krétán a Bajnokok Ligáját, ahol négy magyar csapat szerepelt, a válogatott keretét lényegében az ezekben az együttesekben játszó futballisták adják – folytatta Rozman. – Úgy gondolom, a mostani válogatott elég erős, megfiatalított társaság. A mezőny biztosan erős lesz, a kazahok, a lengyelek, a németek, a dél-amerikai együttesek mindig nagyon magas szintet képviselnek, nem is beszélve a házigazda Mexikóról. Krétán láttunk két marokkói csapatot is, nagyszerűen játszottak. Mentalitásban kell majd felülmúlnunk a riválisainkat. Nem szeretem azt a szót, hogy tanuljunk, sokkal inkább fejlődni kell, ezt szeretném látni mérkőzésről mérkőzésre. Mindig nyerni szeretnék, ennél fontosabb nincs, de ha a legjobb négybe bekerülnénk, már csodálatos eredménynek számítana. Minden más ezenkívül csak jutalom.”

A magyar válogatott jövő héten, november 26-án Isztambulon keresztül utazik Mexikóba, és magyar idő szerint vasárnap hajnalban, 3 órakor kezdi meg szereplését rögtön a végső győzelemre is esélyes Brazília ellen.

Bár a magyar csapat meccsidőpontjai a csoportban nem számítanak éppen szurkolóbarátnak, a mérkőzések élőben nézhetőek lesznek a Nemzeti Sport Facebook-csatornáján, illetve felvételről is meg lehet majd ezeket tekinteni.

SCHRANCZ Balázs szakmai igazgató: – Nagyon pozitív előérzetem van, látom a csapat hangulatát, ebből a szempontból szerintem sikerült előrelépnünk. A brazilokkal kezdünk, ez rögtön megadja az alaphangot. Marokkó is nagyon erős, a második helyre pályázik, biztosan nagy harc lesz, minden meccsnek és talán a gólkülönbségnek jelentősége van. Hondurasról keveset tudunk, de a vébén látni fogjuk őket, és felkészülünk belőlük is.

SOCCA-VB, MEXIKÓ

1. forduló. November 30.: Magyarország–Brazília, 3 óra

2. forduló. December 2.: Magyarország–Honduras, 0

3. forduló. December 4.: Magyarország–Marokkó, 4